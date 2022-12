Reichart: "La Superliga está muy viva; el abogado del TJUE afirma que UEFA debe abrir el mercado"

La Superliga Europea sigue dando pasos hacia delante de la mano de A22 Sports, la empresa impulsora del nuevo proyecto deportivo para reformar el fútbol continental. Este nuevo modelo de competición, liderado desde el ámbito de los clubes por Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, ha dado a conocer más detalles sobre su composición en fechas importantes.

Solo horas después de que se conociera el informe no vinculante del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nueva Economía Forum organizó un acto en el que varios ponentes desgranaron el gran proyecto que está intentando reformar el fútbol, entregando el poder a los clubes y luchando contra el monopolio del mercado que ejercen instituciones como la UEFA o la FIFA. Y la conclusión más importante es que el modelo "está muy vivo" como se ha intentado vender en las últimas horas ya que la UEFA y FIFA "deben abrir su mercado".

José Luis Rodríguez, presidente de NEF, fue el encargado de moderar dicho evento en el que participaron tanto Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management, como Luis Alonso, Socio Director del área mercantil de Clifford Chance, que es el despacho que dirige la demanda contra las dos instituciones que han hecho suyo por decreto el mercado futbolístico en el mundo y, especialmente, en Europa.

[El abogado general del TJUE avala la creación de la Superliga, pero UEFA podrá vetar a sus clubes]

Una vez más, Bernd Reichart volvió a exponer los puntos principales sobre los que se sostiene el innovador proyecto de la Superliga Europea: meritocracia, gobernanza para los clubes y control exhaustivo al Fair Play Financiero. A ellos se añade la constatación de que los nuevos aficionados, los jóvenes, apuestan por un modelo como el ofrecido por A22 Sports en el que los espectaculares enfrentamientos entre los grandes de Europa sean la locomotora que lleve consigo al fútbol de nuevo a su esplendor.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en el Acto Fórum Europa sobre la Superliga europea de fútbol Javier Carbajal

Las claves de Reichart

Reichart quiso dejar un claro un mensaje por encima de todo: "La Superliga no está muerta, está muy viva". Y, por supuesto, que siguen trabajando duro para crear el modelo más atractivo y justo posible: "El objetivo es mejorar el fútbol y solucionar los problemas que existen. Hay que mantener un diálogo con todas las partes implicadas. Hay que crecer en un sistema innovador. Es necesario buscar una estabilidad económica para todos los clubes europeos".

Bernd también habló sobre el miedo que imponen estamentos como la UEFA o la FIFA a aquellos que quieren acercarse a su proyecto: "Hay clubes que temen sanciones de FIFA y UEFA, pero cada vez menos. Hemos tenido conversaciones con más de 30 clubes en 10 países y comparten nuestro diagnóstico. Saben que el cambio es necesario, no se puede seguir en esta dirección, es necesaria una gran reforma. Hay que imponer un Fair Play Financiero realmente serio y que los clubes recuperen la gobernanza de su destino".

Una de las claves de este nuevo proyecto es luchar contra el monopolio que ejercen los organismos que ahora mismo regulan el mercado del fútbol a sus anchas: "La UEFA no puede ser organizadora, reguladora y dictadora de competiciones y mercado. Es juez y parte. Y es intolerable que tengan todas esas funciones y ese poder. No ha habido innovación en el mejor producto del mundo y nosotros queremos desarrollar un modelo más justo. Ellos deciden quienes acceden al mercado y es razonable quitarles ese poder. El abogado general dejó claro que tiene que abrir el mercado y sujetarse a unas reglas que limiten sus funciones. Eso es un avance y vamos a seguir trabajando y proponiendo soluciones, escuchando a todas las partes implicadas".

[La Superliga responde a la UEFA: los puntos del abogado general del TJUE que le dan la razón]

"Los clubes corren con todos los gastos y con todos los riesgos empresariales, pero no son los dueños de su destino. La gobernanza es el punto más importante. También están convencidos de que tienen que vivir de lo que generan, de los recursos propios de la actividad limitando las inyecciones de capital externo, es necesario un Fair Play Financiero sin fisuras. Y también volver a enganchar a los aficionados con un producto atractivo todo el año y no solo en marzo y abril cuando llegan los cuartos de Champions. Se ha multiplicado la oferta de entretenimiento y el fútbol ya no solo compite con otros deportes, sino con plataformas como HBO, Netflix o Amazon Prime. Los mejores partidos tienen que ser la locomotora que mueve el fútbol y por eso hay que ofrecer más de este contenido".

Sobre la capacidad para competir en la oferta de entretenimiento, el CEO de la Superliga aseguró que los jóvenes de países como España, Alemania o Reino Unido apuestan por su modelo porque genera más espectáculo y atracción: "Un joven de unos 16 años consume unas 300 horas de fútbol en videojuegos, pero solo 10 horas de fútbol real".

