De Tom Brady a Michael B. Jordan: por qué cada vez hay más inversores famosos en la Premier

La Premier League se americaniza. Cerca de la mitad de los clubes de la primera división del fútbol inglés tienen propietarios de Estados Unidos y crece el número de rostros conocidos que se ven atraídos. Actores y exdeportistas se alían con los grandes empresarios, siendo el caso de Tom Brady el más reciente de todos.

Tom Brady, el considerado mejor mariscal de campo de fútbol americano de todos los tiempos, es nuevo propietario minoritario del Birmingham City. Tras haber intentado entrar en la propiedad de Las Vegas Raiders, franquicia de la NFL, el mito de 46 años llega al club inglés, que compite en la segunda división -la Championship-. Brady asume también las funciones de presidente de la junta asesora del club.

La lista de celebrities estadounidenses con presencia en el fútbol inglés crece. Brady se une a otro ex de la NFL, J.J. Watt, quien junto a su mujer, la futbolista Kealia Ohai Watt, tiene un papel similar en el Burnley, recién ascendido a la Premier League. Desde finales de 2022, también el actor Michael B. Jordan es propietario minoritario del Bournemouth, mientras es conocido el caso de Ryan Reynolds, que compró en 2021 el humilde Wrexham AFC junto a su socio y también actor Rob McElhenney.

[La Premier League menos inglesa: el 15-5 de los dueños extranjeros que abre una brecha en Europa]

¿Por qué este 'boom' de inversionistas famosos en la Premier League? En primer lugar, se explica porque suelen ir de la mano de algún grupo de inversión, como ya ocurrió en 2011 con LeBron James cuando este adquirió acciones del Liverpool tras asociarse con la empresa Fenway Sports Group, dueña del club red.

Brady, como Watt en el Burnley, orientará en el Birmingham sobre marketing y estrategias de crecimiento. "Tengo mucho que aprender. Pero sé algunas cosas sobre ganar, y creo que pueden trasladarse bastante bien", anunció el siete veces campeón de la Super Bowl, que se retiró en 2022 y después firmó un contrato de locura para comentar la NFL en Fox Sports por diez temporadas a cambio de 375 millones.

Brady prometió que estará pronto en St Andrew's, el estadio del Birmingham. Del mismo, a J.J. Watt (tres veces mejor defensa de la NFL) y a su mujer ya se les ha visto en el estadio del Burnley (Turf Moor) y lo mismo en el caso de Michael B. Jordan y el Bournemouth, en Dean Court.

Distinto es lo de Reynolds, asiduo a los partidos de un Wrexham por el que invirtió más de dos millones junto a su socio. El club ha accedido a la EFL, el segundo nivel de las divisiones del fútbol inglés, un hito que hacía 17 años que no lograba la institución. Su caso se ha vuelto un fenómeno, siendo un éxito la serie 'Bienvenidos al Wrexham', de Star+, que cuenta los avances en el proyecto.

JJ Watt y su mujer con la camiseta del Burnley Burnley FC

Los grandes inversionistas norteamericanos se han fijado en el fútbol inglés, como también lo demuestra la venta del Chelsea al empresario Todd Boehly el año pasado. El club londinense pasó a sus manos a cambio de casi 3.200 millones de dólares. Los ricos de Estados Unidos ven el de la Premier un mercado aún por explotar más todavía.

Siendo el fútbol un deporte global, con giras hora en verano por todo el mundo y seguimiento de las grandes competiciones (entre ellas la Premier) en todos los países, la realidad es otra en el mercado de las entidades deportivas. Los clubes de fútbol no son ni los más valiosos ni los que más dinero mueven con sus ventas.

Las ventas más caras

Siguiendo con el caso del Chelsea, es significativo que lo Phoenix Suns de la NBA, que cambiaron de propietario solo unos meses después, fueron vendidos por algo más de 4.000 millones de dólares. La franquicia de baloncesto, que también cuenta con un equipo femenino, tiene unos ingresos menores a la mitad de los del club inglés.

