La agente de Haaland cree que batirá todos los récords: "Puede llegar a los 1.000 millones"

Erling Haaland es uno de los delanteros más cotizados del planeta. La cantidad de goles que marca ha hecho que se convierta en uno de los jugadores más nombrados en cuanto a traspasos se refiere. La rumorología no para de crecer en torno a su figura y un traspaso comienza a tomar cada vez más fuerza, aunque nada se descarta.

Una de las personas que ha hablado sobre ello es Rafaela Pimienta. La agente de Erling Haaland y sucesora de Mino Raiola ha asegurado que el delantero noruego puede convertirse en el primer futbolista que mueva más de 1.000 millones de euros durante su carrera deportiva, en cuanto a traspasos, marketing y demás elementos.

"No digo que un fichaje pueda alcanzar esa cifra. Me refiero a todo el paquete que generas durante tu carrera. Hoy en día se puede jugar hasta los 35, piensa en el salario, en el precio del fichaje, los ingresos por televisiones, patrocinadores, venta de entradas, camisetas... Con un jugador como Erling se puede llegar a los 1.000 millones", aseveró Pimienta en una entrevista con The Guardian.

Erling Haaland resopla en el Chelsea - Manchester City. REUTERS

"En el metaverso, por ejemplo, puedo vender un token digital de Haaland por 2.000 euros a 100 millones de personas en India, China, Brasil, México... Quizás lleguemos a un punto en el que podamos ver el fútbol con unas gafas virtuales y despierte las mismas emociones que si estuviera ahí. Así que podremos vivir la misma experiencia, no solo para las televisiones, sino para la gente que nunca se pueda permitir ir al Santiago Bernabéu o al Etihad. Así que cuando hablo de 1.000 millones, estoy usando muchos multiplicadores que van más allá de los habituales", añadió la agente.

De hecho, mucho se ha especulado con un traspaso de Erling Haaland. El voraz atacante ha sido relacionado estrechamente con el Real Madrid, donde está el ejemplo reciente de Jude Bellingham. El inglés se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas y su valor se ha disparado, siendo un jugador que lo ha reventado en cuanto a marketing se refiere.

Por otro lado, la agente de Haaland quiso dar más muestras de cómo es el carácter del jugador y lo bien estructurada que tiene su mente, algo que le ha ayudado a triunfar en el mundo del fútbol. Una característica que habitualmente suele fallar a talentos tan precoces como él.

"Es increíble cómo tiene los pies en la tierra. Es muy consciente de quién es y de lo que representa. Nunca he visto en él los cambios negativos que trae la fama y el dinero. Tiene solo 23 años, pero es muy maduro, muy profundo y muy tranquilo. Y ama comer", resaltó.

Fichaje de Pogba

Otro de los aspectos sobre los que se pronunció Rafaela Pimienta fue el traspaso de Paul Pogba. El francés batió todos los récords y se convirtió en el jugador más caro del mundo, ya que el Manchester United pagó 105 millones de euros a la Juventus hace varias temporadas.

Acerca de aquel traspaso, la sucesora de Mino Raiola dio a conocer en su día que cuando negociaron el traspaso de Pogba de la Juve al United tenían una idea clara. Su intención es que los ingleses pagaran una libra más de lo que pagó el Real Madrid por Gareth Bale con el objetivo de que se convirtiera en el fichaje más caro de la historia.

