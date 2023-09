Irene Paredes, una líder dentro y fuera del campo: capitana y portavoz de las reivindicaciones

La selección española femenina sigue dando pasos firmes en busca de conseguir el cambio que pretenden. Lo están haciendo unidas con un mensaje unánime. Sobre el césped también están respondiendo. El pasado viernes vencieron a Suecia en el debut en la Nations League y dieron un paso de gigante para conseguir liderar el ranking FIFA por primera vez en su historia.

Tanto dentro como fuera del campo Irene Paredes está siendo una figura clave en la Selección. La central es uno de los pesos pesados del equipo. Ante Suecia volvió a lucir el brazalete de capitana y el domingo salió ante los medios para lanzar un mensaje contundente sobre lo acontecido en las últimas semanas.

La zaguera azulgrana es una de las jugadoras más veteranas de la Selección. Tras la llegada de Montse Tomé las jugadoras realizaron una votación para elegir las capitanas del equipo. Salieron cuatro jugadoras: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey e Irene Paredes.

Paredes portó el brazalete de capitana ante Suecia. Ella no le da importancia, lo ve como "algo simbólico", pero lo cierto es que sus compañeras tuvieron un detalle con ella: "En realidad había salido Alexia por delante de mí (en las votaciones) y me ha pedido que lo llevara. Ya sabemos cómo es".

Gestos como este dejan ver el papel de la central azulgrana dentro del vestuario de la Selección. Durante el Mundial jugó todos los minutos y fue crucial para la consecución del título de España. La Copa del Mundo fue la vuelta de Paredes al combinado nacional tras la polémica de 'Las 15' de Vilda.

El 23 de septiembre de 2022 estalló el caso de 'Las 15' de la selección española. Irene Paredes, quien no formaba parte de aquel grupo, pero si apoyaba a sus compañeras, fue acusada como 'la cabecilla' de la rebelión. A partir de entonces dejó de formar parte de las convocatorias de Jorge Vilda y se perdió la Eurocopa de 2022.

Volvió en la última convocatoria antes del Mundial y en la Copa del Mundo nadie le sacó del once titular. Lo jugó todo y fue clave en muchas fases de la fase de grupos y en la fase final.

Portavoz de la Selección

Irene Paredes no se había pronunciado mucho sobre la polémica del beso de Rubiales a Jenni Hermoso y todo lo que llegó después. Se mantuvo al margen, más allá de firmar los comunicados de las jugadoras.

Sin embargo, tras la concentración de la Selección de cara a los dos primeros encuentros de la Nations League Paredes ha dado un paso al frente. Habló en la previa del partido ante Suecia y lo hizo también el domingo tras el entrenamiento de preparación al choque ante Suiza.

En la rueda de prensa previa al duelo ante Suecia la defensa pronunció un alegato en favor de todas las mujeres que en sus entornos o en sus trabajos han podido sufrir episodios como el de Jenni Hermoso: "Lo único que queremos es jugar al fútbol en unas condiciones dignas y en las que se nos respete. Hasta ahora ha sido imposible. Demandamos cambiar cosas para que en algún momento llegue el punto en el que las jugadoras solo se dediquen a jugar", afirmó.

Alexia Putellas e Irene Paredes, tras la conquista del Mundial femenino Cordon Press

"Estamos cansadas. La luz al final del túnel todavía no se ve. Esto es muy largo. Somos conscientes de que tenemos el altavoz para poder hacerlo, tenemos mucha gente detrás, compañeras de otras selecciones, de otros deportes", añadió.

Irene Paredes volvió a hablar el domingo tras el entrenamiento de preparación para el duelo del martes ante Suiza. La internacional española Irene Paredes ha asegurado que parte del conflicto que mantienen las jugadoras con la Real Federación Española de Fútbol se produce porque sienten que las han tratado "muchas veces como a niñas", además de confirmar que no querían acudir a la convocatoria, pero que se quedaron porque la RFEF se ha comprometido a "hacer cambios".

No todas dependen de nosotras y no todas las demandamos nosotras. Nosotras no queremos tolerar ese tipo de situaciones y queremos ser profesionales. A partir de ahí, los que deciden son ellos, no nosotras", dijo. "Cada una de nosotras, todas las que estamos aquí, hemos sentido algún tipo de acoso similar, mayor o menor, y es hora de acabar con esto. Todo el mundo se siente identificado, sentimos verdaderamente esa cercanía, nos hemos levantado y ya vale", añadió.

Por otra parte, la defensa vasca relató cómo se desarrolló todo desde que fueron convocadas. "Todo lo que se ha dicho es verdad. No queríamos venir, vinimos y tuvimos muchas reuniones. Vinimos sin quererlo, eso nos ha permitido tener varias reuniones, ser escuchadas y que se comprometan a hacer los cambios que queremos, que necesitamos para poder tener una estructura totalmente profesional y poder rendir al máximo nivel con garantías", explicó.

