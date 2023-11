Arturo Vidal se mete con Garnacho tras su gran gol de chilena: "¿Por qué lo celebra como Cristiano"

El fin de semana dejó una retahíla de goles impresionantes. Los dos tantos de Rodrygo frente al Cádiz, el de Greenwood frente al Almería o el de Umar Sadiq frente al Sevilla han sido alguno de los mejores, pero hay uno que destaca por encima de los demás. Y no es el otro que el de Alejandro Garnacho frente al Everton.

El jovencísimo talento argentino encandiló a todos con un espectacular gol en la Premier League. Un tanto de bellísima factura que se combinaba con una dificultad extrema, una chilena prácticamente imposible de igualar y que recordó a las que lograron Gareth Bale o Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid.

A pesar de marcar un gol de esas características, Garnacho ha recibido una crítica inesperada completamente. Ha sido Arturo Vidal el que ha puesto en duda al futbolista argentino por su peculiar celebración, ya que imitó a Cristiano Ronaldo a la hora de celebrar el tanto que abrió la victoria frente al Everton.

El futbolista chileno, que todavía milita en las filas del Athletico Paranaense, se mostró completamente en desacuerdo con los gestos de Garnacho y no dudó en criticarle durante una intervención en su Twitch. "Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa", comenzó explicando Arturo Vidal.

Pero las palabras del siempre polémico jugador no se quedaron ahí y volvió a incidir en el mismo aspecto una y otra vez. El ex de equipos como FC Barcelona, Bayer Leverkusen o Bayern de Múnich se mostró contrariado y trató de asegurar que Garnacho necesitaba cambiar la manera de celebrar los goles si quería ser recordado.

"Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande", insistió Arturo Vidal. "Respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero fue un golazo, un golazo", recalcó el chileno.

Rodeado de polémicas

Arturo Vidal parece encontrarse a gusto viviendo entre las polémicas. Con un futuro incierto, pues acaba su contrato en apenas un mes, el centrocampista ha encontrado su lugar en las redes sociales a través de plataformas como Twitch, donde comparte sus impresiones.

Lo cierto es que en los últimos tiempos el ex del Barça o Juve ha dejado algunas escenas rodeadas de polémicas, tanto en sus redes como a nivel público. Arturo Vidal ha sido cazado muy borracho durante alguna celebración con el Flamengo, su antiguo equipo, o ha dejado comentarios desafortunados, como el que hizo sobre el fallecido Robert Enke o con el Real Madrid. De hecho, aseguró que el Flamengo iba a ganar al conjunto blanco en el pasado Mundial de Clubes, llegando a exclamar "Madrid, te vamos a romper el culo".

Por dicho motivo, el conjunto brasileño se pensó en apartarle, aunque finalmente la cosa no fue a más, especialmente porque su equipo cayó eliminado a las primeras de cambio por el Al Hilal.