"Esta es una realidad, ya que otras opciones atraen más a los espectadores. Es necesario ofrecer mejores partidos. Y los grandes partidos de la Champions generan seis veces más audiencias. Yo no quiero que los jóvenes vean los resúmenes en TikTok, sino que vean 90 minutos de fútbol en directo. Las estadísticas demuestran que 2 de cada 3 jóvenes apuestan por la Superliga en España y esto se extiende a países como Alemania".

"Los jóvenes apoyan una competición meritocrática hasta en Inglaterra y lo hacen porque conviven con la competición que mayor nivel ofrece semana tras semana. Esa es la base de su éxito. Esos grandes partidos les enganchan desde la primera jornada y ellos apoyan a los clubes, no a instituciones como la UEFA o la FIFA. El fútbol tiene ese potencial de unir a todo el mundo bajo una misma bandera. El fútbol puede aportar mucho a la sociedad".

[Bernd Reichart, CEO de la Superliga: "Será una competición meritocrática y no habrá plazas fijas"]

Bernd ha asegurado que en estos momentos mantienen un diálogo abierto con todas las partes implicadas en su nuevo proyecto y que una de las principales son los clubes, los mayores beneficiaros del nuevo modelo: "En octubre empezamos un diálogo que no es excluyente. Estamos en diálogo con todos los clubes de Europa. Hay mucho interés por conocer nuestro punto de vista jurídico. Este caso puede cambiar el deporte y es nuestro deber explicarnos y poder presentar dentro de un marco legal definido nuestra propuesta".

"La UEFA a veces se postula como si fuera las Naciones Unidas al igual que la FIFA. Las federaciones en otros deportes no tienen ese control porque no es libre competencia". Y aseguró que los críticos que les señalan como los promotores de una competición para poderosos ya han quedado más que evidencia: "Esto no es una competición elitista para unos pocos. Hay que pensar en el ecosistema de todos los clubes europeos sin enfocarlo solo en los grandes. Hemos lanzado un diálogo abierto entre octubre y noviembre y están invitados todos los clubes para contribuir a todo el análisis. Es necesario conocer en qué marco legal se puede crear esta alternativa. Vamos a seguir elaborando propuestas".

Desde A22 Sports solicitan que tanto la UEFA como la FIFA deben dejarles trabajar para crear un modelo que se convierta en referencia: "Es fundamental que nos dejen trabajar libremente. Somos una iniciativa licita e innovadora. Hubo amenazas de expulsión a los clubes por hacer una propuesta. La base empresarial de los clubes se puso en riesgo. Queremos que la lucha sea más fácil, parece poco, pero esto es mucho tal y como está el fútbol".

Por último, Bernd Reichart dejó tres detalles importantes. El primero es que el proyecto, por el momento, es solo europeo, aunque valorarían que pudiera abrirse a América: "A día de hoy esto es un proyecto europeo. No descartamos nada porque estamos abiertos a cualquier propuesta. Pero nuestro foco es mejorar las competiciones europeas de los clubes de aquí".

[La dura respuesta de la Superliga a LaLiga: "El fútbol necesita un debate sin manipulaciones"]

El segundo fue una de las situaciones que demuestra que el modelo actual está caduco porque cada vez más propietarios buscan quitarse de encima sus clubes: "Es llamativo que haya tantos clubes en venta. Esto habla de que el sistema está roto. Eso resta atractivo a ser dueño de un club. En nuestro caso hablamos con el propietario saliente y entrante, pero también con clubes que son de sus socios y obtenemos solidaridad de todos ellos".

Para cerrar, dejó un mensaje hacia el presidente de LaLiga, Javier Tebas: "Cada vez que Javier Tebas habla aprendemos más de nuestro formato. Cada vez que evaluamos sus números, no entendemos nada. Nuestra competición es abierta y entre semana y ellos hacen oídos sordos para lanzar sus mensajes alarmistas. No afecta a las competiciones nacionales, sino que mejora las competiciones europeas. El abogado general ya ha demostrado que esto es viable. Es compatible mejorar el sistema competitivo europeo y competir en las ligas nacionales y esto lo vamos a seguir explicando y transmitiendo".

Javier Tebas junto a los escudos de FC Barcelona y Real Madrid David Vicente / EFE

Las valoraciones de Luis Alonso

La otra persona que ha estado al cargo del acto ha sido Luis Alonso, socio director del área mercantil de Clifford Chance, despacho que dirige la demanda contra la UEFA y la FIFA, quien también ha arrojado luz acerca del control que ejercen estas instituciones sobre el mercado futbolístico y sobre los avances realizados por el abogado del TJUE, remarcando eso sí que su informe no era vinculante y que no habrá resolución del caso hasta la primavera del 2023.

