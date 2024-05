Kroos y Reus, sólo uno tendrá el adiós perfecto en Wembley: su historia entre finales y un gol icónico

El mundo del fútbol se parará el próximo sábado 1 de junio para atender a una final de la Champions League que medirá a Real Madrid y Borussia Dortmund. Habrá un nuevo campeón europeo. Sin embargo, de fondo no pasará desapercibido que dos grandes figuras se despedirán del fútbol profesional en Londres. Ambos son alemanes: Toni Kroos (Greifswald, 1990) y Marco Reus (Dortmund, 1989).

Sólo les separan poco más de siete meses, siendo Reus el mayor, y ha tenido carreras, en parte, paralelas. Nunca han coincidido en el mismo equipo, más allá de la selección de Alemania, pero sí se han cruzado en puntos clave de sus trayectorias. El del sábado es el último de ellos.

Por lo general, a Kroos le han ido mejor las cosas y así lo demuestra su llamada para disputar la Eurocopa de este verano. Será esta la verdadera despedida de Toni, mientras que Reus, gane o pierda en Wembley, disputará en cuestión de tres días su último partido en activo.

Kroos y Reus se formaron en las canteras de los equipos que protagonizan Der Klassiker (en español, El Clásico), es decir, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, respectivamente. Lo curioso es que en 2006, Toni llegaba a las categorías inferiores del club de Baviera y Marco optaba por dejar el Dortmund para unirse a la cantera del Rot Weiss Ahlen, otro equipo de la región.

El debut de Kroos en la Bundesliga llegó en 2007, a los 17 años, y para el de Reus hubo que esperar un poco más, hasta 2009, cuando fichó por el Borussia Mönchengladbach. Toni jugó entre enero de 2009 y junio de 2010 en el Bayer Leverkusen como cedido. Hasta 2014, ambos coincidieron en la liga alemana convirtiéndose en dos de los mejores proyectos de futbolistas de la competición.

El momento más relevante para ambos en esta etapa fue en la final de la Champions League 2012/2013. El Bayern y el Borussia se midieron por el título. Fue la primera de cinco Champions que ha ganado Kroos, aunque no pudo jugar en aquella final por lesión, y la primera -y hasta este sábado, la única- gran final europea de Reus. El destino ha querido que ambos se reencuentren en un escenario casi idéntico, puesto que la final de 2013, como la de ahora, se jugó en Wembley.

Esa final y el Mundial de 2014 terminaron marcando dos caminos opuestos para Kroos y Reus. Ambos estaban en la lista de Joachim Löw para el torneo en Brasil, pero Marco se lesionó en un amistoso previo y se cayó de la lista iniciando así su calvario con las lesiones. De los dos, sólo Toni pudo levantar el título -siendo titular en la final ante Argentina-. Ese verano, Kroos fichaba por el Real Madrid y Reus, que atraía a toda Europa, eligió quedarse en el Dortmund hasta a día de hoy.

Kroos y Reus, que durante años compartieron agente -Volker Struth-, fueron distanciándose en sus carreras. Toni ha sumado 22 títulos con el Real Madrid, incluyendo cuatro Champions más. Marco ha levantado cinco con el Dortmund, pero ninguno de los grandes (dos Copas y tres Supercopas alemanas).

Ahora sólo uno de ellos tendrá el cierre perfecto a su carrera, por lo menos a nivel clubes, en la final de Wembley. Los aficionados neutrales, ni de Madrid ni de Dortmund, se dividen entre ver a una leyenda como Kroos despidiéndose en la cima del fútbol -igualando las seis Copas de Europa de Gento y quién sabe si ganando el Balón de Oro- o ver a Reus levantar la Champions 'que el fútbol le debe' tras pasar por tantas desgracias e infortunios en su carrera.

La intrahistoria de un gol icónico

Antes de la final, también una anécdota que hay que recordar entre ambos. Fue en el último Mundial que ambos jugaron con Alemania, en 2018. El de 2022 no lo disputo ninguno porque Kroos había aparcado su carrera internacional y Reus se había vuelto a lesionar a poco tiempo de la lista. En Rusia compartieron un momento que es historia de los Mundiales.

Alemania defendía corona en Rusia, pero debutaba con una inesperada derrota ante México que ya la ponía en apuros. El segundo partido era contra Suecia, que empezó ganando con un gol de Toivonen. En la segunda mitad empató Reus, pero el empate no servía de mucho. Entonces, en el descuento, llegó el recordado gol de falta de Kroos en el que también Reus tuvo su cota de protagonismo.

El gol de Kroos a Suecia en el Mundial de 2018 Europa Press

La intrahistoria de aquel gol es que Reus quería tirar la falta. Mientras compañeros como Hummels y hasta Neuer, que pedía permiso a Löw para subir al área rival, esperaban un centro, la discusión en torno al balón de Marco y Kroos era bien distinta. Ambos querían tirar a puerta.

"Déjamela a mí, la tiro yo", dijo Kroos a Reus. "¿Vas a centrar?", siguió el jugador del Dortmund. "No", respondió el madridista. Toni tenía claro el plan: "Te lo doy, me la pisas y tiro". Dicho y hecho. Reus pisó la bola lo justo para que Kroos encontrara el ángulo perfecto para que el balón fuera a la escuadra. Aunque Alemania, que en el tercer partido perdió contra Corea del Sur, no pasó de grupos, aquella jugada quedó marcada para siempre en los Mundiales. Ahora sólo uno, Toni o Marco, volverá a hacer historia en tres días en el mítico estadio de Wembley.