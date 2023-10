Morata responde a Aitana Bonmatí: "La Selección masculina ayuda mucho a la femenina"

Álvaro Morata ha acudido al acto de presentación del torneo de golf benéfico que promociona su fundación. Durante el evento, el delantero de la selección española y del Atlético de Madrid fue preguntado por las palabras de Aitana Bonmatí, que aseguró que no esperaba más "apoyo" de los jugadores, y el atacante no dudó en responder.

El capitán de la Selección explicó su versión e insistió en que la Selección masculina es de gran ayuda para la femenina. Además, insistió en que en todos los jugadores están disponibles para cualquier consulta que quieran realizar sus compañeras, ya que están dispuestos a echarles una mano en todo lo que sea necesario.

"Si ella lo dice es porque se siente así. La Selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo son las cosas que salen, lo hace desde hace tiempo. Soy el capitán y el encargado de ver todas esas cosas, se llevan muchos años ayudando y si tienen alguna cosa que decirnos o en la que podemos ayudar, saben que estamos disponibles", respondió Morata mientras atendió a los medios.

De hecho, Álvaro Morata, como portador del brazalete de la Selección, fue la persona que leyó el comunicado donde rechazaron el "comportamiento inaceptable" de Luis Rubiales dos semanas después de los actos del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

La intervención de Aitana Bonmatí en el programa de la Sexta Salvados estuvo marcado por el dardo hacia a sus compañeros de la masculina. La campeona del mundo recibido una pregunta de Gonzo, presentador del espacio, acerca si esperaba apoyos de sus compañeros.

- Jugadores masculinos que os hayan apoyado no hubo tantos. ¿Esperabas más?

- No, la verdad es que no.#SalvadosAitana pic.twitter.com/XmRS9k8n8y — Salvados (@salvadostv) October 15, 2023

Sin embargo, la respuesta de la actual de The Best y considerada como una de las mejores del mundo fue tremendamente tajante: "No, la verdad es que no". Además, quiso desviarse hacía todos aquellos que sí habían estado ahí en un momento tan complicado. "Agradezco el apoyo de todos los que sí que lo hicieron. Me gustaría centrarme en los que sí lo hicieron", sentenció.

La respuesta de Carvajal

Por otro lado, Dani Carvajal, otro de los pesos pesados de la Selección, también respondió a las declaraciones de Aitana Bonmatí. El defensor se mostró sorprendido por las palabras de la jugadora del FC Barcelona y quiso mostrar su posición en dicha situación.

"No sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación", indicó el futbolista.

Y el jugador del Real Madrid añadió: "Están reestructurando como digo, o intentando reestructurar todo el staff, marketing, comunicación, etcétera, etcétera. Y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro".

