El City cierra la puerta a una posible salida de Haaland al Real Madrid: "Estará muchos años aquí"

Erling Haaland se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial. El delantero noruego no para de hacer goles y se ha convertido en uno de los atacantes más cotizados por su excelso rendimiento. Esto le ha hecho ser relacionado con varios de los clubes más importantes, especialmente con el Real Madrid.

De hecho, su salida del Manchester City ha tomado fuerza en las últimas semanas. Algo que ha querido desmentir una de las figuras más importantes del conjunto inglés como es Ferran Soriano. El CEO del club ha intervenido en RAC 1 para insistir en que Haaland se encuentra muy a gusto en el equipo.

Unas palabras que llegan para calmar todos esos rumores que ponen a Erling Haaland fuera de la órbita del City en la próxima temporada. De hecho, Soriano quiso apostar por una larga estancia del noruego en la ciudad de Mánchester, donde parece haber encajado a la perfección en el esquema de Pep Guardiola.

[El plan del Bayern Múnich con Alphonso Davies para intentar desviar su mirada del Real Madrid]

"Haaland creo que está feliz en el Manchester City. El futuro ya se verá. Este es un jugador que ha tenido un éxito extraordinario y no sólo porque marca goles sino porque se ha adaptado bien al club, a la ciudad. Creo que estará muchos años aquí", reseñó el CEO del Manchester City en el citado medio.

Aún así, Ferran Soriano hizo hincapié en que Haaland es el único dueño de su futuro. El mandatario del conjunto inglés aseveró que el delantero se irá del equipo cuando lo desee. "Se marchará cuando quiera. Esperemos que muy tarde", zanjó durante su intervención.

Erling Haaland anota un penalti frente al Chelsea. REUTERS

Lo cierto es que Haaland se ha convertido en uno de los jugadores más efectivos de cara a la portería rival. El atacante del cuadro citizen lleva anotados ya 17 goles en 18 partidos en lo que va de temporada, unos números que prácticamente ningún nueve puede igualar.

Desde que llegase al Manchester City, Haaland ha logrado meter 69 goles en 71 partidos. Es decir, sale prácticamente a gol partido desde que firmase en 2022 por el cuadro inglés y eso le ha hecho consagrarse al máximo nivel, especialmente tras conquistar la Champions League la pasada temporada.

Bernardo Silva y los rumores

Otro de los aspectos que tocó Ferran Soriano fue la posible marcha de Bernardo Silva al Barça el pasado verano. El jugador del Manchester City estuvo estrechamente relacionado durante varios meses con el equipo que dirige Xavi Hernández, sin embargo, la realidad es que no hubo negociación alguna por su traspaso.

"De aquí no salió nada. Nosotros no hacemos ruido, no procede de aquí. Si hay diez portadas que dicen que Bernardo Silva irá al Barça se hicieron allí y no había nada que decir. Y si alguien se quiere ir, se le abre la puerta siempre que venga alguien. En este club, además, trabajan muchos culés. No hubo nada", aclaró el CEO del Manchester City. "Es una especulación ridícula", finalizó.

Sigue los temas que te interesan