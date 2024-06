De su pelea contra Jesús Gil a sus frases célebres: los momentos más polémicos de Caneda

José María Caneda, carismático dirigente que estuvo al frente del SD Compostela una veintena de años y lo condujo a la mejor etapa de su historia, falleció este lunes a los 77 tras una larga lucha contra el cáncer.

El histórico exmandatario asumió la presidencia del Compostela en 1987. Bajo su dirección, el equipo santiagués logró pasar de Tercera a Primera División tras lograr el histórico salto a la máxima categoría en la promoción ante el Rayo Vallecano en 1994.

Pero su paso por el fútbol español estuvo cargado de otros momentos, fuera de los terrenos de juego, que son recordados de una época que reunió a otros presidentes como Manuel Ruiz de Lopera, Joan Gaspart o Lorenzo Sanz.

Otro de esos presidentes, seguramente el que más polémicas tuvo, fue Jesús Gil y Gil, dueño y máximo mandatario del Atlético de Madrid por aquel entonces. Caneda fue uno de los enemigos públicos de Gil, protagonizando ambos una bronca que llegó a poner patas arriba el fútbol español de los 90.

Ocurrió en marzo de 1996, justo en la puerta de la antigua sede de la Liga de Fútbol Profesional. Allí se iba a celebrar una reunión de los presidentes, que estuvo precedida por la bronca entre Jesús Gil y José María Caneda. Ambos se intercambiaron graves insultos, con la intervención del apoderado del presidente del Compostela, José González Fidalgo, quien terminó recibiendo un fuerte puñetazo del directivo colchonero.

Esa imagen marcó los años 90 del fútbol español, aunque curiosamente Caneda y Gil acabaron reconduciendo su relación. Lo reveló el histórico presidente del Compostela, durante una entrevista que dio ahora hace tres años en El Partidazo de COPE por el 25 aniversario del gol que marcó Ronaldo Nazario al conjunto santiagués en su primer año en el FC Barcelona.

Caneda contó cómo se reconcilió con Gil: "Lloraba y me decía: 'José María, dimos vergüenza'. Claro. Pero porque somos dos cazurros". "Fuera del follón que tuve, el que mejor me trató siempre fue Gil", siguió. "Porque él y yo teníamos buena relación y la tuvimos mucho mejor después del lío. Lo que pasa es que Gil era muy fácil de usar, y lo usaban los listillos de turno para conseguir un contrato de televisión para ellos y a los otros nos daban basura", concluyó sobre el expropietario del Atleti fallecido en 2004.

Fueron más los incidentes que Caneda tuvo como presidente del Compostela. Uno de ellos tuvo lugar también durante otra reunión en LaLiga y lo recordó así en la citada entrevista en 2021: "Le dije al presidente de la Liga que no tratábamos los asuntos como hay que tratarlos porque la mitad de los que estaban allí tenían a la 'querida' en el hotel y no pensaban en la reunión".

Aquel cáracter suyo le conllevó algunas tiranteces desde el sector político: "Políticamente, fueron a reventarme, porque no me 'daban' callado", aseguró en la entrevista."Había un juez que venía y se atrevió a criticar el whisky. Era un Chivas. Y le dije: mire, usted no puede estar en este palco. Viene a criticar cuando está bebiendo de gorra". El resultado fue una multa de 6.000 euros de multa por tener 300 empleados más en el campo: "Era un cabrón con patas", dijo.

Las 'perlitas' de Caneda

Esa entrevista en la cadena COPE dejó muchos titulares polémicos. Sobre su persona dejó 'perlas' como "si los cabrones volaran, yo no estaría en el suelo". "Me preguntan: 'Caneda, ¿cuántos hermanos sois?'. Y yo: 12. '¿Y viven todos?'. No: vivir, vivo yo sólo. Los otros trabajan", dijo también al tiempo que admitía haber subsistido toda su vida a base de "hacer trampas". "El otro día me preguntaron de qué vivía y respondí: de casualidad", añadió.

Caneda sufría cáncer de estómago y esófago. En sus últimos años se alejó del fútbol, sin pisar los campos y viendo poco por televisión: "Veo el Madrid nada más, no veo otro". Sus 'intereses' eran otros: "Ahora veo más películas pornográficas", reconocía ante la risa de los colaboradores del programa.

"Al final, lo que yo decía hace tiempo resultó ser verdad. Me preguntaban por qué les gusta tanto el fútbol a las mujeres, porque nadie contaba entonces con que hubiese fútbol femenino profesional. Pues porque son las que más saben de pelotas en el estadio", soltó con malicia Caneda sobre el papel de la mujer en el fútbol. No fueron pocas las polémicas que protagonizó en vida el histórico presidente del SD Compostela, fallecido este lunes.