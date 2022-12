Rubiales: "He tendido la mano a LaLiga en varias ocasiones y me he encontrado denuncias"

Luis Rubiales vuelve a tender la mano a Javier Tebas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quiere acabar con la brecha que existe con LaLiga para el beneficio del deporte rey en nuestro país. Lo hace en una entrevista que concede a Fox Sports desde Qatar.

El máximo dirigente de la RFEF no oculta las decenas de querellas y denuncias que le han impuesto: "Aquí en España no lo hemos conseguido (trabajar de la mano Federación y LaLiga), hemos tenido muchas batallas a nivel jurídico". También hace ver que este no debe ser el camino, sino que se tiene que llegar a un consenso para que todo sea "mucho mejor y más fácil".

Una de las grandes diferencias entre uno y otro organismo es el plan de trabajo. Luis Rubiales prefiere centrarse en cuidar al máximo al fútbol modesto porque "se vacían los estadios de los clubes más humildes". Es por eso por lo que desde la Federación apoyan "un ecosistema donde se le de mucha importancia a estos clubes más modestos".

En Fox Sports preguntan a Rubiales por este asunto, si en España Federación y LaLiga van de la mano o no: "No, no es así. Ya nos gustaría. Tenemos diferentes puntos de vista (La RFEF y LaLiga) que al final la Federación, en España hay un millón cien mil licencias, de los cuales mil licencias pertenecen a esa primera Segunda División y el resto pertenece a un futbol más modesto". "Digamos que nosotros estamos muy enfocados y trabajando en ese futbol más modesto, sin descuidar lo otro", destaca.

"En todo lo administrativo tratamos de trabajar bien, pero luego tenemos conceptos futbolísticos y conceptos empresariales muy diferentes. Nosotros creemos en un ecosistema donde se le de mucha importancia a estos clubes más modestos para que la gente siga acudiendo a los estadios y en cambio pues LaLiga entiende que tiene que ocupar toda la parrilla televisiva, y eso a nosotros nos incomoda", continúa.

"Se vacían los estadios de los clubes más humildes, por poner un ejemplo. Pese a eso, en conclusión, estoy totalmente de acuerdo (de que se debería trabajar de la mano). Aquí en España no lo hemos conseguido, hemos tenido muchas batallas a nivel jurídico, no podemos decir que seamos un ejemplo en eso desgraciadamente", agrega.

Pese a toda esa guerra abierta contra Rubiales, el propio presidente de la Federación está abierto al diálogo por el bien del fútbol español: "Yo he tendido la mano en varias ocasiones, pero no lo hemos conseguido, me he encontrado querellas y denuncias, pero eso son batallitas nuestras de España. Estoy de acuerdo en la conclusión, si LaLiga y la Federación van de la mano seguro todo es mucho mejor y más fácil, aquí no lo hemos conseguido y por lo que se ve en México tampoco".

