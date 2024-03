La UCO investiga otro contrato entre Gruconsa y la RFEF de Rubiales por "asesoramiento" en China

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga un contrato entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con empresas chinas para labores de "asesoramiento" en el país asiático.

En este acuerdo también intervino la constructora Gruconsa, cuyo director de Zona Sur es Ángel González Segura, el hermano del asesor jurídico de la RFEF, Pedro González Segura. Ambos fueron detenidos por la UCO este miércoles, en el marco de una pieza secreta del caso Superliga.

En junio de 2020, el ente, presidido por aquel entonces por Luis Rubiales, cerró un acuerdo por una duración de diez años. La intención de la Federación era el de "exportar el talento español" al gigante asiático y el proyecto contemplaba la construcción de la Ciudad del Fútbol en Pekín.

[Rubiales se puso "a disposición de la juez" tras los registros y volverá a España el 6 de abril]

"Todo ello, aplicando la metodología y los conocimientos españoles. Esto supondrá generar cientos de empleos para entrenadores, fisioterapeutas, técnicos y demás profesionales del ámbito del fútbol en España, gracias a la demanda que se producirá en China para este tipo de formación", rezaba la nota de prensa difundida por la RFEF para dar a conocer el inicio de estos trabajos.

"La Federación formará a jugadores y técnicos en Tianjin, en un centro reconocido por FIFA que pasará a explotar, mientras se construyen estas sedes", anunciaba el comunicado.

Maqueta de la Ciudad del Fútbol, en una imagen de un dosier interno de Gruconsa.

El acuerdo fue rubricado por la propia Federación de Fútbol y dos empresas asiáticas, el Beijing Instituted of Architectural Desing y el CICFHS. La primera es una consultora de asuntos relacionados con la arquitectura y que fue creada por el Gobierno chino. La segunda se dedica a la promoción y comercialización de la Propiedad Intelectual de deporte, entre otras labores.

El proyecto no logró llevarse a cabo por culpa de la pandemia del COVID-19. La economía china fue fuertemente golpeada por los efectos del virus y todo el plan desarrollado por la RFEF y los promotores locales se deshizo.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, no es éste el único contrato vinculado a la constructora que está bajo la lupa de la UCO. Los agentes de la Guardia Civil también investigan un acuerdo, por valor de casi un millón de euros, adjudicado a Gruconsa por la Sociedad Estadio La Cartuja SA, que gestiona el estadio sevillano del mismo nombre, donde se disputó la final de la Supercopa de España de 2021. Dicho contrato está fechado el 3 de junio de 2021.

Los detenidos

Además de a los hermanos González Segura, este miércoles la Unidad Central de la Guardia Civil detuvo a Tomás González Cueto (asesor jurídico externo de la RFEF, del despacho legal G&C) y José Javier Jiménez (director de RRHH de la RFEF).

Luis Rubiales también figura como investigado por estos hechos, pero no fue arrestado por la UCO, ya que no se encontraba en España. Reside, desde hace varias semanas, en República Dominicana, junto a un amigo. No obstante, los agentes sí registraron el domicilio del expresidente de la RFEF, ubicado en su Granada natal.

Pocas horas después, a través de un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la abogada de Luis Rubiales comunicó a la jueza que investiga el caso que su cliente regresará a España el próximo 6 de abril y ha mostrado su "disposición plena y total" para colaborar con la Justicia.