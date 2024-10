El entorno de Vinicius cree que no ganó el Balón de Oro por su lucha contra el racismo

A las 23:07 horas de este lunes, Vinicius colgó un mensaje en su cuenta de X en reacción al Balón de Oro que se entregó en París. Se lo llevó el español Rodri Hernández y no él, al contrario de lo que se venía murmurando en el planeta fútbol desde hacía varias semanas. Las filtraciones hacían ganador al brasileño, que el domingo por la noche se enteró —como el Real Madrid— que no iba a ser así.

"Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados", escribió desafiante Vinicius cuando George Weah, el primer y único Balón de Oro africano, recitó el nombre de Rodri en el Théâtre du Châtelet de París. Ni el brasileño ni ningún otro representante del Real Madrid estaban allí presentes tras cancelar su asistencia a la ceremonia, boicoteándola en previsión de que el delantero no ganara el premio masculino.

El mensaje fue entendido por la mayoría como un desafío deportivo, una reivindicación de su fútbol y del nivel máximo que todavía no ha alcanzado. Pero no es del todo así. Según la Agencia Reuters, en el entorno de Vinicius sostienen que en su post se refería a su lucha contra el racismo y creen que fue lo que le llevó a no ganar el premio. Su frase, por tanto, vendría a decir que "el mundo del fútbol no está preparado para aceptar a un jugador que lucha contra el sistema".

En este sentido, el Gobierno de Brasil quiso destacar la "grandeza" de Vinicius pese a no ganar el Balón de Oro. "Eres un gigante y ya entraste en la historia del fútbol, no solo por tu increíble habilidad en el campo, sino también por la incansable lucha contra el racismo", escribió en redes sociales el Ministerio de Deporte en un mensaje dirigido al jugador del Real Madrid.

También la federación de fútbol de Brasil escribió un mensaje para Vinicius, acompañado de una foto del propio jugador alzando el puño contra el racismo. "Vini, tus raíces son de oro. Estaremos siempre juntos", decía. "¡Una nación entera está orgullosa de ti!", se añadía también en la misma publicación.

Hay que recordar que Vinicius, que ha sido objeto de insultos racistas en varias ocasiones en España, lo que le ha valido al menos dos condenas por insultos racistas en casos pioneros en el país.

Vinicius fue decisivo en el doblete Champions-Liga del Real Madrid junto a Jude Bellingham, de 21 años, que marcó 19 goles en una brillante campaña de debut y ayudó a Inglaterra a alcanzar la final de la Eurocopa, y quedó tercero en la clasificación del Balón de Oro.

Los premios se basan en la votación de un panel de periodistas de los 100 países mejor clasificados por la FIFA.

El Real Madrid también ganó el premio al mejor club masculino del año, y su entrenador, Carlo Ancelotti, fue nombrado mejor entrenador masculino del año tras ganar el doblete de Europa y la liga española en una campaña casi perfecta la temporada pasada.

"POLÍTICA FUTBOLÍSTICA. Mi hermano. Eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero hermano", publicó Eduardo Camavinga, del Real Madrid, en X, mientras que otros compañeros compartieron mensajes con fotos de Vinicius diciendo "Eres el mejor".

"Esperé todo el año para que Vini Jr fuera merecidamente reconocido como el mejor jugador del mundo ¿y ahora vienen a decirme que el Balón de Oro no es para él?". dijo la gran brasileña Marta en un vídeo en Instagram.