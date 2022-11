El Tata Martino desvela su calvario en el Barça: "Fue el peor año de mi carrera"

Gerardo el Tata Martino llegó en la temporada 2013/2014 al Fútbol Club Barcelona y apenas duró una única campaña al frente del conjunto culé. Su paso por el Camp Nou no será recordado precisamente como uno de los más exitosos, pero el propio entrenador tampoco guarda especial cariño de aquella etapa, una de las más complicadas de toda su carrera deportiva.

Así lo desveló el argentino este pasado miércoles después del encuentro que disputó México, selección a la que actualmente dirige, contra Irak en Girona. El técnico no ocultó ante las preguntas que le realizaron en la rueda de prensa que su paso por el Barça fue tortuoso, y eso que tan solo estuvo unos meses en la ciudad condal.

"Decepcionado no puedo estar, para mí fue un gran aprendizaje, lo que repito continuamente es que, cuando digo que fue el peor año de mi carrera de entrenador, tiene que ver con algo que siento en lo personal conmigo mismo", relató el técnico de Rosario, lamentando todo lo que vivió en Can Barça.

Sin embargo, pese a que no ocultó que pasó un calvario durante aquellos meses de los años 2013 y 2014, no quiso cargar las tintas contra nadie en particular: "No hay reproches hacia nadie porque ser el entrenador del Barcelona nunca puede ser gratis. Sin embargo, de ninguna manera me puedo sentir decepcionado de haber podido dirigir a uno de los equipos más importantes del mundo", apuntó. Y prosiguió con su exposición: "Mentiría si dijera que ese año fue el de mi esplendor y el que más disfruté porque pasé exactamente por lo contrario", dijo.

Durante aquella temporada, el Tata Martino disputó una gran cantidad de títulos al frente del Barcelona, pero su palmarés no se hizo demasiado grande. Consiguió arrancar el año con el logro de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, pero fue lo único que alzó durante aquel curso.

Los del Cholo Simeone le devolvieron la moneda en la Champions League, ya que en los cuartos de final, en una eliminatoria de lo más vibrante, dejaron en la cuneta a los azulgranas. Sin embargo, Martino sumó una nueva decepción al perder la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, un golpe duro de encajar para él y para todos los culés.

Ya mira al Mundial

Ahora, sin embargo, el entrenador argentino ha pasado página y desde hace tres años dirige a la selección de México, con la que logró el pase para el Mundial de Qatar 2022 que empieza en apenas unos días. De hecho, el combinado mexicano ya se encuentra concentrado preparando la cita mundialista y este pasado miércoles disputó un encuentro amistoso ante Irak, un partido que se saldó con una clara victoria por 4-0.

México debutará en el Mundial el próximo 22 de noviembre ante Polonia, seguramente el rival a batir para tratar de conseguir la segunda plaza del grupo. Argentina, el segundo rival, es la gran favorita para pasar a octavos de final como primera, mientras que Arabia Saudí, su último contrincante, es la selección más débil.

