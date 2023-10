El flag-football y su sueño de lograr una medalla olímpica para España: "Hay mucho potencial"

Los tiempos cambian y una institución tan longeva y prestigiosa como son los Juegos Olímpicos se adaptan a ellos. La cita olímpica ha experimentado a lo largo de toda su historia un gran número de cambios en los deportes que albergaba, y de cara a la edición de 2028 habrá una nueva revolución con la inclusión de cinco nuevas modalidades, algunas de ellas inéditas.

El sóftbol, el críquet, el squash, el lacrosse y el flag-football son los cinco deportes que contarán con su pequeño hueco dentro de la fiesta de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para algunos de ellos supone el regreso al mayor evento deportivo después de mucho tiempo, pero para otros se abre una ventana desconocida hasta el momento que puede convertirse en un trampolín definitivo para su impulso.

Es el caso del flag-football. Este 'hermano' del fútbol americano ha ganado enteros en los últimos años a lo largo y ancho de todo el mundo de una forma excepcional, y en España no iba a ser menos. La pasión por este deporte sigue en aumento, y ahora se encuentra con que las selecciones masculina y femenina podrían formar parte de unos Juegos Olímpicos dentro de cinco años.

La selección masculina de flag-football. LOLA MORALES

Hay mucho camino por recorrer en este juego con unas reglas calcadas a las del fútbol americano pero con la gran diferencia de que se elimina el contacto. En el flag-football no hay placajes, simplemente se detiene a un adversario si se le quita un pañuelo que tiene atado a la altura de la cintura. El mayor freno, sin embargo, que sufre este deporte en nuestro país es la falta de apoyos económicos.

EL ESPAÑOL habla con varios de los responsables del flag-football en España y desvela dos caras muy distintas de este deporte. Por un lado, la tremenda ilusión por pasar a formar parte del programa olímpico para Los Ángeles 2028. Por otro, las dificultades económicas que frenan un crecimiento y una profesionalización de este juego que en muchos otros países está perfectamente reglado.

El debut en los Juegos

Los Ángeles 2028 presenciará el debut del flag-football en unos Juegos Olímpicos, un momento que quedará marcado para siempre en la historia de este deporte. Era algo esperado en los círculos más cercanos y ya desde la semana pasada se daba por hecho el anuncio del COI, pero este pasado lunes la fantástica noticia al fin se confirmó.

"La noticia ha caído como era de esperar, es como cuando vas a tener el primer hijo y lo estás deseando para ver cómo es", comenta para EL ESPAÑOL José Luis Soler, el presidente de la Federación Española de Fútbol Americano. El mandatario es consciente de que el anuncio ha causado un gran revuelo y que ahora mucha gente empezará a conocer este deporte que ellos se esfuerzan por impulsar día a día.

"Veíamos que era algo que se estaba fraguando desde hacía tiempo, y la NFL se ha querido meter en el Olimpismo por medio del flag-football", añade Soler, confirmando que una organización tan grande como la NFL ha tenido mucho que ver en la inclusión de este juego en Los Ángeles 2028.

Conrado Sánchez, el director deportivo de flag-football dentro de la Federación, también celebra en declaraciones para EL ESPAÑOL esta novedad: "Ha sido un notición para todo el mundo. Refleja la importancia que se le está dando a este deporte y servirá para que la gente lo conozca todavía un poco más".

La FEFA, con José Luis Soler al frente al poco de estrenar su mandato, se lanzó a por el claro objetivo de ser reconocida por el COI como federación olímpica. El presidente solicitó al Comité este reconocimiento, la Federación envió la documentación hace unos seis meses y recibieron la respuesta hace un par de semanas de que expondrían su requerimiento para 2024. Eso sí, con el flag-football siendo deporte olímpico, parece seguro que vayan a ganar esta condición.

Una medalla para España

El flag-football español cuenta con un buen estado de salud. Es así no sólo porque cada año el número de licencias sea mayor y las competiciones cuenten cada vez con más adeptos desde la base, sino también porque las selecciones de flag-football absolutas realizan unas buenas actuaciones a cada campeonato internacional al que van.

De hecho, el combinado nacional femenino fue campeón de Europa en 2019 en Israel, mientras que anteriormente consiguió el bronce y recientemente en este 2023 se colgó la plata en Irlanda. Unos resultados brillantes que colocan a España como una de las grandes potencias en el viejo continente en este deporte.

Un momento de un partido de la selección femenina de flag-football. LOLA MORALES

La selección masculina, por su parte, no ha podido alcanzar unos resultados tan brillantes pero está realizando un buen trabajo y su crecimiento sigue siendo imparable. Se trabaja en la base, donde cada vez salen más jóvenes valores con talento, y hay mucho margen de mejora hasta que lleguen los Juegos Olímpicos de 2028.

No resulta por lo tanto tan descabellado pensar en que España se pudiera traer alguna medalla de Los Ángeles en esta disciplina. "Es como preguntar si nos va a tocar la lotería... Yo compraría un décimo, a ver si me toca", bromea el presidente José Luis Soler. "Es muy difícil, pero no es imposible nada en el deporte porque depende del deportista y de los recursos. Tenemos un gran potencial y sabiendo que son a cinco años vista podemos trabajar con jóvenes de 14, 15 o 16 años, complementando con gente veterana", añade el mandatario de la FEFA.

Un rival trata de detener a un jugador español bajo la lluvia. LOLA MORALES

Conrado Sánchez, el director deportivo, también se muestra consciente de la dificultad de ello pero no cierra las puertas: "Hay mucho nivel y en unos Juegos Olímpicos es muy complicado, pero esto es trabajar. No sé lo que va a pasar, quedan 5 años todavía y entendemos que habrá una renovación general en la Selección, pero estamos ahí".

Las penurias económicas

Donde no brilla tanto el flag-football español en estos momentos es, sin embargo, en el plano económico. En este aspecto, este deporte está en nuestro país muy lejos de asemejarse a una actividad profesional por la falta de apoyos y de patrocinios que le impiden un mayor desarrollo.

El máximo exponente de esta situación se vio recientemente cuando las selecciones de flag-football tuvieron que pagarse su desplazamiento a Irlanda para poder disputar el último Europeo. "Tenemos mucho potencial en flag-football, pero somos una desgracia en la economía. Apenas nos dan y nadie nos quiere", cuenta con pena el presidente de la FEFA.

Una jugadora española detiene a una contrincante. LOLA MORALES

Aunque la dirección de la federación trató hasta el último momento de evitar que los deportistas tuvieran que poner nada de su bolsillo para disputar el Europeo, la falta de fondos le impidió cumplir sus intenciones. Los chicos y las chicas tuvieron que tirar de billetera para viajar a Irlanda, así que solo pudieron viajar aquellos y aquellas que se lo pudieron permitir.

"En la selección femenina pudieron ir todas las jugadoras convocadas, y eso es una suerte, pero en la masculina no todos pudieron costeárselo y algunos se quedaron sin ir", recuerda Conrado Sánchez.

Ahora, esperan que la condición de deporte olímpico sirva como punto de inflexión y que sea un instante definitivo para su explosión. Esto puede abrir las puertas a más patrocinios y más subvenciones, ya que los deportistas deberán prepararse de la manera adecuada para poder competir al nivel que requieren unos Juegos Olímpicos.

Mientras todo eso sucede, el flag-football sigue creciendo en España y, por qué no, sueña con subir al podio y traerse una medalla de vuelta a casa en los Juegos de Los Ángeles 2028.

