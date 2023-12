Míchel frena la euforia de un Girona con registros históricos: "No aguantaremos este ritmo"

El Girona sigue sin despertarse del sueño. Las jornadas van pasando y el cuadro catalán sigue firmando unos registros históricos que le permiten seguir en lo más alto de la clasificación junto al Real Madrid.

La sorpresa inicial de las primeras jornadas se ha convertido ya en una realidad. El Girona no baja el pistón y, poco a poco está abriendo el debate de si puede ser considerado como candidato a ganar La Liga. Algo que Míchel, técnico del cuadro gerundense tiene claro.

Tras la victoria agónica de su equipo este sábado frente al Valencia, el entrenador del Girona quiso rebajar un poco la euforia generada con su equipo y con la posibilidad de pelear por el título: "Es bueno reconocer que estamos haciendo historia. No puede ser algo normal llevar doce victorias en quince jornadas. Solo pido que en los momentos malos estemos todos juntos. Sigo pensando que el Madrid, el Barça y el Atleti no es nuestra liga, no vamos a mantener el ritmo y lo debemos tener claro todos", afirmó en rueda de prensa.

Es difícil predecir como será el desenlace de la temporada para el Girona. Mantener este ritmo de puntuación a la que te somete el Real Madrid es muy difícil, ya lo dice Míchel, pero lo que está claro es que el cuadro catalán está firmando su candidatura a ser uno de los equipos españoles que dispute competiciones europeas en la temporada 24-25.

Top de Europa

El Girona está firmando unos registros sobresalientes. Tan solo ha perdido uno de los primeros quince partidos del campeonato liguero. Fue contra el Real Madrid, pero el resto se ha saldado con victoria o empate. Actualmente suma 38 puntos en liga, un registro que no alcanza ningún conjunto de las cinco grandes ligas de Europa.

Y es que el Girona ahora gana hasta sin querer. Golea, está aliado con la suerte, sufre, logra remontar... Juega y gana como los más grandes. Así ocurrió ante el Valencia este sábado con una remontada que puso patas arriba a Montilivi.

El conjunto gerundense recibió ayer al Valencia, una de las sensaciones de la temporada. Y lo demostraron. El conjunto ché se adelantó al inicio de la segunda mitad gracias a un gran gol de Hugo Duro. Sin embargo, en los últimos minutos llegó la reacción del Girona. Stuani igualó la contienda en el minuto 82 y en el 88 el uruguayo volvió a marcar y dio el triunfo a los suyos.

