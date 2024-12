Sorloth mantiene al Atlético de Madrid en la lucha por el título de La Liga tras ganar al Getafe en la undécima victoria seguida

Atlético

Getafe

Lanzado por una racha de once victorias seguidas inigualable en el presente del fútbol europeo, este Atlético de Madrid también gana los partido grises, incluso cuando ni Julián Alvarez ni Antoine Griezmann relucen en su esquema; rescatado del decepcionante 0-0 ante el Getafe por un magnífico cabezazo de Alexander Sorloth a pase de Nahuel Molina para situarse con el liderato al alcance, a la espera de su próxima visita al Barcelona. [Así hemos vivido la victoria del Atlético de Madrid]



Cuando más consolidado parece el once tipo del Cholo Simeone, el mismo que ante el Slovan, fueron dos suplentes, dos futbolistas que circulan por las dudas, los ejecutores de un golazo en el minuto 69 y de la derrota mínima del Getafe, que se mantuvo en el encuentro siempre que le bastó con replegarse y defender el empate. Después, no le dio para el 1-1.



Un triunfo cuyo valor es oro, porque no jugó bien en ningún momento del choque y salió vencedor de una mala tarde en lo colectivo y en casi todas las individualidades más determinantes que posee, en el tránsito hacia el asalto que se propone a la cima de la clasificación. Ya está al alcance, tras el empate del Real Madrid el sábado en Vallecas.

El Atlético rebajó su nivel. Ni tan desbordante ni tan concluyente ni tan intenso como en otras ocasiones. Pero, sobre todo, nada preciso. Un aspecto esencial en el fútbol, más que determinante en partidos de este tipo, cuando enfrente lo aguardan once hombres ordenados detrás del balón, sin la necesidad de asumir ni el más mínimo riesgo.



El Getafe lo tenía muy claro. Su prioridad fue netamente defensiva. Natural en un escenario como el Metropolitano, medido a un Atlético lanzado a golpe de diez victorias seguidas. Soportó su primer arreón, con dos remates fallidos de Samuel Lino, de nuevo en el once tipo tan consolidado que aparenta ya Simeone. Los mismos once contra el Slovan. Pero también diez de los once contra el Valladolid y contra el Sevilla. Es más que descriptivo.

La igualdad en el partido



En él se ha integrado, de repente y de momento, el extremo brasileño, en detrimento de Conor Gallagher. No está en su mejor versión Lino. Ni desde el principio de curso ni ahora, por más que su gol clave al Sevilla lo haya relanzado. Este domingo, falló en su primer remate, allá por el minuto 12, y dio al aire en el 17, en un buen centro de Rodrigo De Paul.



La influencia del fútbol del centrocampista argentino en el actual Atlético es tan evidente como beneficiosa. Muchos de los centros que originan algo en el área contraria, que hacen dudar al rival, proceden de su visión y su pie derecho. Aún más notorio fue en el primer tiempo de este domingo, en el que ni Julián Alvarez apareció apenas ni Griezmann sintió soltura con el balón ni Pablo Barrios fue preciso ni Marcos Llorente subió como acostumbra.



No sufrió apenas el Getafe. Es un logro últimamente en el Metropolitano. Cierto que tampoco se acercó casi sobre el otro área, apenas con un remate de cabeza de Nyom y algún envío sin rematador, pero su objetivo era otra. La portería a cero lo daba opciones. La sostuvo al intermedio. También jugó con el cronómetro desde el primer instante.

Aún así, le dio al Atlético para crear otras cuantas oportunidades. Una de Rodrigo de Paul, fuera. Otra de Giuliano, fuera también con un cabezazo a centro de un activo Galán. Y una más de Julián Alvarez, cuya primera conexión de verdad con Griezmann correspondió al minuto 40. Su tiro con la derecha fue demasiado flojo, fácil para el casi inédito David Soria.

Ángel Correa trata de rematar un balón en el que se anticipa antes David Soria. Reuters

Pero este Atlético también tiene recursos en una mala tarde. Uno es Sorloth, que, entre las dudas, ya suma siete goles. Otro es Molina, que siempre circula dentro de lo imprevisible. Los dos, procedentes del banquillo este domingo, conectaron con la victoria. El centro, muy bueno, fue del argentino. El cabezazo, espléndido, cruzado, nada fácil, fue del noruego.



El gol, en el minuto 69, fue del Atlético. Lo celebró, eufórico, Simeone, aliviado con un 1-0 y una victoria que valen oro, que lo ponen segundo en la clasificación y en porcentajes de líder, cuando hace apenas un mes divisaba la cima de la tabla a diez puntos. Aún tembló con una falta lanzada alto por Milla. Ganó. Y quiere más.