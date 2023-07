Sergio Rico, última hora de su estado de salud: sale de la UCI y ya está en planta

El estado de salud de Sergio Rico (Sevilla, 1993) va a mejor y tras cinco semanas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla llega la gran noticia: el portero ha abandonado la UCI y ya se encuentra en planta. Así lo ha desvelado su mujer, Alba Silva.

"Le han subido a planta gracias a Dios y va todo muy bien. Estamos muy contentos", dijo a Europa Press la pareja del futbolista del PSG. A su vez, reveló que fue este martes cuando pasaron a su marido a planta y se puso fin al calvario: "Podemos estar con él 24 horas y estamos muy felices", explicó en sus declaraciones.

Sergio Rico se recupera lentamente y, por ahora, no hay previsión de que reciba el alta médica: "No nos han dicho nada más, de momento a planta y él va muy bien gracias a Dios y todo bien. No sabemos más de momento", comentó Alba Silva. "Sergio está muy bien de ánimo. De verdad que sí", añadió sobre cómo el propio Rico recibió la noticia.

[Última hora de Sergio Rico: lo que dice el atestado policial del grave accidente que sufrió]

Alba Silva también fue preguntada por el mes que han pasado tanto ella como su familia desde que el pasado 28 de mayo Sergio Rico sufriera el grave accidente: "Ha estado conmigo al 100%, eso es lo más grande y estamos muy felices. Todos han sido un salvavidas para mí: mi madre, mis amigas, mi hermana", confesó.

"Hay gente que está y gente que no y ya está, pero nada más, no tengo más nada que decir sobre eso", añadió.

Sergio Rico y su mujer Alba Silva

Cómo se encuentra Sergio Rico

El pasado miércoles se cumplió un mes exacto del accidente que sufrió Sergio Rico en El Rocío. En la última actualización de su estado de salud se reveló que rl futbolista se comunica con gestos y ya reconoce a su familia, sin poder hablar aún debido al tiempo que ha estado intubado. Su familia "desde el principio sabía que iba a salir adelante, porque es un campeón", recalcó Alba Silva en una declaración en público que hizo entonces.

El portero, de 29 años y formado en la cantera del Sevilla, en cuyo primer equipo estuvo desde la temporada 2014/2015 a la 2018/2019, estaba el sábado 27 de mayo convocado por el equipo francés para el penúltimo partido de la liga gala, que jugaba en Estrasburgo, donde el PSG empató a uno y se proclamó campeón del torneo. El meta, tras ese partido, se trasladó a la aldea de El Rocío, donde tuvo el accidente por el que fue evacuado el domingo 28 de mayo al hospital sevillano.

