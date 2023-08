Mensaje para todo el que juegue al fútbol: así es el proyecto de la RFEF para cambiar el concepto de futbolista en España

Son todos los que están, pero no están todos los que son. Cuando la Real Federación Española de Fútbol debe indicar a UEFA datos sobre personas que juegan al fútbol en nuestro país, la RFEF señala futbolistas federados, pero esta es sólo una parte de la realidad futbolística nacional, por eso la actual Junta Directiva decidió crear un programa específico -dentro de su Plan Estratégico- llamado ‘Somos +’, porque somos más que los 1,2 millones de futbolistas españoles que dicen los datos y las licencias. En realidad, somos más de 2,2 millones de personas que practican fútbol en cualquiera de sus modalidades. Seguro que tú o alguna amiga, amigo o familiar juega en un campeonato municipal, una liga privada o de empresa… Todo el que quiera ahora puede estar bajo el paraguas de la RFEF y que su competición se convierta en federada y se beneficie de lo que conlleva portar el sello de la Federación, como ocurre en la gran mayoría de países europeos.

“La Ley del Deporte de 2022 establece que cualquier organización -pública o privada- debe tener un seguro de actividad para los practicantes y nosotros les ponemos a su disposición nuestra póliza. También ofrecemos una herramienta tecnológica que hace la vida más fácil a todas estas empresas que no tienen un software para llevar en tiempo real calendarios, árbitros, actas, estadísticas, goleadores… Les damos la posibilidad de generar competiciones entre equipos de diferentes autonomías o un campeonato nacional, una selección nacional -por ejemplo, de campeones locales-”, explica Eduardo Jiménez, responsable de Somos +, quien también indica el papel clave que juega en este programa el deporte inclusivo (y que se detalla más abajo).

Jiménez deja claro que este proyecto está “para sumar, no para sustituir nada ni a nadie. De ahí que seguramente haya que hacer acuerdos específicos con muchos torneos porque cada uno tendrá necesidades concretas y diferentes. Queremos que la gente que lleva tiempo detrás de una liga o torneo se sienta importante y respaldado”. El objetivo final de Somos + es que toda persona que practique fútbol en España esté registrada y se le puedan cubrir las necesidades que tenga.

La RFEF, para cumplir esta misión incorporó recientemente a Jiménez (tras 24 años en la RFFM) y tanto el presidente, Luis Rubiales, como el Secretario General, Andreu Camps, están poniendo especial atención personal en desarrollar este proyecto estratégico porque el beneficio va directo al futbolista español ‘invisible’, ese que juega al fútbol pero que ni aparece en televisión ni tiene ficha federativa. Para Somos + y la RFEF, futbolista es quien juega al fútbol, sin importar competición o si es profesional o no.

Veteranos que continúan siendo futbolistas cada fin de semana RFEF

En esta filosofía de apoyar y arropar al fútbol y al futbolista, la RFEF desea ofrecer a todo el que se adhiera a Somos + la posibilidad de formación de entrenadores, árbitros y organizadores para potenciar, mejorar y desarrollar su competición. Es una propuesta para profesionalizar al máximo cada arista de cualquier torneo y generar un producto nacional, algo más allá de la competición local. Con toda esta supervisión y garantía, la competición que se adhiera a Somos Más se convertiría en una competición federada no oficial.

¿Por qué Somos +? Porque un futbolista -ya sea profesional o amateur- se puede encontrar en diferentes competiciones como:

- Ligas privadas.

- Torneos internos de empresas.

- Torneos de interempresas.

- Ligas municipales.

- Torneos de fútbol inclusivo.

- Ligas de veteranos y de fútbol andando (con reglas específicas).

- Ligas de cuerpos de seguridad del estado -Policía, bomberos y Guardia Civil-.

- Ligas universitarias (son competiciones que están delegadas a las CCAA y su fase final está considerada oficial por el CSD).

- Campus de clubes, futbolistas profesionales e instituciones.

- efútbol (el departamento de márketing está fomentando diferentes competiciones, como el Torneo de Selecciones Territoriales que se celebró en Navidades).

Deporte inclusivo y la creación del fútbol de silla de ruedas

Además de todo lo descrito anteriormente, la Ley del Deporte de 2022 establece que todo deporte inclusivo -practicado por una persona con algún tipo de discapacidad- se desarrolle bajo el paraguas de la federación correspondiente. De modo que desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se está realizando la captación pertinente para impulsar todo lo que pueda a cada modalidad, además de otros movimientos como la aprobación para crear el fútbol de silla de ruedas y fomentar esta disciplina para organizar la I Liga Nacional y el I Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, además de formar la Selección Nacional. Algo inexistente hasta ahora.

Ley del Deporte de 2022 sobre las personas con discapacidad

Las federaciones deportivas españolas procurarán la efectiva integración en aquellas de las modalidades deportivas incluidas en las federaciones deportivas para personas con discapacidad, que se plasmará a través de un acuerdo que deberá ser ratificado por las asambleas generales de las federaciones de origen y destino.

En tanto no se produzca la integración prevista en el párrafo anterior, las federaciones españolas de deportes para personas con discapacidad desarrollarán las modalidades y especialidades deportivas que estén contempladas en sus estatutos, con independencia de que puedan establecer sistemas de reconocimiento mutuo de licencias con el resto de federaciones deportivas.

“En muchos países del entorno de Europa no se concibe que una persona juegue al fútbol y no esté registrada. Como país, en España tenemos esa debilidad y no podemos demostrar que somos los primeros o los segundos en número de practicantes europeos”, comenta Eduardo Jiménez, quien adelanta que se va a realizar “una promoción a través de las Federaciones territoriales, junto a sus técnicos de la RFEF, para informar y explicar los beneficios de inscribirse a Somos +. En muchas situaciones serán acuerdos muy concretos porque tienen sus propios programas o contratos -por ejemplo, con los seguros-, pero con todos se buscará un nexo de unión para colaborar y sumar, nunca restar. Ya sea en material con acceso a nuestras marcas deportivas, en servicios de márketing...”.

“Vamos a preguntar a los organizadores de cada torneo qué echa en falta o a qué quiere accederpero no puede, por falta de recursos. Y, además de eso, le vamos a posibilitar el acceso y la generación de competiciones nacionales -algo al alcance de la RFEF-, poner en valor su producto y establecer el sello y la garantía de la RFEF”, concluye Eduardo Jiménez.

El fútbol es un deporte de equipo y este proyecto pretende aunar a todo un país en beneficio de toda la sociedad de una manera transversal… porque juntos, somos más.

Para sumarse a Somos +, cualquier ayuntamiento, patronato municipal, organismo o entidad privada puede escribir a somosmas@rfef.es.

