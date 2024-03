El estremecedor relato del infierno vivido en Bilbao: "Pensaba que nos iban a matar, era una ratonera"

La vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre Athletic Club y Atlético de Madrid quedó marcada por varios incidentes desagradables sucedidos en la previa del encuentro. Numerosos aficionados radicales del conjunto vasco protagonizaron escenas de tensión a lo largo de tarde en Bilbao.

Los radicales del Athletic Club provocaron numerosos altercados y un hincha del Atlético de Madrid acabó en el hospital tras ser agredido por ellos en un restaurante. Además, los ultras del conjunto vasco también dejaron impactantes imágenes instantes antes de arrancar el encuentro al obligar a la Ertzaintza a recular y refugiarse en San Mamés por el lanzamiento de bengalas y botellas.

Una de las aficionadas presentes en Bilbao puso de manifiesto, a través de un estremecedor relato, la mala organización llevada a cabo y explicó todo lo ocurrido con el seguidor del Atlético de Madrid herido por los radicales del equipo contrario. Ana, integrante de la Peña Atlético Rock&Roll de Legazpi explicó todo lo sucedido en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Partimos del principio que todo está mal organizado, cuando ayer vimos el planning sabíamos que iba a ser una ratonera", comienza relatando esta aficionada del Atlético de Madrid. "Quince aficionados se quedaron juntos y otros cuantos se fueron a la ciudad. De repente entró un grupo arrasando en el restaurante donde llevaban comiendo unas dos horas, le abrieron la cara a un chaval, a otro un botellazo en el ojo", desarrolla.

"Estaban muy asustados porque habían llamado a la policía y les decían que no podían ir porque no tenían efectivos. Mi marido me acaba de escribir y ha entrado a una chica que fue golpeada en la calle por parte de los ultras. Ha subido al bus creen que con la mandíbula rota", sentencia la mujer.

Hablamos con Ana, mujer de uno de los aficionados del Atlético de Madrid agredidos en Bilbao



"Estaban comiendo en un restaurante y de pronto ha entrado un grupo arrasando con todos"



"Ayer cuando vimos el planning ya sabíamos que era una ratonera. Han ido a matar"

Por su durante el partido, la cosa se calmó y se dispudieron disputar la vuelta de la Copa del Rey sin más sustos que los vividos en la grada por un par de indisposiciones de varios aficionados.

El Atlético, descontento

Tomás Reñones, 'team manáger' del primer equipo del Atlético de Madrid, expresó, tras la derrota en las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club, la "preocupación" del club por las "agresiones" que han sufrido "algunos aficionados" del conjunto madrileño en Bilbao.

"En primer lugar, estamos muy preocupados por el aficionado (agredido) y por toda nuestra gente. Algunos han sufrido agresiones, otros se han salvado milagrosamente y estamos preocupados por las personas que están aquí, que estamos en contacto con ellos y esperemos que no vaya a más", declaró a 'Movistar' tras el encuentro.

También apuntó que "la organización de la llegada del club al estadio" antes del encuentro ha sido "tremendamente negativa". "Tenemos el hotel a 5 minutos y hemos estado veinte o veintitantos minutos dando vueltas por Bilbao. No sabemos por qué exactamente", añadió.