"Hay que entender lo que es la UEFA ya que no está clara su naturaleza jurídica. Es una asociación privada suiza que tiene la capacidad de autorregularse y que en sus artículos tiene capacidad para controlar a los clubes. La UEFA tiene en exclusiva la capacidad de aprobar o prohibir competiciones en Europa. El problema es que esas normas tienen aparejadas sanciones y este sistema merece una buena revisión".

[La UEFA se compromete a dejar de amenazar y de boicotear a la Superliga tras reunirse con su CEO]

Luis Alonso explicó también cómo se ha producido el devenir de los acontecimientos en el último año y medio: "Con el anuncio de la Superliga en abril de 2021 se demanda a UEFA y FIFA por una posición de abuso de mercado. Se habían anunciado graves sanciones contra los clubes y contra los futbolistas incluso antes del anuncio, por lo que hacía inevitable interponer esta demanda. La cuestión terminó siendo elevada hasta el Tribunal de Luxemburgo".

"Va a ser la primera vez que se analiza este sistema en más de 70 años. Estamos contentos de que el caso se someta a debate y de haber llegado hasta aquí. La UEFA y la FIFA han intentado que esto no se produzca. La FIFA se ha mostrado en rebeldía en los juzgados españoles. Ayer se cumplió un trámite que era la opinión no vinculante del abogado general del caso y es razonable pensar que en la primavera de 2023 tendremos una resolución del mismo".

El socio director del área mercantil de Clifford Chance remarcó que es vital saber que el informe del abogado general del TJUE reconoce la viabilidad de crear competiciones y que existen dos vías para hacerlo: "Cualquiera puede organizar competiciones tal y como reconoce el informe. UEFA y FIFA no tienen la exclusividad. Puede haber una ruta dentro y otra fuera del sistema. El gran avance es que dentro del sistema de UEFA y FIFA también se pueden realizar".

"Por eso tiene que ajustarse a incorporar un sistema transparente. La perspectiva es que hay que analizar el nuevo planteamiento de la UEFA para que este no beneficie a terceros. Es la primera vez que existe un procedimiento como el que estamos llevando a cabo. UEFA debería crear un sistema que permitiera que empresas como A22 pudieran estar dentro de él. Se está restringiendo la libre competencia dentro del deporte amparándose en un artículo que no permite restricciones y así se muestra en la propia Unión Europea. Estamos en su tribunal y hay que esperar una resolución porque el informe del abogado general no es vinculante".

[Laporta: "El campeón de la Superliga Europea ingresaría entre 300 y 350 millones de euros"]

Además, puso como ejemplos a otros deportes que tienen sus propias 'Superligas': "Los artículos de la Unión Europea que regulan las libertades de todos parece que no afectan al deporte. Han existido todo tipo de modelos que han convivido en la historia del deporte. Es impensable pensar que torneos como el Seis Naciones de Rugby, el Tour de Francia de ciclismo o la Euroliga de baloncesto no puedan convivir dentro de los modelos de deportes europeos".

"La amplia mayoría de los deportes conviven con competiciones privadas en comunión con las federaciones. No se entiende que la Superliga no exista y que la Euroliga sí porque es un modelo que coexiste con los reglamentos de la Unión Europea. Lo anómalo es lo que sucede en el fútbol y no en el resto". A esta valoración, Bernd añadió que "además la Euroliga es una competición cerrada y la Superliga no".

Luis Alonso mostró también la incongruencia de aquellos que quieren que las ligas sí estén dirigidas por los clubes, pero que niegan lo mismo para las competiciones internacionales: "Las ligas no siempre estaban gestionadas por los clubes como es ahora. Por eso no es comprensible que no quieran lo mismo para Europa. La solución es la autogestión de los clubes que son los que corren con todos los riesgos. Es inconsistente que a nivel internacional quieran que sean las federaciones quienes tengan el control. Hay que entrar en una lucha sana e innovadora que es la que hace avanzar todas las economías. A22 trae esas propuestas y es necesario escuchar y competir si se tiene algo mejor. Y no acallar aquello que llega desde fuera porque eso no es la libre competencia".

Por último, prefirió mantener la calma y no aventurarse a dar un veredicto sobre lo que sucederá en el caso, aunque hayan obtenido grandes victorias desde que se inició el proceso: "Ahora mismo no es posible predecir el resultado final del caso. Las estadísticas están para romperse, todo es proclive a un posible cambio, pero ahora mismo lo mejor es ser prudentes y esperar a la sentencia".

Sigue los temas que te interesan