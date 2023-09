Rueda de prensa de la Selección femenina, en directo | Siga la comparecencia de Montse Tomé, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey

La estrella de la Selección femenina, Alexia Putellas, aclaró este domingo que las jugadoras no habían sido las culpables de la salida de Jorge Vilda. "Yo no sé por qué echan a Jorge. Lo ha decidido la Federación. No puedo decir mucho más", explicó la jugadora del FC Barcelona.

Alexia Putellas atiende a los medios EFE