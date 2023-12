La Superliga gana a la UEFA en el TJUE: los clubes podrán crear una nueva competición europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo ha emitido su fallo sobre el 'caso Superliga' y el monopolio de UEFA y FIFA. Los clubes podrán crear una nueva competición europea tras dictaminar la Gran Sala que los grandes organismos del fútbol europeo y mundial incumplen la libre competencia en el mercado y ejercen una posición de "abuso de poder dominante".

El TJUE es claro. La UEFA no tiene la exclusiva del futbol y, por tanto, los clubes pueden organizar una competición y no pueden ser discriminados de ninguna manera mediante sanciones. Del tal modo, y como la Superliga reclamaba, los clubes podrán gobernar su futuro de aquí en adelante.

El fallo del TJUE señaló que "las normas de la FIFA y la UEFA sobre la aprobación previa de las competiciones de fútbol interclubes, como la Superliga, son contrarias al derecho de la UE". Son contrarias al derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios.

"Las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales. Ello se debe a que las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado.

Asimismo, las normas que atribuyen a la FIFA y a la UEFA un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores".

Fallo completo del TJUE La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) son asociaciones de derecho privado con sede en Suiza. Su objetivo es promover y establecer el marco para el fútbol a nivel mundial y europeo. Adoptaron normas que les confieren el poder de aprobar competiciones de fútbol entre clubes en Europa y explotar los distintos derechos de comunicación relacionados con dichas competiciones. Un grupo de 12 clubes de fútbol europeos, a través de la empresa española European Superleague Company, deseaban poner en marcha un nuevo proyecto de competición de fútbol: la Superliga. La FIFA y la UEFA se opusieron al proyecto, amenazando con imponer sanciones a los clubes y jugadores que decidieran participar. European Superleague Company interpuso una demanda contra la FIFA y la UEFA ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid (España), argumentando que sus normas sobre aprobación de competiciones y explotación de derechos audiovisuales son contrarias al Derecho de la UE. Teniendo algunas dudas sobre el asunto, en relación, entre otras cosas, con el hecho de que la FIFA y la UEFA tienen el monopolio en ese mercado, el tribunal español remitió sus cuestiones al Tribunal de Justicia. El Tribunal observa que la organización de competiciones de fútbol entre clubes y la explotación de los derechos de difusión son, evidentemente, actividades económicas. Por lo tanto, deben respetar las normas de competición y respetar las libertades de circulación, aunque la actividad económica del deporte tenga determinadas características específicas, como la existencia de asociaciones con determinadas competencias reglamentarias y de control y la facultad de imponer sanciones. El Tribunal de Justicia señala también que, paralelamente a dichas competencias, la FIFA y la UEFA organizan competiciones de fútbol. A continuación, el Tribunal de Justicia sostiene que, cuando una empresa en posición dominante tiene la facultad de determinar las condiciones en las que las empresas potencialmente competidoras pueden acceder al mercado, esa facultad, habida cuenta del riesgo de conflicto de intereses que genera, debe estar sujeta a criterios adecuados que garanticen su transparencia, objetividad, no discriminatoria y proporción. Sin embargo, los poderes de la FIFA y la UEFA no están sujetos a tales criterios. Por tanto, la FIFA y la UEFA abusan de una posición dominante. Además, dada su naturaleza arbitraria, sus normas de aprobación, control y sanciones deben considerarse restricciones injustificadas a la libre prestación de servicios. Eso no significa que una competición como el proyecto de la Superliga deba ser necesariamente aprobada. El Tribunal, preguntado de forma general sobre las normas de la FIFA y la UEFA, no se pronuncia sobre ese proyecto concreto en su sentencia. Paralelamente, el Tribunal observa que las normas de la FIFA y de la UEFA relativas a la explotación de los derechos de los medios de comunicación pueden perjudicar a los clubes de fútbol europeos, a todas las empresas que operan en los mercados de los medios de comunicación y, en última instancia, a los consumidores y a los telespectadores, al impedirles disfrutar de nuevas y concursos potencialmente innovadores o interesantes. Corresponde, sin embargo, al Tribunal de Comercio de Madrid determinar si esas normas podrían beneficiar a diferentes partes interesadas en el fútbol, por ejemplo, garantizando una redistribución solidaria de los beneficios generados por esos derechos.

