Incendio en la Real Sociedad tras el derbi vasco: duro cruce de ataques entre Imanol Alguacil y Oyarzabal

La derrota de la Real Sociedad frente al Athletic en el derbi vasco disputado en San Mamés (1-0) dejó un clima tenso en el vestuario realista, marcado por un cruce de declaraciones entre el técnico Imanol Alguacil y el capitán del equipo, Mikel Oyarzabal. La caída, que significó la cuarta derrota consecutiva del equipo donostiarra en este estadio, encendió las alarmas en el club.

Imanol no ocultó su descontento por el rendimiento del equipo y no dudó en criticar a sus jugadores. "No hemos venido a jugar el derbi, hubiese cambiado a mis once futbolistas", afirmó con contundencia al término del encuentro. El técnico señaló especialmente los primeros 25 minutos del partido como el punto más bajo del equipo. "El Athletic ha sido superior, ha sido mejor, nada más que decir. No hemos hecho lo que tocaba, ni con balón ni sin balón", añadió.

Según el entrenador, tras el gol del Athletic, el partido se igualó, pero los errores iniciales ya habían marcado el rumbo. "Luego ha sido el típico derbi, intenso y trabado, en el que había que estar finos para crear ocasiones, y ninguno de los dos equipos lo estuvo, pero ellos ya habían hecho lo que tenían que hacer: ponerse en ventaja", explicó. Además, Imanol defendió decisiones cuestionadas, como la sustitución de Take Kubo, destacando que, a su juicio, "ningún jugador de la Real ha hecho un partido brillante".

Ante estas declaraciones, Oyarzabal no tardó en responder en la zona mixta, dejando entrever que las críticas del entrenador no deberían centrarse únicamente en los jugadores. "Llevamos cuatro años que las cosas nos están costando mucho [en San Mamés] y no somos nosotros mismos. Igual hay que echarle un ojo desde el inicio, desde cómo lo planteamos, desde cuál es la idea que tenemos desde dentro", señaló.

El capitán también pidió autocrítica a todos los estamentos del club: "Creo que llevamos muchos años aquí con el mismo error o de la misma manera. Hay que mirar todo el mundo hacia dentro y cada uno hacer autocrítica en lo suyo. En el campo somos nosotros los que estamos y los que sacamos las castañas del fuego cuando las cosas no van bien".

El cruce de declaraciones refleja la frustración acumulada en el equipo por los recientes resultados en San Mamés, un estadio que parece haberse convertido en un talismán para el Athletic frente a sus vecinos."El Athletic en casa, casi siempre, hace muy buenos partidos", reconoció Imanol, aunque subrayó que lo que realmente le enfadó fueron los primeros 27 minutos, donde vio a un equipo "muy por debajo" de su nivel habitual.

Este intercambio de reproches públicos entre técnico y capitán promete seguir generando polémica en los próximos días, mientras el equipo busca soluciones para revertir la situación y recuperar la confianza perdida.