Messi, al desnudo: el tratamiento de hormonas, el Barça de Guardiola o su relación con Argentina

Leo Messi es el último protagonista de Universo Valdano de Movistar Plus. Durante el programa, el '10' de la selección de Argentina analizó su carrera. Desde sus inicios en Newell's y su famoso tratamiento con hormonas, también de su niñez. Reconoce que era "un vago" en el colegio, pero que tenía que aplicarse porque si no le dejaban sin jugar al fútbol. Y de ahí a su salto a Europa.

Un don desde niño

"Teníamos dos hermanos hombre y esperaban una niña. Mi papá estaba convencido que sería una niña. Tenían nombre ya elegido y todo. Siempre dije que cuando tenía 4 o 5 años ya tenía el mismo estilo que cuando llegué a Primera División. Ese don lo fui fortaleciendo y mejorando. Intenté superarme día a día. Pero lo que me tocó me lo dio Dios, no tengo dudas".

Un gran cambio

"A mí me tocaron muchas cosas. En lo personal y en lo futbolístico venir a Barcelona fue un cambio extraordinario. Cuando estaba en Argentina, iba a entrenar y la pelota era poco. Te mandaban a correr. Luego llego a Barcelona y era todo con pelota".

El fútbol, su pasión

"Crecí con la pelota desde que tengo uso de razón. Jugaba siempre con hermanos, primos... gente más grande. En el barrio, me encantaba jugar. Yo quería jugar con mis hermanos y ellos no me dejaban. Y yo me agarraba cada calentura... mis peleas eran por eso. Mi infancia pasaba por la calle. Hoy en día eso es muy difícil. Era todo el día fútbol".

Un niño de barrio

"Nosotros jugábamos en un club de barrio. Estábamos en todas las categorías entre hermanos y primos. Mi abuela nos llevaba a los entrenamientos. Un día faltó uno de un equipo más grande y mi abuela pidió al entrenador que me metieran con ellos. Lo convenció y ahí arranqué".

"En 2006 ya me empezaron a criticar por atarme las botas con el partido parado. Una parte de Argentina siempre me cuestionó".



Messi, en #UniversoValdano.

Messi, en el colegio

"En la escuela era vago, siempre me costó. Me portaba bien, eso sí. Me castigaban sin fútbol y eso me obligaba a ir bien en el cole".

Tratamiento de hormonas

"Con 7 u 8 años iba a ver a Newell's al estadio. Empiezo a jugar allí con ocho años hasta los doce que ya jugaba fútbol once. Mi tratamiento lo empiezo en Argentina con once años. Era un tratamiento muy costoso y mi padre con el trabajo hacía lo que podía para costearlo. Era difícil".

Prueba con River Plate

"En River Plate hice una prueba y me dijeron de volver. Me dijeron que me iban a pagar el tratamiento, pero que tenía que sacar el pase de Newell's. Ni lo intenté porque sabía que era imposible".

Pruebas en Can Barça

"Estuve en Barcelona 15 días haciendo pruebas. El último día hicimos un partido con un equipo de categoría superior. Para mí era algo espectacular estar en el Barça. Te daban la ropa, botines, cancha sintética. Empezabas a entrenar y te daban una pelota para que calentases tú solo. Nunca había visto algo así. Estaba impresionado".

Primer problema

"Me costó el vestuario, pero una vez que salí a la cancha se acabaron los problemas. Extrañaba salir a la calle a jugar como en Argentina".

Cambio generacional

"Hoy un chico de 10 u 11 años que esté en la calle jugando es muy difícil. La inseguridad que se vive, el momento porque hay muchas más cosas como la Play, iPad, etc.".

El fútbol ha cambiado

"Creo que el fútbol cambió muchísimo. Es más difícil ver un jugador diferente, que se salga de lo normal. Porque ya desde chico te obligan a jugar de una manera. Creo que cambió mucho. El fútbol va a ser cada vez más táctico. Se ve hoy que cualquier equipo le complica a cualquiera sin tener jugadores extraordinarios, jugando bien tácticamente y ordenados".

Familia separada

"Tuve un año muy difícil. Estuve seis meses sin poder jugar y cuando volví, otra vez lesionado. Mi hermano volvió para Argentina... mi hermanita tenía 6 o 7 años y no se adaptaba bien. Nos fuimos partiendo la familia y fue duro. Mi padre me preguntó si quería volver a Argentina, pero yo ya había hecho lo más difícil. Ya estaba adaptado y acostumbrado a Barcelona. Fue un momento complicado. Sentía que era culpa mía el estar separados, pero no veía otra cosa que seguir jugando al fútbol".

