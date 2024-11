Salah incendia el Liverpool pocas horas antes de jugar contra el Real Madrid: "Estoy más fuera que dentro"

Las aguas bajan revueltas en el Liverpool pocas horas antes de enfrentarse al Real Madrid en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Mohamed Salah, una de sus grandes estrellas, ha hecho saltar todo por los aires al decir abiertamente que se ve más fuera que dentro de Anfield la temporada que viene.

El futbolista egipcio, la bandera de los reds durante las últimas campañas, se mostró muy crítico con su situación contractual al término del partido de la Premier League ante el Southampton. El Liverpool logró la victoria gracias a un doblete de Salah, y el futbolista fue abordado por los periodistas al ser el gran protagonista del choque.

Salah, que termina contrato al final de la presente temporada, explicó su malestar: "Estamos casi en diciembre y aún no he recibido oferta alguna para quedarme en el club. Probablemente, estoy más fuera que dentro", aseveró en unas declaraciones que resonaron con mucha fuerza.

Ante este panorama, al egipcio le preguntaron si estaba decepcionado con el club por no contar con ninguna oferta de renovación después de tantos años en el club: "Por supuesto. No me voy a retirar tan pronto, así que tan sólo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier League. Con suerte, incluso la Champions League también. Estoy decepcionado, pero ya veremos qué pasa".

Aunque Salah ve ahora mismo su futuro en el Liverpool muy incierto, apuntó a que lo va a seguir dando todo mientras su contrato siga en vigor: "Soy muy profesional. Todo el mundo puede ver mi ética de trabajo, sólo intento disfrutar del fútbol y jugar al máximo nivel durante el mayor tiempo posible", concluyó.

Con el Madrid en el horizonte

Estas duras declaraciones de Mohamed Salah contra su club llegan pocas horas antes de que el Liverpool se enfrente al Real Madrid en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El duelo entre ingleses y españoles será uno de los grandes atractivos de la temporada, y esta crítica abierta de Salah distrae la atención en el entorno del conjunto red antes de un partido determinante.

El egipcio, mientras tanto, está realizando una temporada sobresaliente en el Liverpool. Hasta el momento es una pieza fundamental para el entrenador Arne Slot, que ha depositado toda su confianza en él.

Salah ha jugado todos los partidos de la Premier League y de la Champions League hasta el momento, y también ha tenido minutos en la EFL Cup. Sus estadísticas son inmejorables, ya que ha conseguido anotar 12 goles y ha dado 10 asistencias en los 16 partidos que ha participado.

Unos datos sobresalientes pese a sus 32 años que hacen que el futbolista piense que se merece al menos una llamada por parte del Liverpool para reconocer su buen trabajo en forma de renovación.