El día que los españoles comenzaron a dar patadas a un balón: así cuenta el Museo del Fútbol la historia de España

Si el fútbol es una opción vital más, España lo eligió desde que a finales del siglo XIX unos ingleses comenzaron a dar patadas a algo parecido a un balón. En Río Tinto (Huelva) comenzó todo y en Amberes, en los Juegos Olímpicos de la paz, en 1920, explotó con una plata olímpica y el bautizo de la Furia Roja. Desde ese momento, -hace poco más de 100 años- el fútbol y la Selección nacional se convirtieron en compañeros inseparables de la historia de España hasta nuestros días. España se puede explicar a través de un balón de fútbol, unas botas, unas camisetas, los peinados de los jugadores o los éxitos del fútbol femenino. Y todo ello cabe en el Museo del Fútbol que la RFEF tiene en su Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con la Selección como vehículo de este vínculo.

Sí, está la famosa Copa del Rey de Sergio Ramos, el trofeo más mediático de España. “Según uno sea del Real Madrid o no dicen: “Esta es la copa que tiró Ramos o esta es la copa que se le cayó a Ramos…”, no suele fallar”, comenta una trabajadora de este imperdible museo tanto para el que le gusta el fútbol como para quien no. “Hay quien ha entrado señalando que no seguía mucho el fútbol; pero si has vivido en España, es imposible que no te recrees en algún punto de la exposición y, efectivamente, esas personas salen agradecidas por recordarles momentos de su pasado con su familia, sus padres, su barrio, sus amigos... sin importar el fútbol”, comenta Ana Velasco, directora del Museo del Fútbol.

Emociona ver a abuelos con nietos entrar y comentar partes del museo, sintiéndose parte de esta historia. O simplemente ver las caras de los mayores mirando el jersey de Ricardo Zamora, el vestuario de madera recreado y presentado por Fernando Torres, Iker Casillas y Xavi Hernández, el espacio reservado para Naranjito, el oro de Barcelona 92 o el auténtico coche que conducía Alfredo di Stefano durante la época en la que era la estrella de la Selección junto a Kubala, por poner algunos ejemplos. No se hablan de resultados, partidos o títulos, o de las diferentes camisetas de España a lo largo del tiempo sino de todo a la vez: la forma de vida de un país y de cómo era la sociedad española en cada momento. A qué aspiraba un español y española media.

-Abrió sus puertas en 2010

Puedes pasear por el museo durante algo más de 30 minutos, o puedes entrar pasadas las 10:30h y salir cerca de la hora de comer o entrar a las 15:30h y salir a las 18:30h según quieras leer cada explicación de cada época y zambullirte en los detalles de cada recuerdo, cada taco de bota o hilo de una histórica camiseta.

Los títulos no son pocos, aunque las estrellas -con permiso de la mencionada copa de Sergio Ramos- son las copas de los mundiales de 2010 de la Selección absoluta masculina de fútbol, el de 2023 de la absoluta femenina, los dos de fútbol sala, las dos de las categorías inferiores femeninas Sub-17 y Sub-20 y las Eurocopas que acompañaron a ese gol de Andrés Iniesta -la de 2008 y 2012-, además de la de 1964 ante la URSS de la Araña Negra. Este verano, además del primer mundial de la Selección femenina, hay que añadir la preciosa escultura con forma de trofeo de la Liga de las Naciones conquistada por los chicos de Luis de la Fuente.

El crecimiento de los éxitos de las secciones femeninas

La historia continúa escribiéndose y por ello este museo está vivo. Especialmente con el auge del fútbol femenino, y el fútbol sala femenino. El trabajo realizado en los últimos años desde la RFEF por potenciar al máximo el talento de las jóvenes jugadoras ha tenido resultados tan positivos que España no sólo tiene la copa de campeona del mundo con la Selección absoluta, España también es la actual campeona del mundo Sub-20, campeona del mundo Sub-17, campeona de Europa Sub-19 y subcampeona de Europa Sub-17… Todos esos trofeos están en el museo y han provocado que desde la dirección se esté trabajando ya en una reestructuración del mismo.

Nuevamente, el terreno de juego y la camiseta roja explica los cambios sociales que se dan en España y dentro de unas décadas, cuando una madre explique a su hija qué pasaba en España en la tercera década del siglo XXI, podrá señalar en el Museo del Fútbol los trofeos que, de repente, aparecieron en las diferentes selecciones femeninas de fútbol, fútbol sala o fútbol playa.

“El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes” es una de las definiciones más famosa de qué es el fútbol y la pronunció Jorge Valdano. Y el poético Eduardo Galeano un día escribió: “¿Cómo explicaría a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría, le tiraría una pelota para que jugara”. Con ambas reflexiones se puede entender mejor que España ya no sería la misma desde el día que le tiraron una pelota sobre la arena de Río Tinto. España no ha parado de jugar ni de buscar la felicidad dentro de un campo y el Museo del Fútbol de la RFEF existe para recordarlo.

