El Granada se defiende: la asistencia al aficionado fallecido fue antes del parón del partido

El partido de este domingo entre el Granada y el Athletic quedó marcado por el trágico fallecimiento de un aficionado en la grada. Su nombre era Antonio Trujillo y era abonado del equipo nazarí desde hacía 16 años. Lo ocurrido detuvo el partido, que se reanudará este lunes a las 21:00 horas en Los Cármenes.

Pasaron aproximadamente siete minutos desde que en la grada trataron de avisar al árbitro sobre lo que estaba pasando hasta que el colegiado, Arias Ortiz, suspendió el partido. Fueron minutos de desconcierto, en los que incluso un aficionado saltó al césped para alertar a uno de los linieres.

De hecho, el partido se paró en primera instancia cuando el árbitro fue a hablar a la banda con el delegado. El partido se reanudó y al seguir las señales de alerta, incluida la del portero Unai Simón, ya sí se procedió a su parón definitivo. Fue entonces cuando los servicios médicos de ambos banquillos acudieron al otro lado para ayudar, lo cual fue objeto de críticas y denuncias sobre una supuesta falta de rapidez en el proceso para asistir al hombre de 64 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria.

La realidad es otra. Antonio Trujillo fue atendido desde el principio, y no a partir de que se suspendiera el partido, por un equipo médico que se encontraba en esa zona de la grada. Alfredo García Amado, director general del Granada, lo explicó en declaraciones a la cadena SER.

"El dispositivo sanitario ya estaba actuando en el anillo interior con nuestra directora sanitaria, que es jefa de servicios sanitarios del 061. Hemos tenido dos complicaciones, incluso una abonada está todavía ingresada. Toda la actuación médico-sanitaria se estaba llevando a cabo en la parte interior, no se ve desde el campo", explicó.

El directivo nazarí matizó la sucesión real de los eventos: "Hay que distinguir. Parece que hasta que no llegan los sanitarios del banquillo no atienden a esas personas, y no es así porque los servicios médicos de los primeros equipos no son los mismos que los de las gradas". Los servicios sanitarios encargados de atenciones en la grada son servicios de emergencia, organizados a tal efecto y no los servicios médicos deportivos del primer equipo.

Antonio falleció en el estadio

Que el equipo médico se encontrara en la zona de la grada en la que ocurrió la tragedia se debió, además, a una incidencia anterior. Una aficionada sufrió un golpe en la cabeza y fue atendida antes de ser enviada de urgencia al hospital. "Cuando la tiene estabilizada le comunican la otra incidencia, le deja con parte de su grupo y se va a atender a Antonio. Tenía una enfermedad que se ha producido y ha sido imposible reanimarle", relató García Amado.

El director general del Granada confirmó que Antonio Trujillo murió en Los Cármenes, mientras era atendido: "Fallece en el estadio. Estuvieron intentado reanimarle durante más de 45 minutos y no hubo forma de recuperarle. En el túnel se está haciendo esto, desde la grada no se ve". Y añadió: "Ha sido una tragedia, un día muy complicado".

