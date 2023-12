Mourinho estalla contra su plantilla con Guardiola de ejemplo: "Si él no está contento, les da la patada"

José Mourinho es un técnico que siempre destaca por no callarse una. El portugués lanza sus dardos indiscriminados y no le importan quienes son los destinatarios. Acostumbrado a no medir sus palabras, el luso cargó duramente contra sus jugadores tras el último resultado cosechado en esta jornada de la Europa League.

El portugués estalló contra su plantilla por el mal juego demostrado frente al Servette. El conjunto suizo consiguió rascar un empate frente a la Roma (1-1) en el duelo disputado en Ginebra. El punto del conjunto italiano le hizo perder la estela del Slavia de Praga, líder del grupo G.

Una situación que hizo que José Mourinho pusiese el foco sobre sus futbolistas, a los cuales tachó de haber adoptado un "enfoque superficial" frente al Servette. De hecho, se relajaron totalmente tras haberse adelantado en el electrónico gracias a un tanto de Romelu Lukaku. Sin embargo, la respuesta de los locales llegó rápidamente y el resultado ya no se movió hasta el pitido final.

[Griezmann retrata a Joao Félix por su rendimiento: "Hay que ser constante e igual se cansó"]

"Realmente no lo entiendo. He jugado 150 partidos en la Champions League que son mucho más importantes que este y mi motivación para estos partidos ha estado siempre por las nubes. Parece que algunos que no tienen mucha experiencia europea juegan estos juegos de forma un tanto superficial", comenzó explicando José Mourinho en la sala de prensa.

Sin embargo, no se quedaron ahí las palabras de José Mourinho. El entrenador de la Roma se mostró muy tajante con sus futbolistas, ya que incidió en que se toman este tipo de partidos "demasiado a la ligera". Además, apuntó a que siempre les "machaca" dentro del vestuario.

José Mourinho protesta una acción desde el banquillo. REUTERS

"Siempre son los mismos los que se mantienen concentrados durante los 90 minutos y no necesito nombrarlos. Luego hay gente que tiene un enfoque un poco superficial en este tipo de partidos. Es una lástima que haya una cámara en el vestuario, porque siempre les machaco. Nos tomamos ese momento del partido demasiado a la ligera", espetó el luso.

Además de dejar claro que jugadores como Aouar perdieron una oportunidad de oro para demostrar todo su talento sobre el terreno de juego, Mourinho hizo referencia a Guardiola a la hora de castigar a sus futbolistas. "¿Pagarán por ello? Guardiola puede hacerlo. Si no está contento con uno, se despide, le da una patada y elige otro. No puedo hacer eso aquí. Sólo puedo intentar presionarlos todos los días en los entrenamientos, para sacar lo mejor de ellos", terminó el entrenador de la Roma.

Se la juega ante el Sheriff

La Roma ya está clasificada para la siguiente ronda, pero todavía puede acabar primera de grupo si logra ganar al Sheriff y el Slavia de Praga no gana al Servette en la última jornada del grupo G de la Europa League. El terminar segundo les haría pasar por una fase de dieciseisavos, algo que los italianos quieren evitar aunque Mourinho no piensa que estar en los playoffs "sea un desastre".

"Obviamente va a ser difícil, pero también es motivador... tendremos otra gran noche europea en un Olímpico abarrotado", espetó Mourinho en la rueda de prensa.

Sigue los temas que te interesan