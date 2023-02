Por qué Alexia Putellas sí puede ir al Mundial femenino y las 15 'rebeldes' deben enviar un email

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 se celebra entre el 20 de julio y el 20 de agosto en los países oceánicos. España es una de las selecciones que consiguió el billete para la Copa del Mundo de fútbol femenino. Antes de eso, el combinado nacional disputa la Copa de Naciones en una de las sedes del torneo.

Del 16 al 22 de febrero, la selección española disputa la Copa de Naciones en Australia ante la anfitriona, Jamaica y República Checa. Con motivo de este campeonato, Jorge Vilda ha confeccionado su penúltima convocatoria antes del Mundial de 2023.

En esta lista, la principal novedad es la presencia de Jenni Hermoso. La delantera regresa a una convocatoria de España después de quedarse fuera desde el conflicto de las 15 'rebeldes'. La ex de Atlético de Madrid o FC Barcelona no puso su nombre entre el del resto y de ahí que regrese a la Selección antes del Mundial. Una vía que puede seguir Alexia Putellas, pero no el resto de implicadas.

La vía Hermoso

Entre las 15 futbolistas que pidieron no ser convocadas por Jorge Vilda, ante las discrepancias con el seleccionador español, no se encontraba el nombre de Jenni Hermoso. Si bien es cierto que la actual delantera del Pachuca dio un 'me gusta' a una de las publicaciones referentes al caso del motín.

Jenni Hermoso, en un partido de la selección española de fútbol femenino AFP7 / Europa Press

En unas declaraciones posteriores al conflicto, Jenni Hermoso explicó que "son cosas que tienen que arreglarse internamente". De hecho, afirmó que esto no tenía que haber pasado, pero dio un paso a un lado al afirmar que iba a "mirar" por sí misma y su "felicidad".

La propia Jenni Hermoso aseguró en los últimos meses que su objetivo es estar en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda: "Yo ahora mismo no pienso en quedarme fuera del Mundial". Ella tuvo claro que no se quiere perder la Copa del Mundo, al igual que aunque apoyó el escrito de sus compañeras, no lo firmó.

Y eso que incluso fue una de las jugadoras que dio la cara públicamente tras conocerse lo sucedido: "Lo que sea fuera del terreno de juego podemos aportar nuestra opinión y nuestros pensamientos, pero cuando entramos en el terreno de juego somos bastante profesionales en este sentido, maduras y mayores para tomar las decisiones que creamos convenientes".

Apoyó a las 15 'rebeldes' en su postura, afirmando que entendía "sus razones". Sin embargo, decidió no estampar su firma junto al resto. Igual que tampoco lo hizo una Alexia Putellas que ha mantenido un guion similar al de su excompañera en el Barça. De ahí que la dos veces Balón de Oro tenga abiertas las puertas de la Selección.

La mejor jugadora del mundo también apoyó a sus compañeras, las 15 'rebeldes', pero tampoco quiso firma el escrito junto a ellas. De hecho, la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) felicitó el pasado 4 de febrero a la centrocampista en su 29 cumpleaños.

Alexia Putellas, con la selección española de fútbol femenino AFP7 / Europa Press

"Verte de nuevo entrenando con balón ha sido un regalo de cumpleaños para todos. Hoy soplas las velas un poco más cerca de tu objetivo. Feliz cumpleaños, Alexia Putellas, que los 29 sean maravillosos", escribieron desde la Federación a la futbolista de Mollet en sus redes sociales.

Alexia Putellas puede volver con la selección española de fútbol femenino y disputar así el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Aunque para estar disponible, primero tiene que recuperarse de la lesión que la deja en el dique seco durante toda la temporada 2022/2023.

Las 15 'rebeldes'

La situación de Jenni Hermoso o Alexia Putellas es diferente al de las 15 'rebeldes'. Recordamos quiénes son: Lola Gallardo, Sandra Paños, Mapi León, Leila Ouahabi, Andrea Pereira, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Lucía García, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre y Ainhoa Vicente.

Las 15 futbolistas mandaron un correo para avisar que no estaban disponibles para jugar con la Selección. Desde entonces, ni un solo email en el que avisen de su disponibilidad para ser seleccionadas por España. Mientras no exista esta nueva comunicación, rectificando su actual situación, no se cuenta con ellas y, por tanto, no tienen opción, bajo el actual parámetro, de disputar el Mundial de fútbol.

Sobre ello fue preguntado Jorge Vilda en rueda de prensa: "No depende de mí. Estamos abiertos al diálogo". "Las cosas que no puedo controlar, no me preocupan. Me centro en convocar a las mejores, hacer mi equipo y tirar para adelante", afirmó después el seleccionador. Además, destacó que "si fuera mañana el Mundial, me iba con estas jugadoras".

Jorge Vilda tiene claro con quién cuenta y con quién no a estas alturas: "Tenemos muchísimas ganas de hacer historia en este Mundial. Nos vamos a dejar la piel por hacer mejor a este equipo. Cada victoria en un Mundial es una conquista por lo que cuesta, no te regalan nada, sea la selección que sea".

Jorge Vilda, en rueda de prensa con la Selección EFE

"Todo el mundo va con las mejores y al máximo de rendimiento. Luego está el factor presión. Puedes ir con las mejores jugadoras aunque no estén convencidas de lo que están haciendo o con otro equipo que va todas a una y es más fácil", agregó Jorge Vilda ante los medios de comunicación.

La Selección se ha renovado de manera obligada por el motín de las 15 'rebeldes'. Y con resultados óptimos, como esa primera victoria de la historia ante Estados Unidos. El Mundial se acerca y futbolistas tan importantes como Aitana Bonmatí están a día de hoy fuera. Pero no así Jenni Hermoso y Alexia Putellas. La primera ya es una más en el combinado nacional. La segunda tiene las puertas abiertas de par en par.

