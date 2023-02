La afición del Barça, tras el escándalo de Enríquez Negreira: "Hay pagos de los que no sabemos nada"

El Fútbol Club Barcelona lleva varios días en el ojo del huracán por motivos extradeportivos. Líder destacado de La Liga y jugándose el pase a los octavos de final de la Europa League ante el Manchester United, la entidad culé se ha visto de nuevo salpicada por asuntos de dudoso calado por los pagos realizados durante años a José María Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Casi 7 millones de euros abonó, con diferentes directivas y entre ellas en un anterior mandato del actual presidente Joan Laporta, el Barça a DASNIL 95 SL, la empresa de Enríquez Negreira, por unos servicios poco claros. La Fiscalía de Barcelona está investigando a fondo el asunto y no se descarta que haya responsabilidades penales para los implicados, ya que deportivamente el club saldrá impune pase lo que pase al haber prescrito cualquier posible delito.

Durante los últimos días han surgido muchas informaciones acerca de los pagos del Barcelona, de la figura de Enríquez Negreira o de su hijo, pero se ha tenido poco en cuenta la opinión de los aficionados en torno a todo este asunto. Por eso, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con un importante colectivo de socios culés y ha recabado la postura de la plataforma Seguiment FCB, una asociación que viene velando durante años por un buen funcionamiento del club.

Uno de sus miembros, Marc Cornet, explica para este periódico las actividades que lleva a cabo su asociación, lo cerca que estuvieron de formar parte de las elecciones de 2015 y cómo ven la relación de su equipo con Enríquez Negreira. Sobre todo, estos socios piden transparencia, aclaraciones y también calma a la hora de emitir juicios de valor antes de que se conozca el fondo de todo este asunto.

Su postura

Seguiment FCB viene peleando desde distintas posiciones por hacer del Fútbol Club Barcelona un club mejor, con un buen funcionamiento y accesible para sus aficionados. Durante años han plantado cara y exigido diferentes iniciativas a las directivas de la entidad, no para hacer oposición como ellos mismos reconocen, sino para conseguir logros que consideraban necesarios.

Abogan por un fútbol limpio y transparente, especialmente en aquellos clubes como el Barça que no son Sociedades Anónimas Deportivas en los que los socios, es decir los dueños, deberían tener toda la información posible. Similar es por eso su postura en el caso de Enríquez Negreira: "Estamos en la idea de conseguir más transparencia", alega Marc Cornet.

Joan Laporta, en el palco del Camp Nou. EFE

En este caso, Cornet se refiere a que en las Asambleas las directivas no terminan de dejar claras cuáles son todas las partidas de gastos o ingresos, algo que dificulta saber exactamente a qué se destina el dinero: "Hay muchos pagos de los que no sabemos nada, cuando nos presentan los números en las Asambleas de compromisarios, hay conceptos en los que pone 'otros', y no sabemos qué son exactamente", relata Marc.

Por eso, desde Seguiment FCB reclaman que haya menos opacidad en las cuentas: "Nuestra preocupación es la poca transparencia, es un poco lo mismo que cuando se le pagó 1 millón de euros al Club Esportiu Laieta de tenis por las obras del Espai Barça. El señor Bartomeu les pagó 1 millón de euros 'por las molestias', y esto nos parece muy grave", confiesa Marc.

No están nada contentos desde este colectivo por este tipo de pagos: "Hay una junta directiva que es responsable de la gestión. Si ha habido un derroche ilegítimo de dinero, tendrían que responder estas juntas directivas. Para nosotros ha habido una ocultación de información, y tendríamos que alegar esto porque no es una cosa aprobada en la Asamblea, que el club se gaste dinero en cosas que no vemos claras. Esto va también hasta las comisiones de fichajes, que hace tiempo que nos gustaría saber", explica Cornet.

Con tranquilidad

Desde la plataforma Seguiment FCB consideran la opción de que el Barça haya sido víctima de un chantaje durante los últimos años y que por eso se viera obligado a pagar estas cantidades a Enríquez Negreira. Eso sí, consideran que este movimiento de dinero no influyó en absoluto en los éxitos deportivos que consiguió el Barcelona. "El juicio público que se está haciendo contra estos éxitos es un poco injusto", lamenta Marc Cornet.

Además, este portavoz de la plataforma pide sosiego a la hora de emitir juicios sobre este asunto porque todavía quedan muchos aspectos por aclarar: "Creemos que no hay que especular con cosas tan graves, porque lo único que se sabe ahora es que hay unos pagos y no se sabe para qué eran. No hay pruebas para dudar de la honorabilidad de las labores arbitrales".

De hecho, Marc pone el ejemplo de otros errores extradeportivos que han asumido en el Barça y por los que han terminado pagando. El último de ellos es reciente, ya que el conjunto femenino fue eliminado de la Copa de la Reina por cuestiones administrativas: "Si merecemos ser eliminados por alguna cuestión extradeportiva, lo acatamos, y el ejemplo es el de la Copa de la Reina con la alineación indebida de Geyse Ferreira".

Así, este portavoz de la plataforma Seguiment FCB tiene claro que quieren información y conocer todos los detalles: "Queremos la verdad, queremos saber por qué se ha pagado todo esto y quién lo ha propiciado".

La plataforma

Seguiment FCB es una asociación de socios del FC Barcelona que pelea por hacer de la entidad un club mucho mejor. Pertenece al organismo FASFE, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, que lucha desde hace tiempo por un fútbol más justo y por mantener el control de los equipos de fútbol en manos de sus hinchas.

En el año 2015, Seguiment FCB optó por presentarse a las elecciones del Fútbol Club Barcelona y se quedaron a tan solo 16 firmas de poder presentar una candidatura en firme para entrar a dirigir en las oficinas del Camp Nou. Aquel año, se quedaron por lo tanto cerca de entrar en la carrera por las elecciones con las candidaturas de Bartomeu, Laporta, Toni Freixa o Agustí Benedito.

Su papel en los siguientes años se ha limitado a realizar propuestas desde el exterior. Abogan, especialmente, por reivindicaciones sociales como contar con una grada de animación o facilitar los desplazamientos para seguir al equipo, pero también fueron una parte activa de la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu. "Recogimos unas 3.500 firmas de las 20.000", recuerda el propio Marc Cornet. Además, han mantenido reuniones con diferentes candidatos en las elecciones para mostrarles sus inquietudes de primera mano.

Ahora, sobre todo, claman por que el FC Barcelona siga siendo un club deportivo y no se convierta en una Sociedad Anónima Deportiva como se ha llevado a sopesar en alguna ocasión: "Hay miles de motivos, pero pondría el ejemplo del Valencia y de cómo está ahora, siento una pena increíble. Es un riesgo que no deberíamos tomar, además del profundo carácter democrático que tenemos en Cataluña y lo bueno que es el hecho de poder votar al presidente", finaliza Marc Cornet.

