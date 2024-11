Mbappé se reencuentra con el Liverpool, "el club favorito" de su madre, acaparando todo el foco en el Real Madrid

El Real Madrid se prepara para visitar Anfield este miércoles (21:00 horas) en un duelo crucial de la Champions League. Todos los ojos estarán puestos en Kylian Mbappé, el astro francés que no solo liderará al equipo ante un gran rival, sino que también tiene una conexión especial con el Liverpool, el club que pudo haber sido su destino antes de recalar en el Santiago Bernabéu.

El interés de Mbappé por el Liverpool no es reciente. En una entrevista que concedía a The Telegraph tras renovar con el PSG en 2022, el delantero reveló que había mantenido conversaciones con el club inglés tanto en aquel momento como en 2017, antes de fichar por el equipo parisino. "Hablamos un poco, pero no demasiado", señaló el francés, aludiendo a las negociaciones que nunca se concretaron.

Más allá de los aspectos deportivos, Mbappé destacó un detalle personal que conecta su historia con los reds. "Hablé con el Liverpool porque es el club favorito de mi madre. A mi madre le encanta el Liverpool. No sé por qué, ¡tendrás que preguntárselo a ella!", expresó entre risas, refiriéndose a Fayza Lamari, quien también actúa como su representante. "Es un buen club y los conocimos hace cinco años cuando estaba en el Mónaco. Es un club grande", añadió.

El interés del Liverpool por fichar a Mbappé en 2022 estuvo motivado no solo por sus cualidades como jugador, sino también por la posibilidad de servir como 'puente' para su eventual llegada al Real Madrid. Según informó en su día L'Équipe, Mbappé pidió su salida del PSG solo semanas después de haber renovado, buscando un contrato breve en Anfield antes de cumplir su objetivo de vestir la camiseta blanca.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. El PSG, entonces dirigido en el área de ventas por Antero Henrique, exigía una cifra desorbitada de 400 millones de euros por el delantero, mientras que el Liverpool no pasaba 200 millones. Otras fuentes apuntaban al citado diario que, en realidad, en los dos años que siguieron a la renovación, la única oferta concreta por Mbappé que aterrizó en las oficinas del PSG provino de Arabia Saudí, lejos del deseo del jugador de seguir compitiendo al más alto nivel en Europa.

Oportunidad sin Vinicius

El encuentro de este miércoles no solo marca el regreso de Mbappé a Anfield, sino que también será una prueba de fuego para el jugador francés en su etapa como madridista. La lesión de Vinicius, confirmada tras el partido contra el Leganés el pasado domingo, ha dejado al Real Madrid sin una de sus principales armas ofensivas para este duelo clave en Champions y otros partidos importantes.

Ante esta ausencia, Mbappé tendrá que asumir el liderazgo absoluto del ataque blanco. Aunque el francés llegó al Santiago Bernabéu con altas expectativas este verano, su rendimiento en sus primeros 100 días de blanco ha sido considerado discreto por muchos. A pesar de haber marcado nueve goles en lo que va de temporada, los aficionados del Madrid esperan que dé un paso adelante y muestre la versión dominante que lo llevó a ser considerado por algunos como el mejor jugador del mundo.

Vinicius y Mbappé celebran un gol en el Real Madrid Reuters

Otro desafío que ha enfrentado Mbappé desde su llegada al Madrid es su posición en el campo. Aunque su rol natural es el de extremo izquierdo, el francés ha tenido que adaptarse a jugar como delantero centro, una posición en la que no siempre se ha mostrado cómodo. Este cambio táctico ha generado debate tanto en los medios como entre los aficionados, especialmente cuando su rendimiento no ha sido el esperado.

Sin embargo, en el último partido contra el Leganés, Carlos Ancelotti optó por devolver a Mbappé a su posición preferida en la banda izquierda, un ajuste que permitió al francés sentirse más a gusto en el campo. Esta configuración podría repetirse este miércoles, especialmente con Vinicius fuera de acción por lesión.

¿Quién acompañará a Mbappé?

La alineación del Real Madrid en Anfield es aún una incógnita. Sin Vinicius ni opciones claras en el extremo izquierdo, Ancelotti podría optar por un esquema con Mbappé en su posición natural, acompañado por Brahim Díaz o Arda Güler en la derecha y un delantero centro como Endrick en el eje del ataque. Otra posibilidad sería un sistema 4-4-2, con un mediocampo reforzado para contrarrestar la intensidad del Liverpool.

En cualquier caso, el protagonismo recaerá en Mbappé, quien tendrá que liderar al equipo en un escenario donde ya jugó en 2018 con el PSG, cayendo por 3-2 en un partido vibrante. En aquella ocasión, anotó un gol, pero su equipo se fue derrotado tras un tanto en el tiempo añadido de Roberto Firmino.

Mbappé, tras el gol de Firmino que firmó la victoria del Liverpool ante el PSG en 2018 Reuters

La visita a Anfield será más que un simple partido para Mbappé. Será una oportunidad para reencontrarse con un club que pudo haber sido su destino y para demostrar que puede ser el jugador diferencial que el Real Madrid necesita en los momentos cruciales.

Con Vinicius ausente y el equipo enfrentando bajas significativas, la responsabilidad recae sobre el delantero francés, quien tendrá la misión de liderar a los blancos en un estadio histórico frente a uno de los mejores equipos de Europa.

Este miércoles, cuando el reloj marque las 21:00, Mbappé estará en el foco, no solo por su talento y relevancia en el Real Madrid, sino también por los ecos de un pasado que pudo haber sido diferente. La historia está servida en Anfield, y Kylian tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su carrera.