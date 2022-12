Al-Khelaifi se sincera: de la renovación de Messi en el PSG a la 'traición' a Mbappé en Qatar

Con más de medio plante pendiente de qué hará Leo Messi en la final del Mundial de Qatar 2022, el futuro del futbolista continúa siendo una incógnita. Su contrato con el Paris Saint-Germain acaba al final de la presente temporada. Pero desde la entidad gala creen que seguirá en el Parque de los Príncipes más tiempo.

Durante una entrevista en RMC Sport, Al-Khelaifi habló sobre ello: "Si las dos partes queremos que renueve, está hecho. Nos dijimos que hablaremos después de la Copa del Mundo. He confirmado mil veces que él está contento en el PSG. Ha hecho una gran temporada. Creo que tiene ganas de seguir en el club".

Precisamente, Messi es uno de los finalistas con su Argentina. El otro es la Francia de Mbappé, de cuyo futuro se sigue hablando pese a la prolongación de su contrato: "Exactamente, como bien sabéis, Mbappé tiene contrato en vigor con el PSG. Kylian es realmente uno de los mejores jugadores del mundo. Es una gran persona humana, es realmente magnífico".

Final del Mundial

De cara a la final del Mundial, Al-Khelaifi tiene el corazón partido: "¿Si voy con Francia en la final? Por supuesto, mi club es francés, mi segundo país es Francia, pero también tengo un jugador en Argentina, Messi, y este es el último Mundial para él. Kylian es el único jugador del PSG que ha disputado dos finales seguidas. Eso es maravilloso. Estoy deseando que llegue esta final, porque es un gran placer para mí. Espero que sea Francia, pero Argentina también hizo un buen Mundial, con Leo... Si pudiera se lo daría a los dos".

Mbappé y Messi, dándose un abrazo para celebrar un gol del PSG en la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Aunque él hubiese preferido otra final, una particular 'traición' al que dice que es su segundo país y a Mbappé también: "La verdad es que estaba muy triste cuando le eliminaron (a Neymar). Como aficionado, quería ver el Brasil-Argentina, como todos, estábamos esperando este partido, pero la verdad es que estaba muy triste, sé lo mucho que hizo para volver cuando se lesionó. Para mí, Brasil fue uno de los mejores equipos aquí. Neymar lo dio todo, incluso más que el resto. Incluso con nosotros, tuvo un gran comienzo de temporada en su club. Espero verle volver... No es fácil para él. Hablé con él y con su padre. Estaba muy triste".

Parque de los Príncipes

También se refirió al posible adiós al Parque de los Príncipes: "¿Por qué el ayudante de la alcaldesa no se reúne con nosotros? Para mí, la opción número uno es alojarme en el Parque de los Príncipes. La segunda es la estancia en el Parque de los Príncipes. Mi tercera opción es la estancia en el Parque de los Príncipes. Pero si el alcalde de París o la ciudad de París no quieren que nos quedemos, no quieren hacer algo por nosotros... Es como si me invitas a tu espectáculo, pero no entro".

"No quiero hablar de eso también, pero sé que es un tema candente para los medios de comunicación. Estamos invirtiendo en el estadio. Para la Eurocopa 2016, pagamos una cantidad importante... Hemos invertido más de 80 millones en el estadio. Estamos haciendo el máximo con la capacidad que tenemos en el estadio. En tercer lugar, hace dos o tres años, Jean-Claude Blanc me llamó y me dijo: 'tenemos un problema con el Parque de los Príncipes'. Dijo que el tejado podría venirse abajo. Bloqueamos dos mil asientos para que la gente no viniera porque era peligroso. La seguridad es lo más importante para mí", continuó exponiendo.

"No queremos gastarnos 500 o 600 millones en otro estadio. Para nosotros lo más importante es el terreno de juego. No queremos ganar dinero con este estadio, no queremos hacer un centro comercial. ¿Cuál es el valor del Parque de los Príncipes sin el PSG? Cero. Lo diré sin rodeos. Y cuando la gente me dice 350, no sé qué, no es mi problema, si quieres hacer compras, edificios, inmobiliarias, pisos tal vez, pero para nosotros es sólo deporte. ¿Qué hemos hecho por la ciudad de París? ¿Cuánta gente viene a ver a Kylian, Messi y Neymar? ¿Cuántos impuestos pagamos? ¿Impuestos? Pagamos muchos", sentenció Al-Khelaifi.

