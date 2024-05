Jorge Valdano revela un desencuentro entre Kroos y Ancelotti y alucina con la particular solución

Un partido separa al Real Madrid de precintar una década dorada. La sexta final de Champions en los últimos diez años llega tras haber acometido a lo largo de las tres últimas campañas una renovación de plantilla protagonizada por jóvenes talentos que han tomado el testigo de grandes leyendas blancas. Una transición dulce liderada por Carlo Ancelotti, cuya gestión de vestuario ha permitido a los blancos renovarse sin perder un ápice de competitividad.

Jorge Valdano, jugador del Real Madrid entre 1984 y 1987 y entrenador de 1994 a 1996, ha explicado en El Larguero, la capacidad de liderazgo del italiano y su buena convivencia dentro de un vestuario plagado de pesos pesados. "Yo recuerdo un día que Ancelotti había quitado a Kroos y a este no le gustó demasiado que le cambiaran", comienza relatando.

Toni se marchó visiblemente enfadado y Valdano, en el entrenamiento del día siguiente, preguntó a Ancelotti cómo lo había solucionado al observar que entre entrenador y jugador parecía no haber sucedido nada. "Esta mañana nos miramos. Me hizo una mueca, yo le hice otra y no hizo falta decir ni una sola palabra", le explicó el técnico italiano. Anécdota rescatada por Valdano para poner en alza la gran capacidad de gestión de Ancelotti.

"Para liderar con una mueca hace falta tener un aval histórico muy importante y una trayectoria impecable. No te hacen falta ni las palabras. El jugador entiende que no hubo un sentimiento de la injusticia al tomar la decisión, ya que le reconoce al líder la nobleza", finaliza.

El impacto Bellingham

Valdano también se pronunció sobre la llegada del jugador inglés. Jude aterrizó en Madrid siendo un desconocido para quienes no siguieran la Bundesliga, pero el precio pagado por el Real Madrid, más de 100 millones de euros, le dio la condición de fichaje del verano a un chico que tan solo tenía 19 años cuando se llevó a cabo la operación.

El miedo escénico de jugar en el Santiago Bernabéu, la presión del precio de su fichaje, la exigencia de la camiseta del Real Madrid… nada ha podido frenar a un Bellingham que ha cuajado la temporada más goleadora de su carrera. "Fue una aparición con una clase infinita. Es un jugador que agrega claridad a cada pelota que toca", explica.

La figura de Vinicius

Otro de los jugadores que mayores focos ha copado a lo largo del curso ha sido Vinicius. Tanto dentro del terreno de juego, 23 goles y 10 asistencias, como fuera debido a su lucha contra el racismo. "Vinicius se ha convertido en una especie de referente contra del racismo. Un racismo que existe y que él ha padecido en primera persona", destaca Valdano sobre el impacto extradeportivo del brasileño.

"Tiene un exceso de expresividad que sería bueno que corrigiera. Dicho esto, estamos ante un jugador de un talento y personalidad superior. Vinicius ha sobrevivido a los memes, a las burlas, a las críticas... Y fue capaz con una determinación descomunal, pocas veces vista en la historia del fútbol, de revertir la situación y aprender cosas que no son fáciles de aprender, como la definición de cara a portería. Se supone que el goleador nace y Vini lo ha aprendido en el camino. Se ha convertido en un hacedor de peligro", concluye Valdano.