Jenni Hermoso, el espíritu libre de la Selección: su segunda juventud unida al talento y la veteranía

Descifrar la posición en el campo de Jenni Hermoso no es tarea sencilla. Ya sea de mediapunta, jugando como falso ‘9’, ayudando en las labores de creación… Pongas donde le pongas rinde. Y lo hace muy bien.

Lo más evidente es que pasa el tiempo y España no encuentra una mejor atacante que Jenni Hermoso para la selección. Ni la edad, ni el desgaste de las lesiones, ni su nueva aventura en el fútbol mexicano, ni el potencial de las nuevas generaciones le han sentado en el banquillo. En una gran cita, siempre que ha estado disponible, el nombre de Jenni Hermoso ha aparecido en todas las alineaciones de la Selección.

Una jugadora total. Con una calidad al alcance de muy pocas futbolistas, un físico privilegiado y una experiencia propia de una jugadora de 33 años que lo ha vivido y lo ha ganado todo en el mundo del fútbol.

Jenni Hermoso es consolada en el banquillo por Alexia Putellas. @SEFutbolFem

En el Mundial de Australia y Nueva Zelanda la madrileña está siendo una pieza vital en el engranaje de la Selección. Algo que quizá podría sorprender a muchos después de que se perdiera la Eurocopa de 2022 por lesión y que abandonara el Barça para comenzar una nueva etapa en México.

Sin embargo, ningún factor ha sacado a Jenni del once. La calidad y el talento se han impuesto. La futbolista del Pachuca ha sido titular en los cinco partidos por España hasta el momento en el Mundial. Y lo ha jugado todo, a excepción de los últimos trece minutos del duelo de octavos de final ante Suiza.

Y es que a Jenni Hermoso no le puedes sacar del campo. Es una jugadora imprescindible. Ve pases que nadie más logra ver, marca goles, da asistencias… y es la líder fuera y dentro del campo de un vestuario joven y con mucha hambre.

Tras un debut ante Costa Rica en el que la 10 de la Selección falló un penalti y le faltó acierto de cara a puerta, vivió ante Zambia un partido para la historia. Jenni sumó ante el combinado africano su internacionalidad número 100. Y lo celebró de la mejor manera posible. Repartió una asistencia y marcó un doblete que selló el pase de la selección española a los octavos de final y le sirvió para alcanzar los 50 goles con España.

La exhibición ante Zambia no ha sido la última gran actuación de Jenni Hermoso en el Mundial. No pudo hacer nada en la contundente derrota ante Japón en fase de grupos, pero volvió a ser determinante en la fase final del campeonato.

Ante Suiza, la madrileña fue la encargada de cerrar la goleada y en los cuartos de final frente a los Países Bajos dio el pase de gol a Salma Paralluelo que selló la clasificación a las semifinales.

Una referente para el vestuario

Jenni Hermoso no es únicamente una líder sobre el terreno de juego. También lo es fuera. Sirve como modelo y espejo para una generación de futbolistas jóvenes que aspiran a tener una carrera como la suya.

A lo largo del campeonato la madrileña ha recibido halagos tanto de sus compañeras como del seleccionador Jorge Vilda: “Si algo tiene Jenni es que es una jugadora de equipo. Pone su talento a beneficio del grupo y una futbolista como ella puede jugar en cualquier posición. De nueve, de diez o de lo que sea”, apuntó el técnico de la Selección.

"Es increíble jugar con ella, hace que todo sea más fácil, te ayuda en ataque, en defensa, encima marca goles... No se le puede pedir nada más, decía Tere Abelleira tras el partido ante Zambia".

Irene Paredes se deshizo en elogios hacía Jenni tras su gran actuación ante las africanas: “Hoy se ha salido, una vez más. Es una jugadora muy completa, la puedes poner donde quieras y te va a hacer un gran partido. Estoy muy contenta con su actuación y espero que le dé confianza para seguir así”. Y Alba Redondo, que se sumó a la fiesta de los ‘dobletes’, también: “Es una jugadora que hace mejor a las demás, sabe aprovechar muy bien los espacios y te mete un último pase que te deja sola con la portera, es maravillosa”.

La recompensa al trabajo

Tras el duelo ante los Países Bajos Jenni Hermoso no pudo contener las lágrimas en zona mixta: “Son muchos años, he estado toda la vida, desde pequeña, cuando estaba con mi padre o mi abuelo jugando al fútbol desde pequeña en un parque, en mi barrio y estar jugando ahora unas semifinales es algo que hemos soñado muchas veces. Estoy muy emocionada, muy feliz, es algo que he trabajado muchísimo”, declaró.

Y es que Jenni Hermoso ha tenido que vivir todo el proceso de una Selección que hace apenas ocho años España debutaba en un Mundial Femenino. Fue en 2015 y el combinado español cayó en la fase de grupos.

Las jugadoras de España mantean a Jenni Hermoso por sus 100 internacionalidades Reuters

Dos años más tarde disputó la Eurocopa de Países Bajos de 2017 y el resultado no fue mucho mejor. España cayó en cuartos de final tras una sequía goleadora de 348 minutos.

En el Mundial de 2019 se dio un paso hacia adelante, pero España se despidió en octavos después de perder ante Estados Unidos. El fútbol español había progresado, pero aún quedaba mucho trabajo por delante.

En el último torneo internacional, la Eurocopa de Inglaterra de 2022, Jenni Hermoso no participó por culpa de una lesión muscular. Del mismo modo, al igual que en otras ocasiones, la Selección cayó en cuartos ante el anfitrión.

Es por eso por lo que lo que está ocurriendo en esta Copa del Mundo es un sueño para todas las jugadoras. Han logrado llegar a semifinales en su tercera participación mundialista y están a un paso de jugar una final.

