La última hora del estado de salud de Sergio Rico: reconoce a sus familiares y se comunica con ellos

Prosiguen las buenas noticias en torno a la salud de Sergio Rico. El guardameta, que continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío, sigue dando pasos hacia adelante en su proceso de recuperación, tal y como ha anunciado su pareja, Alba Silva. Ella ha confirmado que ya reconoce a sus familiares y se comunica con ellos.

''Va mejorando. Se comunica, se comunica Sergio. Nos llama por nuestro nombre y todo, él sabe perfectamente quiénes somos todos los que entramos y la memoria está genial", explicaba Alba Silva a Europa Press acerca de la recuperación del portero del Paris Saint-Germain. Unas esperanzadoras palabras que llegan unos días después de que ella misma reconociese que le habían retirado la sedación y había salido del coma.

''Yo espero que lo pasen a planta lo más pronto posible, pero ellos tienen que estar seguros y todavía no lo han decidido. Así que cuando lo decidan, confiamos en ellos'', indicaba su mujer sobre los avances en el proceso de recuperación de Sergio Rico. Unas declaraciones que indican que su salida de la unidad de cuidados intensivos está cada vez más cerca.

[Sergio Rico, última hora del estado de salud del portero: sale del coma y le retiran la sedación]

Aún así Alba Silva ha reconocido que el portero todavía no ha recuperado la capacidad de hablar, aunque sí que mantiene una fluida comunicación con ellos a través de signos. Además, también ha señalado que no están seguros de si el portero recuerda lo sucedido el pasado 28 de mayo, día del fatídico accidente.

''Creo que no, pero es que todavía no podemos saberlo hasta que él no pueda hablar. Intentamos que él esté bien, tranquilo mientras estamos juntos y ya está'', añadía la joven, que no se separa ni un solo instantes de él para estar lo cerca posible en su proceso de recuperación. Una incógnita que esperan resolver en los próximos días, ya que parece cuestión de tiempo que Sergio Rico pueda volver a hablar.

Esto supone un paso adelante para el deportista tras sufrir un accidente con un caballo el pasado 28 de mayo. En aquel momento, el guardameta fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico grave y ha sido mantenido bajo supervisión constante, debido al gravedad de la situación. Además, llegó a estar completamente sedado y en coma inducido. Por suerte, su situación parece haber cambiado a mejor y Rico está cada vez más cerca de abandonar el hospital.

Sigue los temas que te interesan