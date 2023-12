El Girona presenta su candidatura al título: un equipo de autor que ya lidera La Liga en solitario

Pocas veces se ha visto al Barça tan sometido en su feudo por su rival. El Girona lo consiguió y lo hizo con una exhibición de principio a fin demostrando que está preparado para ganar esta liga. Lo que comenzó siendo una sorpresa en las primeras semanas de competición se ha convertido en una realidad dieciséis jornadas después. El equipo de Michel es líder en solitario de La Liga y se le está poniendo cara de campeón.

Al cuadro gerundense se le está poniendo cara de campeón porque está siendo capaz de sobreponerse a todos y en todos los escenarios posibles. Ante el Barça fue una demostración muy clara. Salió sin complejos, dispuesto a vivir un intercambio de golpes ante un conjunto con estrellas en sus filas como Lewandowski, Gundogan o Joao Félix.

Ahora, las estrellas son otras. Dovbyk, Tsygankov, Miguel Gutiérrez, Savinho, Aleix García... Figuras trascendentales en el esquema de Michel que está haciendo historia con el Girona. Con estos hombres y seis guerreros más se presentó en Montjuic a tumba abierta. Y le salió bien el plan.

[El Girona asalta Montjuic con una exhibición ante el Barça y se coloca líder en solitario de La Liga]

Golpeó directamente al mentón a la primera de cambio y no se vino abajo cuando los de Xavi igualaron la contienda. Volvieron a ponerse por delante y en la segunda mitad no les temblaron las piernas. No intentaron aguantar el resultado. Fueron a por más y, a pesar del gol de Gundogan que pudo generar algo de dudas, Stuani se encargó de disiparlas con el cuarto tanto de la noche. Un partido redondo para un equipo de autor que juega como los ángeles.

Líder en solitario

El triunfo del Girona frente al Barça es un claro golpe sobre la mesa. Es decir "aquí estoy yo". Demostrar que han llegado para quedarse y dejar claro que sus rivales tendrán que sudar la gota gorda para arrebatarles el liderato.

Un liderato que ahora ocupan en solitario. Llevaban unas semanas compartiendo la cima de la Liga con el Real Madrid, pero ahora son los líderes indiscutibles. Y a nadie le sorprende. Quizá un poco porque esto no entraba en las quinielas de la gente al comienzo de la temporada, pero viendo el día a día del conjunto gerundense no debería ser una sorpresa verlos ahí arriba.

Saltaron al césped de Montjuic conscientes de que un triunfo podría servir para dinamitar el campeonato. Esto podría suponer algo de presión a un equipo poco acostumbrado a lidiar con estos escenarios. Pero no fue así. Jugaron como siempre. Ganaron como siempre. Con su estilo, sin complejos y ante todo el mundo del fútbol viendo a la revelación del panorama futbolístico. No decepcionaron.

Los favoritos, a la caza

Con casi la mitad de la temporada disputada, La Liga se encuentra en una situación inaudita. Ni Real Madrid ni Barça ni Atlético comandan la clasificación. Algo pocas veces visto, especialmente en los últimos años.

El triunfo del Girona ante el Barça sirvió para dejar a los de Xavi a siete puntos de la cabeza. El cuadro azulgrana no se está encontrando este curso y en el derbi catalán volvió a mostrar una fragilidad defensiva alarmante.

Quien le sigue de cerca es el Real Madrid. Los de Ancelotti han dominado el torneo en prácticamente todas las jornadas, pero ahora se ven por detrás del Girona. Es curioso porque los blancos han sido el único equipo capaz de batir al cuadro de Michel. Sin embargo, el empate del sábado en el Villamarín frente al Betis dejó una oportunidad en bandeja al Girona que no la ha desaprovechado.

[Míchel, el 'entrenador milagro' del Girona y el flechazo del City Group: "Puede suceder a Pep"]

Tras ellos, tercero en la tabla se encuentra el Atlético de Madrid. A la chita callando los de Simeone siguen dando pasos hacia delante y se acercan peligrosamente a las primeras plazas. Tienen los mismos puntos que el Barcelona, pero cuentan con un partido pendiente. En caso de ganarlo se colocarían con 37 puntos, a dos del Real Madrid y a cuatro del Girona.

Todavía queda mucho campeonato, algo más de la mitad, pero cada vez queda más claro que esta liga puede ser cosa de dos. El Girona y el Madrid no aflojan el ritmo, el Atleti busca reengancharse y el Barça se hunde poco a poco en el pozo. Veremos como acaba todo en mayo, pero la temporada 23-24 puede pasar a la historia.

Sigue los temas que te interesan