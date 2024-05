Estas son las bajas y dudas para la final de Champions Real Madrid - Dortmund: lesionados y sancionados

La final de la Champions League ya está aquí. El Real Madrid y el Borussia Dortmund se medirán en una final inédita, que se celebrará en el estadio de Wembley (Londres) este sábado 1 de junio. El protagonismo en los días previos recae sobre Carlo Ancelotti y Edin Terzic, los entrenadores, que deben cuadrar el mejor plan con las piezas que tengan disponibles. Las bajas son siempre cruciales en este tipo de partidos.

La realidad es que ni uno ni otro afrontó las semifinales de la Champions League con dificultades, a nivel de bajas. Hay que recordar que las amarillas acumuladas, que no las sanciones, se 'limpiaron' con el pase a la penúltima ronda de la máxima competición europea.

Sobre las lesiones, Madrid y Dortmund las han manejado bien. El trabajo en ambas plantillas se ha realizado bien, ya que ambas llegan en buen estado de forma y sin importantes bajas. Aún así, estos son los nombres que se perderán o pueden perderse la final de la Champions League 2023/2024.

Lesionados y sancionados del Real Madrid

El Real Madrid ha llegado al final de la temporada en una situación privilegiada. En el entrenamiento previo a la vuelta contra el Bayern Múnich, Ancelotti pudo contar con prácticamente toda su plantilla. Hubo una única baja, que fue la de David Alaba. El austriaco se rompió el ligamento cruzado de su rodilla a finales de 2023 y no volverá a jugar hasta la próxima temporada.

El Madrid celebra la presencia de Courtois, que ha jugado los últimos partidos de Liga a un gran nivel sin encajar un sólo gol. Bajo palos ante el Bayern estuvo Lunin, como ya anunció Ancelotti, pero el belga llegará más preparado a la final y será quien juegue la final salvo sorpresa mayúscula . También estuvo en el Bernabéu Carvajal, que ya cumplió su partido de sanción en la ida de las semis.

Alaba tras romperse el ligamento cruzado con el Real Madrid Reuters

La mala noticia para el Madrid está protagonizada por Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés sufrió sufrido un fuerte golpe en el pie izquierdo el pasado antes de la vuelta de Champions contra el Bayern Múnich. Tchouaméni, aún así, pudo jugar el partido, pero acabó yendo a más en sus problemas físicos y desde entonces no ha podido jugar. Está descartado para la final y piensa ya en recuperarse a tiempo para ir a la Eurocopa con Francia.

Además, el Madrid tampoco tiene que lamentar bajas por sanción ya que las amarillas se limpiaron con el pase a semifinales y no hubo ningún expulsado este miércoles. El plan de Antonio Pintus, preparador físico del Real Madrid, ha dado sus frutos: es el momento más decisivo de la temporada y Ancelotti sólo tiene dos bajas y a muchos de sus jugadores 'volando' sobre el campo.

Lesionados y sancionados del Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund obtuvo el pase a la final de la Champions tras ganar tanto en la ida como en la vuelta, celebrada en el Parque de los Príncipes, al PSG. Los de Edin Terzic han mostrado un increíble despliegue físico durante toda la eliminatoria y, a primera vista, no han tenido que lamentar ningún lesionado.

Pero el equipo alemán sí que tiene alguna baja en sus filas. Una de ellas es la del lateral izquierdo Ramy Bensebaini. El argelino se lesionó el ligamento medial a finales de marzo y seguramente esté de baja hasta final de temporada. Bensebaini ha tenido un curso difícil a nivel de lesiones y, aunque se recuperara a tiempo, no parece que pudiera entrar en los planes de Terzic para tener un papel importante.

Hummels celebra su gol ante el París Saint-Germain EFE

La otra baja del Dortmund contra el PSG fue la del jovencísimo Julien Duranville. El extremo derecho sufrió una rotura de fibras y no juega desde el pasado 21 de abril. Sin embargo, su lesión muscular no fue grave aunque todo apunta a que no le dará tiempo para jugar la Champions League.

Por lo demás, la plantilla de Terzic parece llegar en buena forma a la final. No ha pasado apuros en los dos partidos de Bundesliga que le quedaban tras las semis, en los que, además, no se jugaba más que la posibilidad de alcanzar al Leipzig en la cuarta plaza. El Dortmund ya estaba clasificado para la próxima Champions, ya que el nuevo formato permite que vayan cinco equipos italianos y alemanes.