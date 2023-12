A Xavi, que se queda sin excusas, ya le llevan la contraria en el Barça: "La culpa es nuestra"

El FC Barcelona se queda a cinco puntos del Real Madrid y a siete del Girona tras la derrota de este domingo en Montjuïc ante el conjunto que dirige Míchel. Duro varapalo para el equipo azulgrana, que venía de remontar el vuelo tras sus victorias contra el Oporto y el Atlético de Madrid. Las dudas sobrevuelan de nuevo sobre Xavi Hernández.

El discurso de Xavi tras caer contra el Girona no convence. El entrenador azulgrana afirmó que "la derrota preocupa" porque su equipo "ha merecido más". Sin embargo, las declaraciones de la plantilla y de la directiva iban en otra dirección, mucho más autocrítica que la del entrenador.

A pie de campo habló Frenkie de Jong, en declaraciones a los micrófonos de DAZN. El centrocampista neerlandés señaló que "es una derrota dura, pero no hemos estado bien". "El Girona lo ha hecho muy bien, pero ha sido culpa nuestra. No hemos estado al nivel en el que tenemos que estar", reconoció el futbolista de 26 años.

"No hemos estado muy finos con la pelota... yo tampoco. Especialmente en la primera parte. Y eso nos ha costado el partido", añadió.

Preguntado sobre si el equipo estaba en crisis dijo: "Estamos a siete puntos, que es mucho. Pero queda más de la mitad de la temporada y hay tiempo para remontar, pero hay que mejorar mucho", declaró.

"Antes de hablar de Joaos hay que ganar partidos" Deco, director deportivo del Barça

Más tarde, para la misma plataforma, también habló Deco. El director deportivo del Barcelona tenía que tratar la situación de 'los Joao' (Félix y Cancelo), tras declarar Joan Laporta que el club abriría pronto negociaciones para comprar a ambos, y puso freno al respecto: "Antes de hablar de Joaos hay que ganar partidos. No acabó ni 2023, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos más preocupados en el día a día. Estamos contentos con Joao Félix, pero no es el momento", dijo,

Deco reconoció la trascendencia que tenía el partido contra el Girona y lamentó la derrota: "Tenemos que luchar, no hay nada decidido, la Liga es larga, pero si era un partido importante ante un rival directo que no hemos podido ganar".

"No hemos sido contundentes y eso nos pasó factura. Creo que hemos empezado bien. Ellos empezaron ganando. Nosotros empatando. No hemos sido lo suficientemente fuertes. Ellos tienen calidad y saben a lo que tienen que jugar. Lo hemos intentado, pero no hemos podido", añadió Deco.

El suave discurso de Xavi

Volviendo a lo que dijo Xavi, este suavizó mucho más la derrota en casa contra el Girona: "Si nos quedamos con el resultado, es desastroso, pero con el juego no", analizó el técnico catalán, quien valoró que "ambos equipos han mostrado una buena versión, pero la efectividad ha marcado la diferencia".

"A la gente le cabrea más la derrota porque hemos tenido el partido en nuestras manos. El Girona ha aprovechado sus momentos y nosotros no", lamentó el preparador azulgrana.

Calificó la derrota de "golpe bajo", aunque dio importancia al hecho de que su equipo "ha hecho muy buenos partidos esta temporada". "Hoy no lo hemos estado en la presión tras pérdida que nos hizo ganar títulos en la temporada pasada", detalló Xavi.

Sobre Èric García, cedido al Girona el pasado verano, dijo: "Si fuera por mí, se hubiera quedado con nosotros. Le ha ido muy bien la cesión y juega sin presión: no es lo mismo jugar en Girona que en el Barça".

