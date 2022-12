La afición del Manchester United 'se venga' de Cristiano y le dedica un cántico en Old Trafford

Cristiano Ronaldo ya es historia en el Manchester United. El futbolista portugués se desvinculó de los red devils el pasado 22 de noviembre, con el Mundial de Qatar ya comenzado, después de una tortuosa relación tanto con el entrenador Erik Ten Hag como con el propio club inglés.

Ahora, el delantero luso se encuentra sin equipo aunque sus rumores de que terminará fichando por el Al Nassr de Arabia Saudí cada vez son más grandes. No obstante, en Old Trafford, su antigua casa, todavía se acuerdan de él pero no precisamente de una manera agradable. Tras el parón por el Mundial, las competiciones de clubes regresan poco a poco y el Manchester United disputó su primer encuentro de la vuelta a la normalidad en su casa.

En este partido, una parte de los aficionados del conjunto inglés quiso dedicarle un cántico a Cristiano Ronaldo. "No me importa Ronny, Ronny no se preocupa por mí, lo único que me importa es el MUFC (Manchester United FC)". De esta manera, los hinchas quisieron dejar claro su malestar con lo que consideran que ha sido una actitud egoísta de Cristiano Ronaldo durante su segunda etapa en el club.

En este partido, correspondiente a la EFL Cup, el United se hizo con la victoria al doblegar por 2-0 al Burnley. Christian Eriksen abrió el marcador en la primera mitad y después Marcus Rashford amplió las diferencias ya en la segunda parte.

Una mala salida

Esta segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United está cargada de malas experiencias casi desde el inicio. Ya durante el pasado verano se habló mucho de la intención que tenía el portugués de salir de Old Trafford para poder militar en un equipo que jugara la Champions League, algo que no iba a poder hacer con los red devils.

Sin embargo, esta salida no se produjo y entonces los desencuentros con Erik Ten Hag, su entrenador, se sucedieron incluso de manera pública. Cristiano Ronaldo no jugó un papel de titular como acostumbraba a hacer a lo largo de toda su carrera deportiva, y eso generó muchos problemas y conflictos.

Se produjeron incluso intercambio de declaraciones entre el técnico y el futbolista, y CR7 llegó a ser apartado de manera provisional del equipo por actos de indisciplina. Por si fuera poco, después Cristiano concedió una entrevista en la que realizaba unas duras declaraciones y cargaba contra diferentes estamentos del club, desde el entrenador hasta la manera de dirigir la entidad.

Parecía, por lo tanto, que no había marcha atrás en una situación incómoda para todas las partes y que cada vez se tensaba más, así que el pasado 22 de noviembre se formalizó la marcha de Cristiano Ronaldo del Manchester United. Ahora el delantero se encuentra ante una complicada decisión, la de marcharse a Arabia Saudí y decir adiós al fútbol de alta competición, o por el contrario intentar buscar durante este mercado de invierno un equipo de una gran liga que quiera hacerse con sus servicios aunque cobrando mucho menos dinero.