Primer año en Barcelona

"Con 14 años, el primer año ya fue espectacular. Al siguiente iba saltando categorías. En dos años ya estaba entrenando con el primer equipo, con el B... fue todo muy rápido. Soy muy ordenado. Me gusta tenerlo todo ordenado y me molesta cuando las cosas se dan de manera imprevista".

Primera oportunidad

"Antes del Gamper ya había hecho la pretemporada con Rijkaard en China o Japón. No había cupo de extranjeros. En esa época estaban Márquez, Ronaldinho y Eto'o creo. Ese Gamper con la Juve lo cambió todo. Cambió la mirada del club hacia mí".

Un vestuario de estrellas

"Ronaldinho, Deco, Motta, Sylvinho, Xavi, Puyol... todos me hicieron sentir uno más desde el principio. La manera de tratarme fue estupenda. No es fácil llegar a un vestuario así y que me pueda integrar normal".

"Me arrepiento de no haber disfrutado más del día a día con Guardiola".



"Me arrepiento de no haber disfrutado más del día a día con Guardiola".

Messi, en #UniversoValdano.

Éxito con Argentina

"Le decía a mi papá que había que hacer algo para que en Argentina supieran que estaba aquí. Fui dos amistosos con las inferiores y ya me conocieron. Yo quería estar ahí, con la selección argentina. Empecé con 17-18 años. Fui al sub20 y lo ganamos. En los Juegos hubo una camada de chicos muy buena. Fue una generación de jugadores muy buena".

Críticas con Argentina

"Siempre sentí el cariño de la gente, pero siempre hubo una parte de Argentina que siempre me cuestionó. Opinaban sobre todo lo que hacían. En 2012 en aquella Copa América ya empezamos mal. Cuando quedamos fuera hicimos uno de los mejores partidos de esa Copa América. Nos terminamos yendo en los penales. En los dos primeros partidos sí habíamos jugado mal. Esa fue jodida, igual que el Mundial de 2010. En 2006 yo no había jugado en Alemania y ya me habían empezado a criticar, a pegar. En 2007 perdimos la final de la Copa América en Venezuela. A partir de ahí todo fue a más".

La Copa América

"Después de tanto pasar, llegó un momento impresionante con la selección. Fueron tantos años y decepciones... por eso lloré en esta última Copa América".

Polémica con las arcadas

"Lo de las arcadas era un tema físico más que emocional. Los primeros años no me pasaba. Fue una etapa de un par de años".

Ante el Chelsea de Mou

"El partido del Chelsea de Mourinho fue una pelea. Estaba mal la cancha, era un partido duro. El Barça ya había jugado allí el año anterior. Me dieron muchas patadas".

Era Guardiola

"La época de Guardiola fue una etapa extraordinaria. Se da todo. Viene Guardiola, con lo que nos enseñó y nos hizo crecer como equipo. Encuentra una generación de jugadores que fue única. Era impresionante. Ir a jugar a cualquier lado y saber que ibas a ganar fuese quien fuese y de la manera que lo íbamos a hacer. Tuvimos derrotas dolorosas, pero teníamos una confianza en los entrenamientos. Me arrepiento en esa época de no haberlo disfrutado más. Estás metido en el día a día y no te das cuenta. Cómo preparaba los partidos Guardiola, cómo íbamos a jugar al rival. De todo".

Pep, el mejor

"Lo hacíamos tan fácil y era tan natural que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Con el paso del tiempo te das cuenta que eso fue algo único. Guardiola le hizo mucho mal al fútbol porque parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiar. Me encontré mucho Guardiola por ahí, te das cuenta de lo que hicimos. El mejor entrenador sin duda. Tiene algo especial. Para ver los partidos, para prepararlos y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía".

Falso nueve

"Me llamó una vez por la tarde en la Ciudad Deportiva a las 7 de la tarde y yo estaba en casa. Fui y me dijo que iba a jugar de 'falso nueve' ante el Madrid. Vamos a hacer esto y esto. Uno de los primeros goles, el de Henry, es exactamente como predijo él. Siempre me gustó estar en contacto con balón y tener a Xavi, Iniesta y Busquets al lado. Era todo mucho más fácil. Guardiola era algo especial".

