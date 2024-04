El 'calentón' de Iñigo Martínez con un menor que le insultó a la salida del entreno del Barça

Imágenes de tensión las vividas este lunes a la salida de la Ciudad Deportiva Joan Gamper del FC Barcelona. Iñigo Martínez, central del primer azulgrana e internacional de la Selección, protagonizó un incidente con un aficionado, aparentemente menor de edad, que le insultó cuando abandonaba en coche las instalaciones.

Iñigo Martínez recriminó repetidas veces al joven hincha que le llamara "tonto". La discusión va elevándose en el tono y el futbolista del Barça se pega a escasos centímetros del rostro del aficionado. El vídeo fue compartido en redes sociales por el usuario @julenathclub.

"Escúchame, ¿quién es tonto? La última vez que me llamas tonto", dice Iñigo Martínez al joven nada más bajarse del coche. Le repite en lo mismo varias ocasiones: "¿Me has oído o no?", le llega a gritar. Por último, antes de volver a su vehículo, el futbolista culé lanza otro aviso: "No vayas de chulo porque me cago en Dios".

Incidentes de este tipo se han dado en alguna ocasión a la salida de la ciudad deportiva culé durante los últimos años. A Lewandowski le robaron un reloj. Otros futbolistas como Umtiti o Jordi Alba han tenido enganchones con individuos que les insultan o graban continuamente con sus teléfonos móviles en búsqueda de alguna reacción y subirlo a redes sociales como TikTok.

El Barça ya intentó tomar cartas sobre este asunto en 2021, cuando se viralizaron vídeos de Leo Messi o Gerard Piqué abroncando a estos jóvenes desde sus coches. El club reforzó su seguridad a la salida de la ciudad deportiva, especialmente en la rotonda que se repetía siempre en los vídeos y donde se suelen acumular los aficionados.

Incidentes desde 2021

El peor incidente así ocurrió en el Camp Nou, en octubre de 2021, tras un Clásico contra el Real Madrid. Quien lo sufrió fue Ronald Koeman, por entonces entrenador del Barça. El neerlandés conducía su coche, con su mujer de copiloto, cuando el vehículo fue rodeado por una marabunta de aficionados (la mayoría jóvenes) que insultaban le entrenador e, incluso, escupían y golpeaban su auto.

Luego, sin ese grado de violencia, los mismos hinchas rodearon a Carles Puyol, Memphis Depay, Frenkie de Jong y otros que iban desfilando con sus coches por la misma salida.

Iñigo Martínez aterrizó en el FC Barcelona durante el verano de 2023. Procedente del Athletic, llegó como agente libre tras terminar su contrato en el conjunto rojiblanco. Sin embargo, su temporada no ha sido la esperada por culpa de las lesiones. Sólo ha podido jugar 1.161 minutos, repartidos en 19 partidos (15 de Liga), en lo que va de campaña.

Este último fin de semana, Iñigo Martínez fue titular en la victoria del Barça contra Las Palmas (1-0). Jugó los 90 minutos y se llevó una cartulina amarilla en un partido que estuvo lejos de ser brillante. A sus 32 años, y con contrato hasta 2025, su futuro como azulgrana es una incógnita.