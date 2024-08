El gran estreno de Mbappé: Ancelotti mira a su pizarra con dos tridentes, muchas variantes y un 'vacío'

Arranca una nueva era. Kylian Mbappé (París, Francia; 1998) debutará este miércoles como jugador del Real Madrid en un partido que será una final. Los blancos se juegan en el estadio Nacional de Varsovia el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, y para el delantero francés puede ser su estreno levantando un trofeo continental a nivel de clubes. Con el PSG perdió la final de la Champions League en 2020, y nada más. Ahora entra en la dimensión madridista.

Ante el Atalanta (21.00 horas), Mbappé tendrá sus primeros minutos en el Real Madrid. Carlo Ancelotti, que suele ver la Supercopa como el partido que echa el telón al curso anterior, no ha querido confirmar si su nueva megaestrella será titular o no. Aún así, todo apunta a que sí. "Aquí no hay príncipe ni rey, hay un grupo estupendo", dijo el técnico italiano en la previa del partido.

La vida ha cambiado radicalmente para Mbappé, impresionado desde el día 1 con todo lo que concierne al Real Madrid. A Varsovia han viajado más de 10.000 aficionados españoles e italianos para, entre otras cosas, ver su estreno. Es la gran atracción, como lo fue en un Santiago Bernabéu abarrotado para su presentación. Es turno de verle en el campo sudando la camiseta.

"Todos pueden jugar aunque no hayamos tenido mucho tiempo", se limitó a decir Ancelotti en rueda de prensa sobre la posible titularidad de Mbappé. Ha habido debate en torno si Carletto debía mantener en el once a los que acabaron la pasada temporada o meter desde el primer momento a la nueva figura. La lesión en el entrenamiento de Camavinga da más pie todavía a pensar que el delantero francés parta de inicio.

Todo apunta a que el esquema utilizado por Ancelotti será el 4-3-3. Volverá así el técnico del Real Madrid a una formación mucho más clásica respecto a la que se 'inventó' el curso pasado (4-4-2 en rombo). Durante la pretemporada ha usado dicho dibujo y apunta a mantenerlo, al menos en la Supercopa.

Alineación del Real Madrid (4-3-3)

Lo esperado, por tanto, es que el Madrid salte al césped con un tridente ofensivo que será un seguro de goles. A Mbappé le acompañarán por las bandas los dos atacantes brasileños, Vinicius y Rodrygo, con los que comparte generación y un buen rollo que venía de antes de ser compañeros y ha quedado patente entre los muros de Valdebebas. Este esquema 'obliga' a Jude Bellingham a retrasar su posición para jugar como interior.

El 4-3-3 gana, por ahora, al 4-4-2 en rombo (también conocida como la formación 'diamante'), favoreciendo los intereses de Rodrygo, el más prescindible de las cuatro grandes figuras ofensivas del Madrid. La duda es si se mantendrá así el resto de días importantes de la temporada o Ancelotti pasará a colocar a Bellingham como 'diez' por detrás de una doble punta de ataque con Mbappé y Vinicius.

Sitio para todos

Lo que parecía un dolor de cabeza para Ancelotti, este lo simplificó en su comparecencia de este martes. "Me han arruinado las vacaciones el pensar en quién voy a poner", empezó bromeando desatando las risas de los periodistas. "Es la cosa más sencilla, los jugadores son buenos y van a jugar y aportar. Tenemos un montón de partidos y podemos sacar partidos con jugadores que empiezan el partido en el banquillo", explicó aludiendo a que la exigencia del calendario hará que todos sean importantes.

Porque las opciones del Madrid en ataque no se reducen a Mbappé, Bellingham, Vinicius y Rodrygo. En el banquillo esperan tres jugadores con muchas ganas de derribar la puerta: Brahim Díaz y los jovencísimos Arda Güler (19 años) y Endrick (18). Ellos también tendrán su momento, como comprobaron el jugador malagueño nacionalizado marroquí cuando se lesionó Vinicius el curso pasado y el turco ya hacia el final de la temporada. Ambos lo aprovecharon para rendir a gran nivel.

Alineación del Real Madrid (4-4-2 en rombo)

Ancelotti sabe mejor que nadie lo que tiene entre sus manos y lleva haciendo probaturas con el ataque todo el verano. En partidillos recientes ha mezclado titulares con suplentes y, por ejemplo, enfrentó en una ocasión dos variantes ofensivas: Vinicius y Brahim con Güler de 'diez' contra el tridente Rodrygo - Endrick - Mbappé con Bellingham por detrás.

En Valdebebas se ha corrobado en unos pocos días que Mbappé no complica las cosas sino que las facilita. El francés combina bien con quien le pongan y, por tanto, amplía aún más el rico abanico de opciones que ya tenía Ancelotti el curso pasado. Es más, si el italiano tiene una preocupación no es sobre Kylian y sí sobre una ausencia, un 'vacío', que debe cubrir.

La vida sin Kroos

Es obvio que se trata del hueco que dejó con su retirada Toni Kroos. El alemán fue indiscutible en el Real Madrid desde su llegada en 2014, convirtiéndose en una leyenda del club. Su figura es imposible de sustituir, pero el cuerpo técnico blanco tiene la convicción de que cuentan con las herramientas necesarias para paliar la mencionada baja con alternativas.

Ancelotti tiene una dura elección para su medular, especialmente decantándose por el 4-3-3. Bellingham pasa así a ocupar uno de los tres puestos en el centro del campo, mientras que otro fijo es Fede Valverde, prueba de ello es haber heredado el '8' de Kroos. Por tanto, al italiano le quedaba una posición a decidir entre tres jugadores: Modric, Tchouaméni y Camavinga. Con la lesión de este último, la decisión se simplifica al menos en Varsovia.

Alineación del Real Madrid (4-2-2-2)

Modric parte con cierta ventaja, pese a ser el más veterano del equipo, porque viene más rodado de la pretemporada. Ha sido titular en todos los amistosos, situándose en ocasiones la posición de '5'. Es inusual para él, pero es también un puesto que ocupó mucho Kroos en su último año en activo. Durante el año se irá variando, con los franceses Tchouaméni y Camavinga llamados a derribar la puerta definitivamente si es que no lo han hecho ya.

Esta batalla exigente lo será menos si Ancelotti vuelve a recurrir ahora o más adelante a la formación diamante del curso 2023/24. Bellingham 'subirá' al ataque y habrá un sitio más en el centro del campo, facilitando más las maniobras de repliegue. Todos tienen sitio en este Madrid, ya que incluso Tchouaméni puede seguir jugando de central tras la salida de Nacho y el fichaje fallido de Leny Yoro. La plantilla está en las manos correctas, las de Ancelotti, un experto en rompecabezas.