Oporto - Inter Milan, la Champions League en directo: resultado, goles y estadísticas

En una eliminatoria abierta y con el igualado recuerdo de la ida, Do Dragao acoge el choque que dirime el billete a cuartos de final entre un Oporto ávido de revancha y un Inter de Milán que busca defender el rédito de la ida (1-0) en busca de unos cuartos de final de la UEFA Champions League que no disputa desde hace doce años.



La buena actuación en San Siro hace creer al Oporto que, ante su afición, es posible cambiar el rumbo de la eliminatoria a su favor. En Italia, los dragones consiguieron implantar su juego hasta la expulsión de Otávio en el tramo final, aunque el daño causado no disuade a los lusos de seguir pensando en el pase a los cuartos.

- Alineaciones:

Oporto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno; Taremi, Evanilson.

Inter de Milán: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Sede: Estadio do Dragão (Oporto).

Horario y dónde verlo por televisión:

El encuentro entre Oporto y Inter Milán, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League podrá seguirse por televisión en Movista+ Liga de Campeones. Está previsto que dé comienzo a las 21:00 de hoy martes 14 de marzo de 2023. Además, se puede seguir en directo el minuto a minuto gracias a la cobertura de EL ESPAÑOL.

