Xavi - Michel: la pizarra de Barça y Girona se pone a prueba en un partido clave en la temporada

El estadio de Montjuic acoge este domingo un partido de altos vuelos. Un duelo trascendental en la lucha por el campeonato entre dos de los candidatos a hacerse con el título: Barça y Girona. Quien le iba a decir hace no tanto al conjunto gerundense que iba a estar en esta situación. Peleando por ser líder al término de la jornada dieciséis.

La principal razón para que el Girona esté viviendo la mejor temporada de su historia es Michel. El técnico madrileño, con un estilo de juego muy definido, está sabiendo sacar el máximo rendimiento a todos sus futbolistas. Ahora, al estratega del Girona le toca a medirse a otro entrenador que aboga por un fútbol similar: Xavi Hernández. El duelo Michel-Xavi es, sin duda, uno de los grandes atractivos del partidazo de la jornada de La Liga.

Madrileño y catalán se verán las caras en los banquillos por tercera vez en su carrera. Las dos primeras llegaron el curso pasado, en la que fue la primera temporada de Michel con el Girona en Primera División. En Montilivi el Barça se llevó un ajustado triunfo gracias a un tanto de Pedri a la hora de juego. En la vuelta, que se disputó en el Camp Nou, el Girona consiguió arañar un punto en una exhibición defensiva.

Aquellos partidos llegaron en una situación muy diferente a la actual. Ahora mismo, el Barça está sufriendo más de la cuenta en sus partidos, mientras que el Girona está siendo la revelación del fútbol europeo. Tan solo ha perdido un partido esta temporada, frente al Real Madrid, pero nada más.

La pizarra de Michel

Desde su llegada al banquillo del Girona, Michel ha apostado por un fútbol ofensivo, vistoso, valiente y muy contundente en el área rival. Ese perfil ofensivo del cuadro catalán llega principalmente a través de la buena interpretación que hacen los jugadores de los espacios rivales bajo el sistema 3-5-2 que se transforma 4-2-3-1 cuando tienen el balón.

El Girona propone principalmente un fútbol en el que el juego por los costados tiene mucho peso. Couto es el dueño del carril derecho y Miguel Gutiérrez se está consolidando en la izquierda. El ex del Real Madrid actúa muchas veces como centrocampista dejando todo el perfil izquierdo para Savio.

La alternancia entre los laterales y los extremos es constante. Es habitual que, si el lateral se posiciona por fuera, el extremo llega a zonas interiores, donde en ocasiones puede situarse también el lateral invertido.

Los jugadores del Girona, durante el partido frente al Rayo Europa Press

De esta manera, Michel consigue mucha superioridad por fuera. Unas veces se busca favorecer el uno contra uno en banda de los extremos (Savio y Tsygankov). Ya sea con espacios, o en situaciones de alta densidad defensiva rival. Una vez ganado el duelo individual ante su marcador, los extremos buscan después conseguir una buena posición de disparo, un centro lateral o una falta del rival cerca del área.

Otra vía del Girona para generar superioridades en las bandas es favorecer situaciones de tres contra dos. Aquí, el extremo cuenta con la ayuda de los laterales en zona intermedia y la participación del interior cercano a la acción de juego.

Los cambios de Xavi

En el Girona el plan está claro. No se toca. Para que hacerlo si todo está saliendo a la perfección. Sin embargo, Xavi Hernández ha probado distintos cambios para encontrar su mejor once posible y encajar de la forma más óptima a sus futbolistas.

Desde su llegada, el 4-3-3 ha sido el sistema predilecto del técnico del Barça. Un lateral izquierdo largo y un lateral derecho más conservador, casi de forma obligada al no tener en esa posición futbolistas de carácter ofensivo. Un pivote al estilo Busquets, que se ha turnado entre De Jong y Oriol Romeu acompañado de dos interiores, y un tridente de ataque. Ese ha sido el plan más habitual de Xavi.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Joao Félix. REUTERS

Sin embargo, el entrenador de Terrasa ha variado en los últimos tiempos a un esquema de 3-5-2. Lo hizo contra el Real Madrid y lo ha repetido en otras ocasiones. Con Araujo, Koundé e Iñigo Martínez en el eje de la zaga los carriles suelen quedar para Cancelo y Balde. Es cierto que el lateral español no está viviendo su mejor temporada y en esas ocasiones es Cancelo quien ocupa su lugar y Xavi reestructura su equipo poniendo a Koundé o Araujo en el perfil derecho.

Lo que sí que parece que ha desaparecido es la posición de pivote clásico. Oriol Romeu no parece convencer a Xavi y el técnico catalán está apostando por jugadores de un perfil más creativo o atacante. Gundogan, De Jong y Pedri son los que más protagonismos adquieren ahí.

En la zona de ataque Lewandowski sigue siendo un fijo. El polaco no está firmando su mejor temporada, pero sigue sumando tantos a su cuenta particular. Las dudas llegan en los costados. Joao Félix suele ser un fijo, pero también hay hueco para Ferran Torres y Lamine Yamal. Los españoles están cuajando una buena temporada y lo están demostrando sobre el verde. Algo que no ocurre con Raphinha. Al brasileño le está costando y no termina de tener este curso el protagonismo de la pasada temporada.

Ambos técnicos ya están pensando en sus estrategias para derribar a su oponente. El encuentro es clave, ya que el Real Madrid se dejó dos puntos el sábado frente al Betis. El Girona busca ser líder en solitario y el Barça quiere recuperar la desventaja y meterse de lleno en la pelea por el título.

