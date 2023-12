Golpe de la FIA al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid: "La Federación no ha visto el proyecto"

¿Está tan cerca de ser una realidad el GP de Madrid de Fórmula 1 o no? La noticia se dio por segura la pasada semana y ahora un alto cargo de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, la ha matizado rotundamente: "No creo que se esté siguiendo el proceso", ha declarado durante la gala de entrega de premios del organismo internacionalñ.

Sus declaraciones, de las que se hacen eco AS y Motorsport, ponen en duda que el Gran Premio de Madrid sea tan real como apuntaba días atrás. ¿El motivo? La Federación Española no ha recibido nada acerca del proyecto y, por tanto, no ha podido "canalizarlo" a la FIA hasta ahora.

Esto dijo Carmelo Sanz de Barros, vicepresidente primero de la FIA y presidente del RACE (Real Automóvil Club de España): "Llevo toda la semana aquí ocupado, pero he estado siguiendo todo el ruido generado en la prensa. Lo único que puedo decir es que como español nacido en Madrid, quiero que la F1 vuelva a Madrid, eso seguro".

"Como presidente del RACE, ¿qué puedo decir? La última vez que Madrid tuvo F1 fue en el 81. Tener Fórmula 1 en Madrid es un deseo de mucha gente, pero creo que, y ese es el riesgo con estas cosas, hay un proceso. Hay un proceso claro para tener un gran premio en un lugar, y no creo que se esté siguiendo el proceso, ni se hayan dado los pasos a seguir del proceso, frente a lo que se puede leer, como se rumorea".

"¿Quién es la autoridad deportiva de un país? La ASN. En el caso de España, es la Federación Española de Automovilismo, así que ahí es donde empieza el proceso. Cada vez que se quiere hacer una carrera en un país, se acude a ella. Y a día de hoy, ¿la Federación Española ha recibido ese proyecto para analizarlo, estudiarlo y enfocarlo? No, no lo ha visto. Por cierto, solo por aclarar, el presidente de la Federación Española (Manuel Aviñó) es vicepresidente de la FIA en Europa".

"Por tanto, ese primer paso no ha sucedido todavía. Cuando la Federación Española considere que ese proyecto es un proyecto válido y que están interesados, lo canalizan a la FIA. ¿Por qué? porque están hablando como cualquier circuito urbano y en casos así, lo primero que tienes que hacer es homologar, certificar, cosas así. ¿Quién hace todo este proceso? La FIA. La Federación Española no ha recibido nada, entonces por lo tanto ellos no han canalizado nada a la FIA, la FIA no ha recibido nada. Nadie, ningún ingeniero, nadie ha estado trabajando hasta ahora en ese proyecto que ha salido en la prensa en los últimos días".

El escenario real

Si bien esto es cierto, el portal Motorsport.com apunta que "en la mayoría de casos, sin ir más lejos los recientes que se han unido al calendario de F1, primero se logra un acuerdo comercial con la F1 (Madrid ya lo ha hecho) y luego se homologa el circuito con la FIA. De hecho, en F1 y cualquier campeonato de la FIA habrás podido ver, cuando se presenta un calendario, que algunos grandes premios aparecen como "sujeto a homologación" o "pendiente de homologación" lo que demuestra que ese no es el primer paso para que una carrera sea incluida en un calendario".

Carmelo Sanz de Barros, presidente de RACE RACE

Lo que sí le falta a Madrid es que se solucione el paradigma del calendario. La F1 tiene que hacer hueco al nuevo Gran Premio para 2026, como se ha hablado, pero también Montmeló tiene contrato hasta ese año: "Cuando tienes el poder deportivo que lo ha aprobado, el circuito certificado y homologado, y todas esas cosas han pasado, todavía hay otro paso, que es que hay una gran batalla, y ahora más que hace unos años, de ser incluido en el calendario, porque hay una lista de espera", dijo Carmelo Sanz de Barros.

"Se tiene que aprobar un calendario en el que una de las 23, 24, 22, o las carreras que se hagan, se vaya celebrar en Madrid. Eso, que es otra parte del proceso, todavía no ha ocurrido. Y luego, hay otro más tarde, cuando todo eso está hecho, normalmente hay un acuerdo comercial, derechos de televisión, lo que sea", añadió.

"Puede que en ese caso hayamos empezado la casa por el tejado, pero no digo que no, solo digo que a fecha de hoy, ni la Federacion Española, la autoridad nacional en España, ni la FIA, han recibido ningún documento ni nada sobre ese proyecto que hemos visto en la prensa ultimamente. El día que lo recibamos, lo estudiaremos", concluyó el directo de la FIA.