Luis Enrique

"Luis Enrique es muy similar a Guardiola. Guardiola tiene algo especial pero Luis Enrique se parece en la manera de preparar el partido y leerlo. De buscar los huecos para hacer daño al rival. Tenía la misma filosofía. Se reconoce mucho su equipo ahora en la Selección. Sé lo que es trabajar con él. Esta Selección es lo que quiere él".

Cuando Guardiola llamó a Messi para decirle que jugaría el Clásico del 2-6 de falso '9':



Cuando Guardiola llamó a Messi para decirle que jugaría el Clásico del 2-6 de falso '9':

"'Vamos a hacer esto y va a pasar esto...'. Dicho y hecho". #UniversoValdano

Hasta el final con Luis Enrique

"Yo volvía de Argentina de vacaciones y jugábamos el 2-3 de enero y fui al banco. Tuvimos una discusión que duró un tiempito, pero después arreglamos. Soy una persona que reacciona así, no controlo nada. Al segundo me arrepiento de no haberlo pensado más o actuado de otra manera. Soy así. Nunca fui falso y dije lo que pensé y pienso. Me equivoqué miles de veces y lo seguiré haciendo. Con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día que le decíamos que se quedase, que no se fuese. Estábamos bien con él. Fue una parte de mi carrera muy importante".

¿Qué significa ser Messi?

"Ser Messi tiene su parte mala. En muchas cosas me gustaría pasar desapercibido. No llamar la atención ni sentir todo el tiempo que te están mirando. Ya me acostumbré. Cuando estoy con mi familia y mis hijos, siempre fue mi refugio. A mi mujer la conozco desde los siete u ocho años. Cuando vine para Barcelona y no había comunicación, hablábamos una vez por semana y rápido para que no costase mucho. Toda la vida tuve esa relación en la cabeza".

Consejos de familia

"Recibo consejos de mi familia y mi mujer. Me ponen los puntos si me los tienen que poner. Yo cuando estoy con mis amigos o mi familia no soy Messi, soy uno más. Llego a mi casa y ver a mis hijos y mujer, en Argentina pasar esos días de fiesta con la familia... eso para mí es lo más grande que hay".

Un Messi más maduro

"Aprendí a disfrutar las cosas de otra manera. Por la edad que tengo y ver que cada vez falta menos para que todo termine. Hoy disfruto muchísimo más de todo, del día a día en el club y la selección. Hay un grupo muy lindo desde la Copa América de Brasil. El hecho de ganar hace que todo sea mucho más fácil después, más natural. Hoy creo que la gente no mide solo por ganar o perder. Y eso es importante. Cambió un poco la cabeza".

Scaloni

"Scaloni tuvo siempre una personalidad muy especial. Es un técnico buenísimo. Lo mejor que tiene es la comunicación y cómo manejó al grupo. Apostó por elegir jugadores que él pensaba que iba a ser lo mejor para la selección. Está convencido y no mira lo que dicen los demás. La manera de tratar al jugador hace que el grupo sea lo que es hoy".

¿Cómo es Scaloni?

"Es muy sencillo, muy realista y muy normal. Conoce lo que es estar en la selección. Siempre fue muy respetuoso con todo el mundo y no tiene problemas de comunicar lo que sea".

Selección española

"España es una selección que tiene muy claro a lo que juega. Te hace correr, saca la pelota y tiene jugadores de mucha calidad. España la tiene mucho y que sale a jugar igual todos los partidos sea cual sea el rival. Es una selección joven, pero tiene las ideas muy claras".

Diego Armando Maradona

"La época con Maradona fue espectacular. Llegamos sufriendo al Mundial, pero todo el proceso que estuvo creo que fue muy lindo más allá de que terminó como terminó. A él le hizo muy bien también. Por cómo disfrutaba el estar con nosotros, el día a día".

Mundial de Qatar

"Hoy por hoy cualquier selección es complicada. Sea cual sea el nombre es difícil ganarle. No tuvimos mucho choque contra equipos europeos. A ellos tampoco les gusta medirse a equipos sudamericanos. Las eliminatorias son terribles. Llegamos en buen momento pero no podemos caer en la gente y creernos favoritos. Ir paso a paso".