La venta del Chelsea es la cuarta más cara en el deporte por detrás de los Brooklyn Nets (3.300 millones), los citados Suns y la cifra récord de los Denver Broncos, de la NFL, que fueron comprados en agosto de 2022 por el grupo Walton-Penner a cambio de 4.650 millones de dólares.

Equipo Liga / Deporte Precio (en millones de dólares) Denver Broncos NFL 4.650 Phoenix Suns NBA 4.000 Brooklyn Nets NBA 3.300 Chelsea Fútbol 3.100 New York Mets MLB 2.400 Carolina Panthers NFL 2.275 Houston Rockets NBA 2.200 Los Angeles Dodgers MLB 2.150 Los Angeles Clippers NBA 2.000 Manchester United Fútbol 1.500

Los clubes más valiosos

El fútbol está lejos de las franquicias norteamericanas en sus principales disciplinas (fútbol americano, baloncesto y béisbol). Es uno de los motivos detrás del proyecto de la Superliga Europea, que cree que el fútbol puede estar a esos niveles si se fomenta de mejor manera. Por ahora, en el escenario actual sus clubes se quedan relegados.

Forbes publicó en septiembre la lista de los 50 clubes más valiosos del mundo de todos los deportes. El primero de fútbol en aparecer era el Real Madrid, en la posición 13ª del ranking con un valor de 5.100 millones. Solo le acompañaban otros siete clubes de fútbol en el listado: Barcelona (15º, 5.000), Manchester United (19º, 4.600), Liverpool (22º, 4.450), Bayern Múnich (23º, 4.280), Manchester City (24º, 4.250), PSG (48º, 3.200) y Chelsea (50º, 3.100).

Las comparaciones son odiosas y en ese Top 50 de Forbes están presentes 30 de las 32 franquicias que integran la NFL. Al frente estaban los Dallas Cowboys, con un valor de 8.000 millones, seguidos de los New England Patriots (6.400 millones) y Los Angeles Rams (6.200 millones).

El listado se completa con siete equipos de la NBA y cinco de la MLB, el campeonato estadounidense de béisbol. El poder se concentra en el deporte del gigante americano, con presencia de solo ocho entidades, todas ellas del fútbol, del resto del mundo.

Equipo Liga / Deporte Valor (en millones de dólares) Dallas Cowboys NFL 8.000 New England Patriots NFL 6.400 Los Angeles Rams NFL 6.200 New York Yankees MLB 6.000 New York Giants NFL 6.000 New York Knicks NBA 5.800 Chicago Bears NFL 5.800 Golden State Warriors NBA 5.600 Washington Commanders NFL 5.600 Los Angeles Lakers NBA 5.500

Equipos que comparten propietario

La entrada de inversionistas de Estados Unidos en el fútbol inglés está causando que muchos de estos clubes también compartan propietario con franquicias de las grandes divisiones del deporte norteamericano. Hasta siete de los que conjugaron la pasada Premier League estaban 'hermanados' por sus dueños con alguna.

La familia Glazer, dueña del Manchester United, lo es también de los Tampa Bay Buccaneers (NFL), mientras que Fenway, al frente del Liverpool, también es propietaria de los Boston Red Sox (MLB). El Leeds comparte dueño con los San Francisco 49ers (NFL), El Fulham con los Jacksonville Jaguars (NFL), el Crystal Palace con los Philadelphia 76ers (NBA) y los New Jersey Devils (NHL) y el Aston Villa con los New York Knicks (NBA) y los New York Rangers (NHL).

El caso más destacado es el del Arsenal, con el empresario multimillonario Stan Kroenke al frente. Este es también dueño de Los Angeles Rams (NFL), los Denver Nuggets (NBA) y los Colorado Avalanche (NHL). Y por último está el caso curioso de Todd Boehly, dueño del Chelsea, que posee también el 27% de Los Angeles Lakers de la NBA y el 20% de Los Angeles Dodgers.

Sigue los temas que te interesan