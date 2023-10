Leo Messi engrandece su leyenda y conquista su octavo Balón de Oro

Leo Messi sigue agrandando su leyenda. El futbolista argentino del Inter de Miami recibió en el Théâtre du Châtelet el octavo Balón de Oro de su carrera. No fue una sorpresa, todos esperaban que él fuese el gran protagonista de la gala en París y así fue. De esta manera, el rosarino coge así el testigo de Karim Benzema, quien se llevó el prestigioso galardón de France Football el año pasado.

Después de un 2022 donde Messi ni siquiera estuvo entre los 30 candidatos, el argentino volvió a recuperar el trono. De esta manera, el argentino suma su primer premio individual de la temporada después de quedar segundo en el premio a Mejor Jugador del Año de la UEFA que se llevó Erling Haaland. El noruego finalizó segundo en el Balón de Oro y Mbappé terminó en tercera posición.

"Este premio viene de la mano de lo conseguido con la Selección argentina. Creo que es un regalo para todo el grupo, el cuerpo técnico y toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos", comenzó diciendo el Balón de Oro.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN'S BALLON D'OR!



Eight Ballon d'Or for Argentina hero!

"No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que tuvieron un año increíble tanto a nivel individual como colectivo, y no tengo duda de que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes aquí y no tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo por los jugadores que veo esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala, y los jugadores se van renovando pero el nivel no baja nunca", comentó el ocho veces ganador.

"Fue muy especial que mucha gente de muchas nacionalidades quisiera que Argentina fuera campeona del mundo. Quiero agradecer a mi familia, por supuesto a mi mujer y mis hijos, que me hayan acompañado durante toda mi carrera y haber estado en los peores momentos, que los he tenido también, y haberme ayudado a cumplir todos mis sueños", dijo el campeón del mundo.

Messi, en la alfombra roja del Balón de Oro REUTERS

"Por último, quiero hacer una mención a Diego. Hoy es su cumpleaños y creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de gente que le gusta al fútbol, así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, esto también es para ti y lo comparto con toda Argentina", finalizó Leo.

Sin duda, en este premio que tiene en cuenta la temporada 2022-2023 ha tenido mucho peso el Mundial de Qatar, un torneo en el que Leo Messi salió campeón y fue la máxima figura. Fue Bota de Plata tras anotar siete goles en ocho partidos, se consagró como el máximo asistente de la Copa del Mundo y fue clave en cada una de las eliminatorias de Argentina. Marcó un doblete en la final contra Francia y no falló su pena máxima en la tanda de penaltis. Una actuación sublime que le ha bastado para ser considerado el mejor del mundo por octava vez.

Messi, además de ser campeón del mundo consiguió el título de la Ligue 1 con el PSG. A nivel de clubes disputó 41 partidos logrando anotar 21 goles y repartir 20 asistencias, es decir producir un gol por encuentro. Sin embargo, estos números están lejos de los que ha conseguido en otras ediciones. No quedan dudas de que el Mundial ha tenido muchísimo peso a la hora de decidir el ganador de este Balón de Oro.

Dominio absoluto

Con el de 2023 Leo Messi se alzó con su octavo Balón de Oro confirmando así su clara hegemonía en este galardón. Durante unos años vivió una lucha titánica con Cristiano Ronaldo, pero sus dos últimos premios han hecho que la distancia entre ambos sea ya considerable (el argentino tiene tres más que Ronaldo).

El idilio de Messi con el Balón de Oro comenzó en 2009 cuando tan solo tenía 22 años. El rosarino ganó también los tres siguientes convirtiéndose en el jugador que más veces había levantado el premio. Ahí empezó su lucha con Cristiano Ronaldo, pero Messi consiguió hacerse con el trofeo en 2015, 2019 y 2021. Ahora, en 2023 pone el culmen a su carrera con el probablemente su último Balón de Oro.

Tras su marcha a una liga de menor impacto como la MLS y sin un gran torneo de selecciones a la vista a excepción de la Copa América todo parece indicar que Leo Messi dejará el listón en 8 Balones de Oro. Una cifra que se antoja muy difícil de superar, viendo la gran rivalidad que puede existir en estos próximos años entre Mbappé, Haaland, Vinicius o Bellingham.

