Dani Alves declarará ante los Mossos este viernes por agredir sexualmente a una joven en Barcelona

Prosiguen los problemas para Dani Alves. El futbolista del Pumas UNAM, relacionado con un caso de abuso sexual a una joven, declarará este viernes en calidad de detenido según ha adelantado el programa 'Y ahora Sonsoles' este miércoles. El jugador se encuentra en Barcelona debido al fallecimiento de su suegra, por lo que se agilizará el proceso.

Por lo tanto, el ex del FC Barcelona se trasladará hasta la comisaría Les Corts en la capital catalana a las 9 de la mañana. Alves está acusado de un delito de agresión sexual a una joven el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton, algo que él desmiente categóricamente y que tendrá que hacerlo delante de un juez.

"Antes de 48 horas va a declarar, primero como detenido, y luego como investigado, ante los Mossos d'Esquadra y ante la juez de instrucción número 15 en Barcelona por la presunta agresión sexual", han sido las palabras de Carlos Quílez en el programa 'Y ahora Sonsoles' donde adelantaba la exclusiva.

"Comparecerá en calidad de detenido. Coloquialmente, que será fichado por la policía. Será fotografiado y se usará su huella. Y desde entonces Dani Alves tendrá antecedentes penales", agregó el periodista sobre el caso y lo que discurrirá en los próximos días con la figura del brasileño.

Desmentido categórico

El que fuera uno de los mejores laterales derechos del mundo fue denunciado el pasado 2 de enero, cuando se formalizó la misma. El futbolista es acusado de haber realizado tocamientos por debajo de la ropa a una joven durante su estancia en la discoteca Sutton.

Esa situación provocó que se activasen los protocolos contra las agresiones sexuales por parte de los responsable de la sala para la afectada por la desagradable situación. La presencia del ex del Barça o Sevilla ha agilizado el proceso en España y tendrá que presentarse en comisaría para prestar declaración.

El lateral y su mujer publicaron un vídeo donde desmentía de manera clara y concisa los hechos ocurrido. "Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios", fueron sus palabras para defenderse de las graves acusaciones vertidas sobre él.

