Guardiola: "¿Presión por ganar la Champions? Si entrenase al Real Madrid, que no va a suceder..."

Esta semana se deciden las cuatro eliminatorias de octavos de final que faltan de la UEFA Champions League 2022/2023. Chelsea, Benfica, Bayern Múnich y AC Milan ya son equipos de cuartos. Y uno de los billetes que están todavía en juego se disputa en el Etihad Stadium, después de que en la ida Manchester City y RB Leipzig empatasen a 1.

En la previa del encuentro en la ciudad de Mánchester, Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación. Además de hablar de algunos nombres propios como los de Kevin de Bruyne o Erling Haaland, el entrenador español tuvo que responder a la cuestión sobre si ganar o no la Champions definirá su trabajo en el City.

Guardiola no tiene dudas: la opinión pública pondrá nota a su trabajo en el Manchester City dependiendo de si es capaz o no de levantar la 'Orejona'. Pero, además, en su respuesta no se olvidó del Real Madrid, ya que afirmó que entiende la presión de su eterno y gran rival con la máxima competición continental.

Pep Guardiola, en rueda de prensa de la Champions League con el Manchester City Martin Rickett / Pa Wire / Dpa

¿Definirá ganar la Champions su trayectoria en el City?

"Para la opinión pública sí. Eso no significa que esté de acuerdo con ello, pero se nos juzgará por esa competición. En mi primer partido de Champions aquí me preguntaron si había venido para ganar la Champions. Si entrenase al Real Madrid, que es algo que no va a suceder, entendería esa presión, pero por mucho que progresemos eso es algo que no cambiará".

Hambre de títulos

"Estamos aquí por eso. No conozco ningún equipo o entrenador que no quiera ganar una competición. Todo el mundo quiere ganar, no hay ninguna excepción".

Champions, Premier y FA Cup

"Es muy importante seguir en estas competiciones, porque te permiten seguir competitivos en los dos últimos meses de la temporada. Seguir intentando acercarnos al Arsenal, seguir en Europa... Eso sería bueno".

¿Está Erling Haaland mejorando su juego?

"Es importante que marque. No me gusta que un jugador solo marque goles en el área. Eso es importante y necesitamos que lo haga, pero si está lejos del área rival y no puede marcar necesitamos que esté activo. Tenemos que mirarle, tiene que participar. Ha mejorado, pero puede hacerlo mejor".

Kevin de Bruyne

"Es una temporada difícil para todos, para mí también. Se jugó el Mundial… hay muchos factores. Yo no marcaré goles por Kevin, tiene calidad para hacerlo. Me gustaría que volviese a los principios. Tiene una habilidad increíble para marcar y pasar. Siempre creo que las cosas simples mejorarán el juego, como no perder balones. Son las cosas simples, hazlo otra vez, mejora. Cuando esto sucede, el resto viene rodado. Al igual que Erling Haaland, marcará y participará en el juego. Kevin también, si cumple con las cosas simples, como moverse hacia dentro y hacia fuera, atacar los espacios, será más fácil que tenga la oportunidad de ofrecer pases increíbles".

