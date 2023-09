Alexia Putellas: "No nos han tratado como deportistas de élite"

Alexia Putellas, una de las capitanas de la selección española femenina, habló ante los medios de comunicación después del entrenamiento de preparación del duelo ante Suiza. La jugadora del Barça afirma que lo que denunció la Selección fue "un tipo de actitudes y comportamientos que no se pueden aceptar en ningún entorno laboral".

Putellas manifestó que no eran "tratadas como futbolistas de élite": "Nos hacían viajar seis o siete horas en autobús y el rival iba cómodamente en avión. Teníamos que levantarnos a las tres de la mañana para coger un avión y esos horarios no son de deportistas de élite". Así, exclamó la necesidad de "cambios estructurales" como "el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades".

También habló del compromiso de las jugadoras, defendiendo que son "las primeras que queremos estar": "El tema es que queríamos que fuera por delante la tolerancia cero. Creemos que el sistema falló. Falló la Federación y falló el país. Explicamos lo que sentíamos y lo que no se vio", apuntó.

Preguntada por Jenni Hermoso, la capitana de la Selección afirmó que tenían que estar a su lado: "He pensado mucho en ella. La conocemos de hace muchos años y sabemos cómo es. No podíamos dejarla sola, había que sacar fuerzas de donde fuera. Estaba en una situación complicada y con el paso de los días fue aún mayor. Había que empatizar con ella y nos salía la fuerza y la energía para que esto no sucediera más. Hubiéramos hecho lo mismo con cualquier compañera".

Despido de Vilda

Alexia habló también de la destitución de Jorge Vilda. La futbolista del Barça negó que las jugadoras hubieran tenido algo que ver. "Yo no sé por qué echan a Jorge. Lo ha decidido la Federación. No puedo decir mucho más. En la calle y en los medios se dicen muchas cosas. Nosotras transmitimos el sentir de las jugadoras, a él lo primero. Todo se trasladó a la Federación con lo sucedido, a partir de ahí toman decisiones", dijo.

Finalizó la intervención con una reflexión en la que apuntó que "si no se entienden las cosas es porque no se quieren entender": "La gente que se nos ha acercado lo entiende perfectamente. Nos daban las gracias por ayudar a ser una sociedad mejor", sentenció.

