Esta será la alineación de Albania para medirse a España en la última jornada de la fase de grupos de la Euro

España ha conseguido antes de tiempo el primer objetivo de la Eurocopa, que no era otro que superar la fase de grupos como líder. Lo ha alcanzado tras ganar de manera imponente a Croacia y exhibir su superioridad sobre Italia. Los de Luis de la Fuente pasearon la guadaña por el grupo de la muerte y salieron con vida, y vaya si la tienen.

"Sigo pensando que no hay una mejor selección que nosotros. No me canso de publicitar el producto nacional. Somos los mejores del mundo interpretando muchas versiones del juego. Es una generación magnífica", glorificaba De la Fuente tras ganar a Italia y sellar el billete a octavos de final de la Eurocopa como primeros de grupo a falta de la última jornada.

El de Albania será un partido de trámite, más enfocado para aquellos jugadores que no han gozado de un excesivo protagonismo en las primeras dos jornadas que otra cosa. La clasificación a octavos también permitirá a España gozar de diez días de descanso activo para preparar la eliminatoria ante uno de los mejores terceros. Tiempo suficiente para recuperar el estado físico de aquellos jugadores, como Laporte, que aterrizaron en Alemania con molestias físicas, o Morata y Rodri, que finalizaron con molestias el duelo ante Italia.

Todo lo contrario para Albania, que afronta el partido como lo que es para ellos: una final. Todavía guardan un halo de esperanza a la clasificación, por rocambolesca que sea. Lo primero que deben lograr es la victoria sobre España y luego esperar que Croacia, con quien tienen ganado la diferencia goleadora global, supere a Italia. En cualquier caso, si ganan su partido, se aseguran la tercera plaza y probablemente el pase a octavos como una de las tres mejores terceras.

Para conseguirlo, Sylvinho apostará por un once muy similar al que empató contra Croacia en la segunda jornada de grupo sin que importen los cinco jugadores que están apercibidos de sanción para octavos. La portería tiene dueño: Thomas Strakosha. No ha gozado de protagonismo con su club, pero se ha erigido en la meta esta Eurocopa.

La Línea de cuatro defensores es inamovible para el seleccionador, único técnico no europeo de esta Eurocopa. Hysaj y Mitaj actuarán por los laterales siendo el derecho, propiedad de Hysaj, el que contará con mayor profundidad en ataque. La pareja de centrales estará formada por Ajeti y Djimsiti, el mariscal de la zaga albanesa. Ha sido capital en la Atalanta campeona de la Europa League y es estandarte de su selección.

El centro del campo estará integrado por un doble pivote con Asllani y Ramadani, que tendrán por delante una línea de tres integrada por Asani; Laci, goleador ante Croacia y Bajrami, goleador ante Italia. El gol será objetivo de Rey Manaj, exjugador del Barcelona que parte con cierta ventaja respecto a Broja.

Alineación probable de Albania: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Bajrami, Laci, Asani y Rey Manaj.