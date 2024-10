Misterio en la selección francesa: un futbolista llega completamente enmascarado a la concentración

De un tiempo a esta parte viene siendo habitual ver la llegada de los jugadores de la selección francesa de fútbol a la concentración en Clairefontaine. Se ha vuelto costumbre que cada uno de ellos baje del coche y pose ante las cámaras con sus estrafalarios atuendos y en esta ocasión no ha sido menos.

Esta vez quien ha acaparado todas las miradas ha sido Ibrahima Konaté. El central del Liverpool se bajó de la puerta trasera de un vehículo con un traje y con el rostro totalmente enmascarado.

Llevaba atada por completo la capucha de su chaqueta y caminó sin apenas ver durante varios metros. Finalmente, se giró hacia las cámaras y dejó ver su rostro mientras sonreía a los medios de comunicación allí presentes.

💬 « Vous ne savez pas qui je suis ? »



L'arrivée mystérieuse de... Konaté à Clairefontaine !

Así fueron pasando todos y cada uno de los futbolistas convocados por Didier Deschamps para los partidos de estas semanas frente a Israel e Italia correspondientes a la Nations League. Tampoco defraudó Jules Koundé, quien no deja indiferente a nadie. El zaguero del Barça llegó con unos vaqueros y un abrigo largo, además de sus gafas de sol (a pesar de la fuerte lluvia y el cielo nublado).

Sin Mbappé

De entre todos los futbolistas galos, quien no apareció fue Kylian Mbappé. El atacante del Real Madrid se ha quedado en la capital de España para no acumular demasiada carga física y poder encontrar su punto óptimo después de un inicio de temporada algo complicado.

"Debemos priorizar los intereses del jugador sin ponerlo en dificultades", explicó Deschamps a los medios de la selección francesa después de que se criticara el 'trato de favor' con la estrella parisina.

"𝘊'𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘶̀ 𝘫'𝘢𝘪 𝘣𝘦𝘴𝘰𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘭𝘦 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘦 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦"



Longue interview de notre sélectionneur à retrouver sur YouTube

"Los intereses de los clubes y los intereses de las selecciones necesariamente divergen en algún momento y no debemos olvidar que el que tiene contratado al jugador es el club, no la federación. Lo más importante es el interés del jugador. Sé muy bien que no va a ir contra su club y tampoco quiere ir contra su selección", añadió Deschamps.

Quien tampoco está y no aparecerá nunca más es Antoine Griezmann. La leyenda del fútbol galo anunció apenas unas semanas que dejaba la selección francesa y de ahora en adelante se centrará en el Atlético de Madrid.