Alfonso Pérez denuncia una campaña de quienes le acusan de "no respetar la igualdad y a las mujeres"

Se me está juzgando por no respetar la igualdad y los derechos de las mujeres.

⁦@sara_heba⁩ ⁦@aytogetafe⁩

Esa foto fue de cuando fui Embajador de la final de la UEFA Champions League Femenina en el ex Coliseum Alfonso Pérez con Milene Domíngues,una gran jugadora. pic.twitter.com/IqmZh3rvF0